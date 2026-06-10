Sports on TV for June 15 – 21

ADV13-14
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 15
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 7, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 8, Omaha, Neb.
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at Cincinnati (7:10 p.m.)
10 p.m.
ESPN — Tampa Bay at L.A. Dodgers
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Colts at Blaze
9:30 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Talons
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Las Vegas at Dallas
10 p.m.
NBCSN — Los Angeles at Golden State
PEACOCK — Los Angeles at Golden State
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Tuesday, June 16
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 9, Omaha, Neb.
8 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 10, Omaha, Neb.
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
TBS — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Baltimore at Seattle (9:40 p.m.) OR Pittsburgh at Athletics (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: San Antonio at New York, Game 6 (if necessary)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.
Midnight
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Bandits
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Toronto at Indiana
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Wednesday, June 17
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 11, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 12, Omaha, Neb.
GOLF
6:30 a.m. (Thursday)
USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
MLB BASEBALL
12:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Cincinnati (12:40 p.m.) OR Miami at Philadelphia (1:05 p.m.)
3:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Tampa Bay at L.A. Dodgers (joined in progress) (3:10 p.m.) OR Miami at Philadelphia (joined in progress) (1:05 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Toronto at Boston (joined in progress) (6:45 p.m.)
7:05 p.m.
PRIME VIDEO — Chicago White Sox at N.Y. Yankees
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Pittsburgh at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Baltimore at Seattle (joined in progress) (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Vegas at Carolina, Game 7 (if necessary)
SOFTBALL
6 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Portugal vs. DR Congo, Group K, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: England vs. Croatia, Group L, Arlington, Texas
7 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ghana vs. Panama, Group L, Toronto
9 p.m.
ESPN2 — USL League One: Fort Wayne FC at Forward Madison FC
10 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uzbekistan vs. Colombia, Group K, Mexico City
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — New York at Chicago
10 p.m.
USA — Las Vegas at Phoenix
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Thursday, June 18
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 13, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series: TBD, Game 14, Omaha, Neb.
GOLF
6:30 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, First Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, First Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
6:30 a.m. (Friday)
NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at Boston (1:35 p.m.) OR Cleveland at Milwaukee (2:10 p.m.)
6:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Mets at Philadelphia (6:40 p.m.) OR San Francisco at Atlanta (7:15 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czechia vs. South Africa, Group A, Atlanta
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Bosnia-Herzegovina, Group B, Inglewood, Calif.
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Canada vs. Qatar, Group B, Vancouver, British Columbia
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Mexico vs. South Korea, Group A, Guadalajara, Mexico
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Volts
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Atlanta at Indiana
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Friday, June 19
AUTO RACING
3 p.m.
FS2 — Indy NXT Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
4 p.m.
FS2 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
7 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: NASCAR CRAFTSMAN Truck Series Race at San Diego, Naval base Coronado, San Diego
GOLF
6:30 a.m.
NBCSN — PGA Tour: U.S. Open, Second Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Second Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (7:15 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (7:10 p.m.)
8:10 p.m.
APPLE TV — St. Louis at Kansas City
9:40 p.m.
APPLE TV — Minnesota at Arizona
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Boston at Seattle (10:10 p.m.) OR L.A. Angels at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
ABC — NBA Finals: New York at San Antonio, Game 7 (if necessary)
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: U.S. vs. Australia, Group D, Seattle
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Morocco, Group C, Foxborough, Mass.
8:30 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Brazil vs. Haiti, Group C, Philadelphia
11 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Turkey vs. Paraguay, Group D, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — Washington at New York
10 p.m.
ION — Minnesota at Golden State
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Saturday, June 20
AUTO RACING
10 a.m.
FS1 — Indy NXT Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Road America, Elkhart Lake, Wis.
12:30 p.m.
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 1, Road America, Elkhart Lake, Wis.
1 p.m.
NBCSN — Pro Motocross Championship: High Point National, High Point Raceway, Mt. Morris, Pa.
2 p.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Qualifying, Road America, Elkhart Lake, Wis.
5 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: United Rentals Driven to Serve 250, Naval base Coronado, San Diego
COLLEGE BASEBALL
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 1, Omaha, Neb.
GOLF
10 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
Noon
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Third Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
3 p.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Third Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — PLL: Maryland at New York
MILB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — Triple-A: Scranton/Wilkes-Barre at Columbus
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at N.Y. Yankees (1:35 p.m.) OR Toronto at Chicago Cubs (2:20 p.m.)
4:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR San Diego at Texas (joined in progress) (4:05 p.m.)
7 p.m.
FOX — Regional Coverage: Cleveland at Houston (7:15 p.m.) OR N.Y. Mets at Philadelphia (7:15 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Baltimore at L.A. Dodgers (10:10 p.m.) OR Boston at Seattle (10:10 p.m.)
SOCCER (MEN’S)
1 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Netherlands vs. Sweden, Group F, Houston
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Germany vs. Ivory Coast, Group E, Toronto
8 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Ecuador vs. Curacao, Group E, Kansas City, Mo.
Midnight
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Tunisia vs. Japan, Group F, Monterrey, Mexico
SOFTBALL
Noon
ESPN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — Indiana at Atlanta
3 p.m.
ABC — Seattle at Phoenix
8 p.m.
CBS — Chicago at Dallas
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Sunday, June 21
AUTO RACING
11 a.m.
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Road America, Elkhart Lake, Wis.
Noon
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 2, Road America, Elkhart Lake, Wis.
2 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Xpel Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart Lake, Wis.
3:30 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Anduril 250, Naval base Coronado, San Diego
COLLEGE BASEBALL
2:30 p.m.
ABC — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 2, Omaha, Neb.
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: TBD, Game 2, Omaha, Neb. (Altcast Placeholder)
GOLF
9 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
Noon
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
2 p.m.
CBS — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Detroit (1:40 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (1:40 p.m.)
3 p.m.
NBCSN — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
PEACOCK — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
7 p.m.
NBC — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
PEACOCK — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
8 p.m.
ESPN2 — MLR Playoffs: TBD, Championship
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta
3 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
12:30 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
WNBA BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Golden State at Las Vegas
6 p.m.
NBATV — Washington at Minnesota
8 p.m.
ESPN — New York at Los Angeles
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