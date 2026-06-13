NHRA Thunder Valley Nationals Pairings

Saturday
At Bristol Dragway
Bristol, Tenn.
Sunday’s Pairings
Top Fuel
1. Leah Pruett, 3.794 seconds, 332.43 mph vs. Bye; 2. Antron Brown, 3.801, 329.50 vs. 15. Will Smith, 4.219, 227.57; 3. Tony Schumacher, 3.803, 326.16 vs. 14. Keith Murt, 3.943, 311.27; 4. Tony Stewart, 3.807, 332.10 vs. 13. Justin Ashley, 3.929, 319.37; 5. Billy Torrence, 3.814, 338.17 vs. 12. Maddi Gordon, 3.922, 313.29; 6. Josh Hart, 3.815, 327.03 vs. 11. Doug Kalitta, 3.872, 314.90; 7. Shawn Reed, 3.821, 319.60 vs. 10. Clay Millican, 3.852, 308.57; 8. Jasmine Salinas, 3.822, 326.00 vs. 9. Shawn Langdon, 3.852, 328.54.
Funny Car
1. Matt Hagan, Dodge Charger, 4.009, 319.60 vs. 14. Jon Capps, Charger, 6.284, 106.99; 2. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 4.010, 326.00 vs. 13. Jordan Vandergriff, Camaro, 4.548, 191.73; 3. Jack Beckman, Camaro, 4.017, 318.54 vs. 12. Jeff Arend, Charger, 4.429, 212.86; 4. Spencer Hyde, Ford Mustang, 4.030, 319.07 vs. 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.304, 224.51; 5. Austin Prock, Mustang, 4.101, 305.42 vs. 10. Dave Richards, Mustang, 4.177, 281.13; 6. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.126, 309.06 vs. 9. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.154, 310.20; 7. Ron Capps, GR Supra, 4.131, 304.53 vs. 8. Chad Green, Mustang, 4.136, 309.49.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.651, 206.86 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.785, 203.65; 2. Matt Hartford, Camaro, 6.658, 206.95 vs. 13. Shane Tucker, Camaro, 6.781, 206.13; 3. Dallas Glenn, Camaro, 6.661, 206.32 vs. 12. Stephen Bell, Camaro, 6.699, 205.19; 4. Greg Stanfield, Camaro, 6.665, 205.26 vs. 11. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.696, 204.94; 5. Matt Latino, Camaro, 6.666, 205.60 vs. 10. Eric Latino, Camaro, 6.692, 206.07; 6. Erica Enders, Camaro, 6.675, 206.04 vs. 9. Aaron Stanfield, Camaro, 6.691, 205.41; 7. Jeg Coughlin, Camaro, 6.682, 205.16 vs. 8. Cody Anderson, Camaro, 6.687, 205.60.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera, Suzuki, 6.831, 197.88 vs. Bye; 2. Richard Gadson, Suzuki, 6.839, 197.74 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.188, 183.15; 3. Angie Smith, Buell, 6.858, 198.17 vs. 14. Geno Scali, Suzuki, 7.049, 193.38; 4. Steve Johnson, Suzuki, 6.883, 194.24 vs. 13. Marc Ingwersen, EBR, 6.972, 184.75; 5. Ryan Oehler, EBR, 6.884, 198.52 vs. 12. Kelly Clontz, Suzuki, 6.956, 194.58; 6. Jianna Evaristo, Buell, 6.896, 197.10 vs. 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.950, 193.07; 7. Brayden Davis, Buell, 6.903, 197.08 vs. 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.946, 196.85; 8. Joey Gladstone, Buell, 6.935, 195.79 vs. 9. John Hall, Beull, 6.937, 197.77.
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.