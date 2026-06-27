Live Radio
Home » Sports » Portugal 0, Colombia 0

Portugal 0, Colombia 0

The Associated Press

June 27, 2026, 9:39 PM

Portugal 0 0 0
Colombia 0 0 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Portugal, Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva; Colombia, Camilo Vargas, David Ospina, Alvaro Montero.

Yellow Cards_Puerta, Colombia, 86th.

Referee_Alireza Faghani. Assistant Referees_George Lakrindis, Andrew Lindsay, Jerome Brisard. 4th Official_Hector Said Martinez Sorto.

A_64,478.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up