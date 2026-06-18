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Mexico 1, Korea Republic 0

The Associated Press

June 18, 2026, 11:04 PM

Korea Republic 0 0 0
Mexico 0 1 1

First Half_None.

Second Half_1, Mexico, Romo, 50th minute.

Goalies_Korea Republic, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo; Mexico, Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa.

Yellow Cards_Kang-in, Korea Republic, 4th; Seung-ho, Korea Republic, 58th.

Referee_Gustavo Tejera. Assistant Referees_Carlos Javier Barreiro Jara, Nicolas Alfredo Taran Mendez, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Andres Rojas.

A_45,522.

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