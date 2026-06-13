North Carolina 4, Southern California 3

Southern California North Carolina ab r h bi ab r h bi Covarrubias 2b 4 0 0 0 Schaffner ss…
|Southern California
|
|
|
|
|
|North Carolina
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Covarrubias 2b
|4
|0
|0
|0
|
|Schaffner ss
|4
|1
|1
|1
|
|A.Lopez 1b
|4
|1
|1
|0
|
|Gallaher 2b
|4
|0
|1
|0
|
|A.Lopez dh
|4
|0
|1
|0
|
|Hull cf
|5
|1
|4
|2
|
|Takeuchi 3b/cf
|4
|1
|2
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Cadena c
|3
|0
|0
|0
|
|Paulsen 1b
|3
|0
|0
|0
|
|Basseer rf
|3
|0
|0
|0
|
|Hynek c
|4
|0
|0
|0
|
|Riske 3b-rf
|1
|0
|0
|0
|
|Howe rf/lf
|4
|0
|1
|0
|
|Carpentier ss
|2
|0
|0
|0
|
|Nicholson 3b
|2
|1
|0
|0
|
|Urbon cf/lf
|4
|0
|0
|0
|
|French rf-3b
|1
|1
|1
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Winslow dh
|3
|0
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Kellis V lf
|3
|0
|0
|0
|
|Lamb lf
|3
|1
|2
|1
|
|
|
|
|
|
|
|Totals
|32
|3
|6
|2
|
|Totals
|33
|4
|9
|4
|
E_Nicholson. 2B_Gallaher (14), Hull 4 (24), Winslow (14), Lopez (14). HR_Takeuchi (10), Lamb (14). RBI_Schaffner (46), Hull 2 (81), Winslow (57), Takeuchi (61), Lamb (45).
|Southern California
|100
|110
|000
|—
|3
|North Carolina
|001
|000
|012
|—
|4
|Southern California
|
|
|
|
|
|
|
|Herrell L
|0
|1/3
|2
|1
|1
|1
|0
|Johnson
|7
|2/3
|7
|2
|2
|2
|4
|Troy
|0
|2/3
|0
|1
|1
|1
|1
|North Carolina
|
|
|
|
|
|
|
|McDuffie W
|0
|2/3
|0
|0
|0
|1
|0
|Rose
|1
|
|0
|0
|0
|0
|1
|Glauber
|7
|1/3
|6
|3
|3
|1
|11
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.