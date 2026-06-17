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Sports Betting Line

The Associated Press

June 17, 2026, 4:56 PM

MLB

Thursday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Toronto -115 at BOSTON -107
Minnesota -118 at TEXAS -104
at SEATTLE -157 Baltimore +128
at N.Y YANKEES -155 Chicago White Sox +126
at ATHLETICS OFF LA Angels OFF

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
N.Y Mets -127 at PHILADELPHIA +106
at ATLANTA -148 San Francisco +123

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at MILWAUKEE -138 Cleveland +114
St. Louis -122 at KANSAS CITY +101

Consensus odds provided by Sportradar

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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