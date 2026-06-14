NASCAR Cup Series Great American Getaway 400 presented by VISITPA Results

Sunday
At Pocono Raceway
Long Pond, Pa.
Lap length: 2.50 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Denny Hamlin, Toyota, 160 laps, 67 points.
2. (16) Tyler Reddick, Toyota, 160, 35.
3. (9) William Byron, Chevrolet, 160, 38.
4. (8) John H. Nemechek, Toyota, 160, 41.
5. (2) Kyle Larson, Chevrolet, 160, 41.
6. (7) Erik Jones, Toyota, 160, 41.
7. (6) Chris Buescher, Ford, 160, 37.
8. (24) Ross Chastain, Chevrolet, 160, 34.
9. (4) Ty Gibbs, Toyota, 160, 36.
10. (10) Ryan Blaney, Ford, 160, 27.
11. (23) Chase Elliott, Chevrolet, 160, 27.
12. (5) Chase Briscoe, Toyota, 160, 41.
13. (3) Daniel Suárez, Chevrolet, 160, 32.
14. (17) Austin Cindric, Ford, 160, 23.
15. (21) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 160, 28.
16. (25) Riley Herbst, Toyota, 160, 21.
17. (13) Michael McDowell, Chevrolet, 160, 20.
18. (14) Austin Hill, Chevrolet, 160, 0.
19. (29) Todd Gilliland, Ford, 160, 28.
20. (26) Carson Hocevar, Chevrolet, 160, 21.
21. (38) Bubba Wallace, Toyota, 160, 16.
22. (19) AJ Allmendinger, Chevrolet, 160, 15.
23. (28) Connor Zilisch, Chevrolet, 160, 14.
24. (15) Cole Custer, Chevrolet, 160, 13.
25. (32) Austin Dillon, Chevrolet, 160, 12.
26. (22) Christopher Bell, Toyota, 160, 11.
27. (12) Alex Bowman, Chevrolet, 160, 10.
28. (35) Ryan Preece, Ford, 159, 9.
29. (34) Daniel Dye, Chevrolet, 159, 0.
30. (33) Cody Ware, Chevrolet, 159, 7.
31. (31) Shane Van Gisbergen, Chevrolet, 158, 6.
32. (27) Ty Dillon, Chevrolet, 158, 5.
33. (20) Josh Berry, Ford, 157, 4.
34. (11) Joey Logano, Ford, 156, 5.
35. (30) Noah Gragson, Ford, handling, 107, 2.
36. (36) Casey Mears, Chevrolet, accident, 105, 1.
37. (18) Zane Smith, Ford, handling, 66, 1.
38. (37) Brad Keselowski, Toyota, accident, 46, 1.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 135.899 mph.
Time of Race: 2 hours, 56 minutes, 36 seconds.
Margin of Victory: 1.678 seconds.
Caution Flags: 5 for 23 laps.
Lead Changes: 17 among 11 drivers.
Lap Leaders: D.Hamlin 0; K.Larson 1-24; D.Hamlin 25-33; J.Nemechek 34-36; T.Reddick 37-47; J.Nemechek 48-77; E.Jones 78; C.Elliott 79-87; D.Hamlin 88-90; A.Cindric 91; T.Gilliland 92-97; C.Briscoe 98-101; J.Nemechek 102-110; D.Hamlin 111-121; T.Reddick 122-134; R.Blaney 135-137; C.Bell 138-155; D.Hamlin 156-160
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): J.Nemechek, 3 times for 42 laps; D.Hamlin, 5 times for 28 laps; T.Reddick, 2 times for 24 laps; K.Larson, 1 time for 24 laps; C.Bell, 1 time for 18 laps; C.Elliott, 1 time for 9 laps; T.Gilliland, 1 time for 6 laps; C.Briscoe, 1 time for 4 laps; R.Blaney, 1 time for 3 laps; E.Jones, 1 time for 1 lap; A.Cindric, 1 time for 1 lap.
Wins: T.Reddick, 5; D.Hamlin, 4; C.Elliott, 2; R.Blaney, 1; T.Gibbs, 1; D.Suárez, 1; C.Hocevar, 1; S.Van Gisbergen, 1.
Top 16 in Points: 1. T.Reddick, 704; 2. D.Hamlin, 685; 3. R.Blaney, 539; 4. C.Elliott, 509; 5. T.Gibbs, 506; 6. K.Larson, 494; 7. C.Buescher, 461; 8. D.Suárez, 450; 9. C.Hocevar, 449; 10. C.Bell, 421; 11. W.Byron, 415; 12. C.Briscoe, 411; 13. B.Wallace, 394; 14. S.Van Gisbergen, 361; 15. E.Jones, 355; 16. A.Cindric, 355.
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NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
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