MLB Thursday American League FAVORITE LINE UNDERDOG LINE Toronto -115 at BOSTON -107 Minnesota -118 at TEXAS -104 at SEATTLE…
MLB
Thursday
American League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Toronto
|-115
|at BOSTON
|-107
|Minnesota
|-118
|at TEXAS
|-104
|at SEATTLE
|-157
|Baltimore
|+128
|at N.Y YANKEES
|-155
|Chicago White Sox
|+126
|at ATHLETICS
|OFF
|LA Angels
|OFF
National League
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|N.Y Mets
|-127
|at PHILADELPHIA
|+106
|at ATLANTA
|-148
|San Francisco
|+123
Interleague
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at MILWAUKEE
|-138
|Cleveland
|+114
|St. Louis
|-122
|at KANSAS CITY
|+101
Consensus odds provided by Sportradar
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