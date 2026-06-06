NASCAR Craftsman Truck DQS Solutions & Staffing 250 powered by Precision Vehicle Logistics Results

Saturday
At Michigan International Speedway
Brooklyn, Mich.
Lap length: 2.00 miles
(Start position in parentheses)
1. (23) Corey Heim, Toyota, 125 laps, 69 points.
2. (17) Kaden Honeycutt, Toyota, 125, 50.
3. (6) Carson Hocevar, Chevrolet, 125, 0.
4. (4) Layne Riggs, Ford, 125, 39.
5. (3) Chandler Smith, Ford, 125, 45.
6. (2) Christopher Bell, Toyota, 125, 0.
7. (19) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 125, 0.
8. (5) Connor Mosack, Chevrolet, 125, 29.
9. (9) Jake Garcia, Ford, 125, 30.
10. (13) Tyler Ankrum, Chevrolet, 125, 27.
11. (11) Grant Enfinger, Chevrolet, 125, 28.
12. (8) Giovanni Ruggiero, Toyota, 125, 31.
13. (24) Daniel Hemric, Chevrolet, 125, 24.
14. (21) Brenden Queen, RAM, 125, 23.
15. (26) Daniel Dye, Chevrolet, 125, 22.
16. (25) Parker Kligerman, RAM, 125, 21.
17. (15) Ross Chastain, Chevrolet, 125, 0.
18. (36) Tanner Gray, Toyota, 125, 19.
19. (18) Andres Perez De Lara, Chevrolet, 125, 18.
20. (30) Mini Tyrrell, RAM, 125, 17.
21. (35) Ben Rhodes, Ford, 125, 16.
22. (12) Stewart Friesen, Toyota, 125, 15.
23. (31) Frankie Muniz, Ford, 125, 14.
24. (10) Spencer Davis, Toyota, 125, 13.
25. (29) Cleetus McFarland, Chevrolet, 125, 0.
26. (33) Morgen Baird, Ford, 124, 11.
27. (34) Caleb Costner, Chevrolet, 123, 10.
28. (22) Justin Haley, RAM, 123, 9.
29. (14) Corey LaJoie, RAM, 123, 8.
30. (32) Josh Reaume, Ford, 122, 7.
31. (27) Kris Wright, Chevrolet, 121, 6.
32. (20) Christian Eckes, Chevrolet, 119, 14.
33. (7) Cole Butcher, Ford, accident, 93, 4.
34. (28) Spencer Boyd, Chevrolet, accident, 92, 3.
35. (1) Ty Majeski, Ford, accident, 87, 3.
36. (16) Dawson Sutton, Chevrolet, accident, 54, 1.
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Race Statistics
Average Speed of Race Winner: 119.988 mph.
Time of Race: 2 hours, 5 minutes, 1 second.
Margin of Victory: .065 seconds.
Caution Flags: 7 for 34 laps.
Lead Changes: 20 among 6 drivers.
Lap Leaders: T.Majeski 0; C.Bell 1; T.Majeski 2-5; C.Hocevar 6-25; C.Bell 26-31; C.Hocevar 32; C.Bell 33-35; C.Hocevar 36; C.Bell 37; C.Hocevar 38-39; C.Bell 40-61; C.Hocevar 62-80; C.Bell 81; C.Hocevar 82-85; C.Bell 86-88; C.Hocevar 89; D.Dye 90-92; C.Hocevar 93-98; K.Honeycutt 99; C.Hocevar 100-110; C.Heim 111-125
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): C.Hocevar, 9 times for 65 laps; C.Bell, 7 times for 37 laps; C.Heim, 1 time for 15 laps; T.Majeski, 2 times for 4 laps; D.Dye, 1 time for 3 laps; K.Honeycutt, 1 time for 1 lap.
Wins: L.Riggs, 3; C.Heim, 2; K.Honeycutt, 1; C.Smith, 1.
Top 16 in Points: 1. L.Riggs, 458; 2. K.Honeycutt, 421; 3. C.Eckes, 365; 4. C.Smith, 362; 5. G.Ruggiero, 352; 6. T.Majeski, 309; 7. B.Rhodes, 300; 8. T.Ankrum, 256; 9. S.Friesen, 254; 10. D.Hemric, 254; 11. J.Garcia, 248; 12. G.Enfinger, 228; 13. J.Haley, 221; 14. B.Queen, 219; 15. A.Perez De Lara, 207; 16. C.Heim, 204.
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NASCAR Driver Rating Formula
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.
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