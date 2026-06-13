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NBA Championships

The Associated Press

June 13, 2026, 11:38 PM

2025-26 — New York Knicks def. San Antonio Spurs, 4-1

2024-25 — Oklahoma City Thunder def. Indiana Pacers, 4-3

2023-24 — Boston Celtics def. Dallas Mavericks, 4-1

2022-23 — Denver Nuggets def. Miami Heat, 4-1

2021-22 — Golden State Warriors def. Boston Celtics, 4-2

2020-21 — Milwaukee Bucks def. Phoenix Suns, 4-2

2019-20 — Los Angeles Lakers def. Miami Heat, 4-2

2018-19 — Toronto Raptors def. Golden State Warriors, 4-2

2017-18 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-0

2016-17 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-1

2015-16 — Cleveland Cavaliers def. Golden State Warriors, 4-3

2014-15 — Golden State Warriors def. Cleveland Cavaliers, 4-2

2013-14 — San Antonio Spurs def. Miami Heat, 4-1

2012-13 — Miami Heat def. San Antonio Spurs, 4-3

2011-12 — Miami Heat def. Oklahoma City Thunder, 4-1

2010-11 — Dallas Mavericks def. Miami Heat, 4-2

2009-10 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-3

2008-09 — Los Angeles Lakers def. Orlando Magic, 4-1

2007-08 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2

2006-07 — San Antonio Spurs def. Cleveland Cavaliers, 4-0

2005-06 — Miami Heat def. Dallas Mavericks, 4-2

2004-05 — San Antonio Spurs def. Detroit Pistons, 4-3

2003-04 — Detroit Pistons def. Los Angeles Lakers, 4-1

2002-03 — San Antonio Spurs def. New Jersey Nets, 4-2

2001-02 — Los Angeles Lakers def. New Jersey Nets, 4-0

2000-01 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-1

1999-00 — Los Angeles Lakers def. Indiana Pacers, 4-2

1998-99 — San Antonio Spurs def. New York Knicks, 4-1

1997-98 — Chicago Bulls def. Utah Jazz, 4-2

1996-97 — Chicago Bulls def. Utah Jazz, 4-2

1995-96 — Chicago Bulls def. Seattle SuperSonics, 4-2

1994-95 — Houston Rockets def. Orlando Magic, 4-0

1993-94 — Houston Rockets def. New York Knicks, 4-3

1992-93 — Chicago Bulls def. Phoenix Suns 4-2

1991-92 — Chicago Bulls def. Portland Trail Blazers, 4-2

1990-91 — Chicago Bulls def. Los Angeles Lakers, 4-1

1989-90 — Detroit Pistons def. Portland Trail Blazers, 4-1

1988-89 — Detroit Pistons def. Los Angeles Lakers, 4-0

1987-88 — Los Angeles Lakers def. Detroit Pistons, 4-3

1986-87 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-2

1985-86 — Boston Celtics def. Houston Rockets, 4-2

1984-85 — Los Angeles Lakers def. Boston Celtics, 4-2

1983-84 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3

1982-83 — Philadelphia 76ers def. Los Angeles Lakers, 4-0

1981-82 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-2

1980-81 — Boston Celtics def. Houston Rockets, 4-2

1979-80 — Los Angeles Lakers def. Philadelphia 76ers, 4-2

1978-79 — Seattle SuperSonics def. Washington Bullets, 4-1

1977-78 — Washington Bullets def. Seattle SuperSonics, 4-3

1976-77 — Portland Trail Blazers def. Philadelphia 76ers, 4-2

1975-76 — Boston Celtics def. Phoenix Suns, 4-2

1974-75 — Golden State Warriors def. Washington Bullets, 4-0

1973-74 — Boston Celtics def. Milwaukee Bucks, 4-3

1972-73 — New York Knicks def. Los Angeles Lakers, 4-1

1971-72 — Los Angeles Lakers def. New York Knicks, 4-1

1970-71 — Milwaukee Bucks def. Baltimore Bullets, 4-0

1969-70 — New York Knicks def. Los Angeles Lakers, 4-3

1968-69 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3

1967-68 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2

1966-67 — Philadelphia 76ers def. San Francisco Warriors, 4-2

1965-66 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3

1964-65 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-1

1963-64 — Boston Celtics def. San Francisco Warriors, 4-1

1962-63 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-2

1961-62 — Boston Celtics def. Los Angeles Lakers, 4-3

1960-61 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-1

1959-60 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-3

1958-59 — Boston Celtics def. Minneapolis Lakers, 4-0

1957-58 — St. Louis Hawks def. Boston Celtics, 4-2

1956-57 — Boston Celtics def. St. Louis Hawks, 4-3

1955-56 — Philadelphia Warriors def. Fort Wayne Pistons, 4-1

1954-55 — Syracuse Nationals def. Fort Wayne Pistons, 4-3

1953-54 — Minneapolis Lakers def. Syracuse Nationals, 4-3

1952-53 — Minneapolis Lakers def. New York Knicks, 4-1

1951-52 — Minneapolis Lakers def. New York Knicks, 4-3

1950-51 — Rochester Royals def. New York Knicks, 4-3

1949-50 — Minneapolis Lakers def. Syracuse Nationals, 4-2

1948-49 — Minneapolis Lakers def. Washington Capitols, 4-2

1947-48 — Baltimore Bullets def. Philadelphia Warriors, 4-2

1946-47 — Philadelphia Warriors def. Chicago Stags, 4-1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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