Live Radio
Home » Sports » North Carolina 4, Southern…

North Carolina 4, Southern California 3

The Associated Press

June 13, 2026, 12:38 AM

Southern California North Carolina
ab r h bi ab r h bi
Covarrubias 2b 4 0 0 0 Schaffner ss 4 1 1 1
A.Lopez 1b 4 1 1 0 Gallaher 2b 4 0 1 0
A.Lopez dh 4 0 1 0 Hull cf 5 1 4 2
Takeuchi 3b/cf 4 1 2 1
Cadena c 3 0 0 0 Paulsen 1b 3 0 0 0
Basseer rf 3 0 0 0 Hynek c 4 0 0 0
Riske 3b-rf 1 0 0 0 Howe rf/lf 4 0 1 0
Carpentier ss 2 0 0 0 Nicholson 3b 2 1 0 0
Urbon cf/lf 4 0 0 0 French rf-3b 1 1 1 0
Winslow dh 3 0 1 1
Kellis V lf 3 0 0 0
Lamb lf 3 1 2 1
Totals 32 3 6 2 Totals 33 4 9 4

E_Nicholson. 2B_Gallaher (14), Hull 4 (24), Winslow (14), Lopez (14). HR_Takeuchi (10), Lamb (14). RBI_Schaffner (46), Hull 2 (81), Winslow (57), Takeuchi (61), Lamb (45).

Southern California 100 110 000 3
North Carolina 001 000 012 4
IP H R ER BB SO
Southern California
Herrell L 0 1/3 2 1 1 1 0
Johnson 7 2/3 7 2 2 2 4
Troy 0 2/3 0 1 1 1 1
North Carolina
McDuffie W 0 2/3 0 0 0 1 0
Rose 1 0 0 0 0 1
Glauber 7 1/3 6 3 3 1 11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up