Portugal 0, Colombia 0

|Portugal
|0
|0
|—
|0
|Colombia
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|0
|—
|0
First Half_None.
Second Half_None.
Goalies_Portugal, Diogo Costa, Jose Sa, Rui Silva; Colombia, Camilo Vargas, David Ospina, Alvaro Montero.
Yellow Cards_Puerta, Colombia, 86th.
Referee_Alireza Faghani. Assistant Referees_George Lakrindis, Andrew Lindsay, Jerome Brisard. 4th Official_Hector Said Martinez Sorto.
A_64,478.
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