Mexico 1, Korea Republic 0

|Korea Republic
|0
|0
|—
|0
|Mexico
|0
|1
|—
|1
First Half_None.
Second Half_1, Mexico, Romo, 50th minute.
Goalies_Korea Republic, Kim Seung-gyu, Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo; Mexico, Raul Rangel, Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa.
Yellow Cards_Kang-in, Korea Republic, 4th; Seung-ho, Korea Republic, 58th.
Referee_Gustavo Tejera. Assistant Referees_Carlos Javier Barreiro Jara, Nicolas Alfredo Taran Mendez, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Andres Rojas.
A_45,522.
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