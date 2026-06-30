Norway 2, Ivory Coast 1

|Norway
|1
|1
|—
|2
|Ivory Coast
|0
|1
|—
|1
First Half_1, Norway, Nusa, (Odegaard), 39th minute.
Second Half_2, Ivory Coast, Diallo, (Pepe), 74th; 3, Norway, Haaland, (Berg), 86th.
Goalies_Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik; Ivory Coast, Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont.
Yellow Cards_Nusa, Norway, 45th+1.
Referee_Jesus Valenzuela Saez. Assistant Referees_Jorge Urrego, Tulio Moreno, Juan Lara. 4th Official_Juan Gabriel Benitez.
A_69,661.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.