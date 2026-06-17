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Sports on TV for June 22 – 28

The Associated Press

June 17, 2026, 10:05 AM

ADV20-21

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 22

COLLEGE BASEBALL

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 3, Omaha, Neb. (if necessary)

ESPNU — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 3, Omaha, Neb. (Altcast) (if necessary)

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Kansas City at Tampa Bay (6:40 p.m.) OR N.Y. Yankees at Detroit (6:40 p.m.)

10 p.m.

ESPN — Atlanta at San Diego

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Austria, Group J, Arlington, Texas

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Iraq, Group I, Philadelphia

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.

11 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Algeria, Group J, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Talons

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Phoenix at Indiana

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Tuesday, June 23

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — 2026 MLB Scouting Combine: From Phoenix

5 p.m.

MLBN — Houston at Toronto (joined in progress) (4:07 p.m.)

7:30 p.m.

TBS — L.A. Dodgers at Minnesota (7:40 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Athletics at San Francisco (9:45 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

ABC — 2026 NBA Draft: First Round, New York

ESPN — 2026 NBA Draft: First Round, New York

NBATV — 2026 NBA Draft: First Round, New York

SOCCER (MEN’S)

1 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. Uzbekistan, Group K, Houston

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Ghana, Group L, Foxborough, Mass.

7 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. Croatia, Group L, Toronto

10 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Congo DR, Group K, Guadalajara, Mexico

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Bandits at Volts

9 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Spark at Talons

WNBA BASKETBALL

10 p.m.

USA — New York at Las Vegas

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Wednesday, June 24

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — Texas at Miami (12:10 p.m.)

3 p.m.

MLBN — Boston at Colorado (3:10 p.m.)

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Detroit

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at N.Y. Mets (7:10 p.m.) OR Milwaukee at Cincinnati (7:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Athletics at San Francisco (joined in progress) (9:45 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

ESPN — 2026 NBA Draft: Second Round, New York

NBATV — 2026 NBA Draft: Second Round, New York

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Canada, Group B, Vancouver, British Columbia

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, Group B, Seattle

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Brazil, Group C, Miami Gardens, Fla.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Morocco vs. Haiti, Group C, Atlanta

8 p.m.

ESPN2 — USL Championship: San Antonio at Colorado Springs

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. Mexico, Group A, Mexico City

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: South Africa vs. South Korea, Group A, Guadalupe, Mexico

SOFTBALL

8 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Volts

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

USA — Phoenix at Indiana

10 p.m.

USA — Atlanta at Golden State

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Thursday, June 25

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, First Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

11 .m.

GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, First Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, First Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — Kansas City at Tampa Bay (12:10 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Boston (7:10 p.m.) OR Texas at Toronto (7:07 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

4 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Germany, Group E, East Rutherford, N.J.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Curacao vs. Ivory Coast, Group E, Philadelphia

7 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Netherlands, Group F, Kansas City, Mo.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Japan vs. Sweden, Group F, Arlington, Texas

10 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. U.S., Group D, Inglewood, Calif.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Paraguay vs. Australia, Group D, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Los Angeles at Toronto

10 p.m.

NBATV — Dallas at Las Vegas

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Friday, June 26

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

GOLF

7 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Second Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

11 .m.

GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Second Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

3 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Second Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

9 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, First Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y. (taped)

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — Seattle at Cleveland (7:10 p.m.)

7:40 p.m.

APPLE TV — Chicago Cubs at Milwaukee

9:40 p.m.

APPLE TV — L.A. Dodgers at San Diego

10 p.m.

MLBN — Atlanta at San Francisco (10:15 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Norway vs. France, Group I, Foxborough, Mass.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Senegal vs. Iraq, Group I, Toronto

8 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Spain, Group H, Guadalajara, Mexico

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Cape Verde vs. Saudi Arabia, Group H, Houston

11 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Belgium, Group G, Vancouver, British Columbia

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Egypt vs. Iran, Group G, Seattle

SOFTBALL

6 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze

8 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Cascade at Volts

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Atlanta at Golden State

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Saturday, June 27

AUTO RACING

6:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

5:30 p.m.

CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Pit Boss/FoodMaxx 250, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

BIG3 BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Week 2: LA Riot vs. Dallas Power, Detroit Amps vs. Miami 305, Houston Rig Hands vs. Boston Ball Hogs, DMV Trilogy vs. Chicago Triplets, Detroit

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Third Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

10 a.m.

NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

Noon

NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

3 p.m.

GOLF — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Third Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Third Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

5 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Second Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

6 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

LACROSSE (MEN’S)

4 p.m.

ESPN — PLL: TBA, San Diego

MIXED MARTIAL ARTS

10 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, San Diego

MLB BASEBALL

1 p.m.

ABC — N.Y. Yankees at Boston (1:10 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at N.Y. Mets (4:10 p.m.) OR Kansas City at Chicago White Sox (4:10 p.m.)

8:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at San Diego (8:40 p.m.) OR Atlanta at San Francisco (9:05 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Panama vs. England, Group L, East Rutherford, N.J.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Croatia vs. Ghana, Group L, Philadelphia

7:30 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Colombia vs. Portugal, Group K, Miami Gardens, Fla.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Congo DR vs. Uzbekistan, Group K, Atlanta

10 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Jordan vs. Argentina, Group J, Arlington, Texas

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Algeria vs. Austria, Group J, Kansas City, Mo.

SOFTBALL

2 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Talons at Blaze

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark

WNBA BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Phoenix at Toronto

8 p.m.

CBS — Los Angeles at Indiana

X GAMES

4 p.m.

ABC — X Games Sacramento 2026: Day 2, From Sacramento, Calif.

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Sunday, June 28

AUTO RACING

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Lenova Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

3:30 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

5:30 p.m.

FOX — NHRA: Summit Racing Equipment NHRA Nationals, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

9 a.m.

NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

11 a.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Final Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

1 p.m.

NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

4 p.m.

NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Pittsburgh (1:35 p.m.) OR Arizona at Tampa Bay (1:40 p.m.)

3 p.m.

NBCSN — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

PEACOCK — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

7 p.m.

NBC — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

PEACOCK — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Inglewood, Calif.

SOFTBALL

1 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Cascade at Volts

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark

WNBA BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Minnesota at Dallas

4 p.m.

CBS — Las Vegas at Chicago

7 p.m.

ESPN — New York at Golden State

X GAMES

4 p.m.

ABC — X Games Sacramento 2026: Day 2, From Sacramento, Calif.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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