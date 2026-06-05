NHRA New England Nationals Qualifying

Friday
At New England Dragway
Epping, N.H.
Qualifying after two rounds
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 3.709 seconds, 335.48 mph; 2. Leah Pruett, 3.712, 335.73; 3. Josh Hart, 3.724, 337.92; 4. Shawn Reed, 3.745, 331.61; 5. Billy Torrence, 3.768, 332.26; 6. Tony Stewart, 3.771, 333.49; 7. Justin Ashley, 3.795, 318.47; 8. Doug Kalitta, 3.800, 328.14; 9. Maddi Gordon, 3.808, 330.55; 10. Clay Millican, 3.811, 330.47; 11. Antron Brown, 3.822, 327.66; 12. Will Smith, 3.849, 327.27; 13. Tony Schumacher, 3.864, 329.26; 14. Rit Pustari, 9.189, 71.97; 15. Scott Farley, broke.
Funny Car
1. Alexis DeJoria, Chevy Camaro, 3.929, 312.42; 2. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.932, 326.32; 3. Austin Prock, Ford Mustang, 3.950, 328.14; 4. Jack Beckman, Camaro, 3.950, 323.81; 5. Matt Hagan, Dodge Charger, 3.954, 328.46; 6. Del Worsham, Toyota Supra, 3.986, 326.87; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.988, 320.20; 8. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.994, 328.06; 9. Spencer Hyde, Mustang, 4.001, 319.75; 10. Cruz Pedregon, Charger, 4.009, 317.64; 11. Chad Green, Mustang, 4.020, 319.52; 12. Blake Alexander, Charger, 4.064, 320.97; 13. Ron Capps, GR Supra, 4.065, 319.22; 14. Phil Burkart, Mustang, 4.075, 311.05; 15. Dave Richards, Mustang, 4.165, 260.16; 16. Jeff Arend, Charger, 6.117, 111.14.
Pro Stock
1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.508, 210.67; 2. Matt Latino, Camaro, 6.525, 210.97; 3. Eric Latino, Camaro, 6.534, 210.57; 4. Erica Enders, Camaro, 6.534, 210.08; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.537, 210.57; 6. Matt Hartford, Camaro, 6.539, 210.34; 7. Greg Stanfield, Camaro, 6.540, 210.73; 8. Jeg Coughlin, Camaro, 6.546, 210.14; 9. Cody Anderson, Camaro, 6.551, 209.79; 10. Deric Kramer, Camaro, 6.551, 209.56; 11. Aaron Stanfield, Camaro, 6.554, 210.57; 12. Shane Tucker, Camaro, 6.557, 211.76; 13. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.606, 210.64; 14. Kenny Delco, Camaro, 6.611, 209.20; 15. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.621, 209.36.
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