NBA Championships

2025-26 — New York Knicks def. San Antonio Spurs, 4-1
2024-25 — Oklahoma City Thunder def. Indiana Pacers, 4-3
2023-24 — Boston Celtics def. Dallas Mavericks, 4-1
2022-23 — Denver Nuggets def. Miami Heat, 4-1
2021-22 — Golden State Warriors def. Boston Celtics, 4-2
2020-21 — Milwaukee Bucks def. Phoenix Suns, 4-2
2019-20 — Los Angeles Lakers def. Miami Heat, 4-2
2018-19 — Toronto Raptors def. Golden State Warriors, 4-2
2017-18 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-0
2016-17 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-1
2015-16 — Cleveland Cavaliers def. Golden State Warriors, 4-3
2014-15 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-2
2013-14 — San Antonio Spurs def. Miami Heat, 4-1
2012-13 — Miami Heat def. San Antonio Spurs, 4-3
2011-12 — Miami Heat def. Oklahoma City Thunder, 4-1
2010-11 — Dallas Mavericks def. Miami Heat, 4-2
2009-10 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-3
2008-09 — Los Angeles Lakers def. Orlando Magic, 4-1
2007-08 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2
2006-07 — San Antonio Spurs def. Cleveland Cavaliers, 4-0
2005-06 — Miami Heat def. Dallas Mavericks, 4-2
2004-05 — San Antonio Spurs def. Detroit Pistons, 4-3
2003-04 — Detroit Pistons def. Los Angeles Lakers, 4-1
2002-03 — San Antonio Spurs def. New Jersey Nets, 4-2
2001-02 — Los Angeles Lakers def. New Jersey Nets, 4-0
2000-01 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-1
1999-00 — Los Angeles Lakers def. Indiana Pacers, 4-2
1998-99 — San Antonio Spurs def. New York Knicks, 4-1
1997-98 — Chicago Bulls def. Utah Jazz, 4-2
1996-97 — Chicago Bulls def. Utah Jazz, 4-2
1995-96 — Chicago Bulls def. Seattle SuperSonics, 4-2
1994-95 — Houston Rockets def. Orlando Magic, 4-0
1993-94 — Houston Rockets def. New York Knicks, 4-3
1992-93 — Chicago Bulls def. Phoenix Suns 4-2
1991-92 — Chicago Bulls def. Portland Trail Blazers, 4-2
1990-91 — Chicago Bulls def. Los Angeles Lakers, 4-1
1989-90 — Detroit Pistons def. Portland Trail Blazers, 4-1
1988-89 — Detroit Pistons def. Los Angeles Lakers, 4-0
1987-88 — Los Angeles Lakers def. Detroit Pistons, 4-3
1986-87 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-2
1985-86 — Boston Celtics def. Houston Rockets, 4-2
1984-85 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-2
1983-84 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3
1982-83 — Philadelphia 76ers def. Los Angeles Lakers, 4-0
1981-82 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-2
1980-81 — Boston Celtics def. Houston Rockets, 4-2
1979-80 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-2
1978-79 — Seattle SuperSonics def. Washington Bullets, 4-1
1977-78 — Washington Bullets def. Seattle SuperSonics, 4-3
1976-77 — Portland Trail Blazers def. Philadelphia 76ers, 4-2
1975-76 — Boston Celtics def. Phoenix Suns, 4-2
1974-75 — Golden State Warriors def. Washington Bullets, 4-0
1973-74 — Boston Celtics def. Milwaukee Bucks, 4-3
1972-73 — New York Knicks def. Los Angeles Lakers, 4-1
1971-72 — Los Angeles Lakers def. New York Knicks, 4-1
1970-71 — Milwaukee Bucks def. Baltimore Bullets, 4-0
1969-70 — New York Knicks def. Los Angeles Lakers, 4-3
1968-69 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3
1967-68 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2
1966-67 — Philadelphia 76ers def. San Francisco Warriors, 4-2
1965-66 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3
1964-65 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-1
1963-64 — Boston Celtics def. San Francisco Warriors, 4-1
1962-63 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2
1961-62 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3
1960-61 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-1
1959-60 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-3
1958-59 — Boston Celtics def. Minneapolis Lakers, 4-0
1957-58 — St. Louis Hawks def. Boston Celtics, 4-2
1956-57 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-3
1955-56 — Philadelphia Warriors def. Fort Wayne Pistons, 4-1
1954-55 — Syracuse Nationals def. Fort Wayne Pistons, 4-3
1953-54 — Minneapolis Lakers def. Syracuse Nationals, 4-3
1952-53 — Minneapolis Lakers def. New York Knicks, 4-1
1951-52 — Minneapolis Lakers def. New York Knicks, 4-3
1950-51 — Rochester Royals def. New York Knicks, 4-3
1949-50 — Minneapolis Lakers def. Syracuse Nationals, 4-2
1948-49 — Minneapolis Lakers def. Washington Capitols, 4-2
1947-48 — Baltimore Bullets def. Philadelphia Warriors, 4-2
1946-47 — Philadelphia Warriors def. Chicago Stags, 4-1
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