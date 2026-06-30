Live Radio
Home » Sports » Norway 2, Ivory Coast 1

Norway 2, Ivory Coast 1

The Associated Press

June 30, 2026, 3:07 PM

Norway 1 1 2
Ivory Coast 0 1 1

First Half_1, Norway, Nusa, (Odegaard), 39th minute.

Second Half_2, Ivory Coast, Diallo, (Pepe), 74th; 3, Norway, Haaland, (Berg), 86th.

Goalies_Norway, Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik; Ivory Coast, Yahia Fofana, Mohamed Kone, Alban Lafont.

Yellow Cards_Nusa, Norway, 45th+1.

Referee_Jesus Valenzuela Saez. Assistant Referees_Jorge Urrego, Tulio Moreno, Juan Lara. 4th Official_Juan Gabriel Benitez.

A_69,661.

___

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up