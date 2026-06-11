Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|South Africa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Korea Republic
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Czechia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP A
Thursday, June 11
Mexico vs. South Africa, 1900 GMT
Friday, June 12
Korea Republic (Republic of Korea) vs. Czechia, 0200 GMT
Thursday, June 18
Czechia vs. South Africa, 1600 GMT
Friday, June 19
Mexico vs. Korea Republic (Republic of Korea), 0100 GMT
Thursday, June 25
Czechia vs. Mexico, 0100 GMT
South Africa vs. Korea Republic (Republic of Korea), 0100 GMT
GROUP B
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Canada
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Bosnia and Herzegovina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Qatar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Switzerland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP B
Friday, June 12
Canada vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 1900 GMT
Saturday, June 13
Qatar vs. Switzerland, 1900 GMT
Thursday, June 18
Switzerland vs. Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina), 1900 GMT
Canada vs. Qatar, 2200 GMT
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 1900 GMT
Bosnia and Herzegovina (Bosnia & Herzegovina) vs. Qatar, 1900 GMT
GROUP C
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Brazil
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Morocco
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Scotland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP C
Saturday, June 13
Brazil vs. Morocco, 2200 GMT
Sunday, June 14
Haiti vs. Scotland, 0100 GMT
Friday, June 19
Scotland vs. Morocco, 2200 GMT
Saturday, June 20
Brazil vs. Haiti, 0030 GMT
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, 2200 GMT
Morocco vs. Haiti, 2200 GMT
GROUP D
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|United States
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Paraguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Australia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Turkey
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP D
Saturday, June 13
United States vs. Paraguay, 0100 GMT
Sunday, June 14
Australia vs. Turkey (Turkiye), 0400 GMT
Friday, June 19
United States vs. Australia, 1900 GMT
Saturday, June 20
Turkey (Turkiye) vs. Paraguay, 0300 GMT
Friday, June 26
Turkey (Turkiye) vs. United States, 0200 GMT
Paraguay vs. Australia, 0200 GMT
GROUP E
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Germany
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Curacao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ivory Coast
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ecuador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP E
Sunday, June 14
Germany vs. Curacao, 1700 GMT
Ivory Coast (Cote d’Ivoire) vs. Ecuador, 2300 GMT
Saturday, June 20
Germany vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 2000 GMT
Sunday, June 21
Ecuador vs. Curacao, 0000 GMT
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 2000 GMT
Curacao vs. Ivory Coast (Cote d’Ivoire), 2000 GMT
GROUP F
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Netherlands
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Japan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Sweden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Tunisia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP F
Sunday, June 14
Netherlands vs. Japan, 2000 GMT
Monday, June 15
Sweden vs. Tunisia, 0200 GMT
Saturday, June 20
Netherlands vs. Sweden, 1700 GMT
Sunday, June 21
Tunisia vs. Japan, 0400 GMT
Thursday, June 25
Tunisia vs. Netherlands, 2300 GMT
Japan vs. Sweden, 2300 GMT
GROUP G
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Belgium
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Egypt
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|IR Iran
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP G
Monday, June 15
Belgium vs. Egypt, 1900 GMT
Tuesday, June 16
IR Iran (Iran) vs. New Zealand, 0100 GMT
Sunday, June 21
Belgium vs. IR Iran (Iran), 1900 GMT
Monday, June 22
New Zealand vs. Egypt, 0100 GMT
Saturday, June 27
New Zealand vs. Belgium, 0300 GMT
Egypt vs. IR Iran (Iran), 0300 GMT
GROUP H
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Spain
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Cape Verde
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Saudi Arabia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uruguay
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP H
Monday, June 15
Spain vs. Cape Verde, 1600 GMT
Saudi Arabia vs. Uruguay, 2200 GMT
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, 1600 GMT
Uruguay vs. Cape Verde, 2200 GMT
Saturday, June 27
Uruguay vs. Spain, 0000 GMT
Cape Verde vs. Saudi Arabia, 0000 GMT
GROUP I
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|France
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Senegal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Iraq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Norway
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP I
Tuesday, June 16
France vs. Senegal, 1900 GMT
Iraq vs. Norway, 2200 GMT
Monday, June 22
France vs. Iraq, 2100 GMT
Tuesday, June 23
Norway vs. Senegal, 0000 GMT
Friday, June 26
Norway vs. France, 1900 GMT
Senegal vs. Iraq, 1900 GMT
GROUP J
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Algeria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Austria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Jordan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP J
Wednesday, June 17
Argentina vs. Algeria, 0100 GMT
Austria vs. Jordan, 0400 GMT
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, 1700 GMT
Tuesday, June 23
Jordan vs. Algeria, 0300 GMT
Sunday, June 28
Jordan vs. Argentina, 0200 GMT
Algeria vs. Austria, 0200 GMT
GROUP K
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Portugal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Congo DR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Uzbekistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Colombia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP K
Wednesday, June 17
Portugal vs. Congo DR, 1700 GMT
Thursday, June 18
Uzbekistan vs. Colombia, 0200 GMT
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1700 GMT
Wednesday, June 24
Colombia vs. Congo DR, 0200 GMT
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, 2330 GMT
Congo DR vs. Uzbekistan, 2330 GMT
GROUP L
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|England
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Croatia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ghana
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Panama
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
GROUP L
Wednesday, June 17
England vs. Croatia, 2000 GMT
Ghana vs. Panama, 2300 GMT
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, 2000 GMT
Panama vs. Croatia, 2300 GMT
Saturday, June 27
Panama vs. England, 2100 GMT
Croatia vs. Ghana, 2100 GMT
ROUND OF 32
Sunday, June 28
2A () vs. 2B (), 1900 GMT
Monday, June 29
1C () vs. 2F (), 1700 GMT
1E () vs. 3A/3B/3C/3D/3F (), 2030 GMT
Tuesday, June 30
1F () vs. 2C (), 0100 GMT
2E () vs. 2I (), 1700 GMT
1I () vs. 3C/3D/3F/3G/3H (), 2100 GMT
Wednesday, July 1
1A () vs. 3C/3E/3F/3H/3I (), 0100 GMT
1L () vs. 3E/3H/3I/3J/3K (), 1600 GMT
1G () vs. 3A/3E/3H/3I/3J (), 2000 GMT
Thursday, July 2
1D () vs. 3B/3E/3F/3I/3J (), 0000 GMT
1H () vs. 2J (), 1900 GMT
2K () vs. 2L (), 2300 GMT
Friday, July 3
1B () vs. 3E/3F/3G/3I/3J (), 0300 GMT
2D () vs. 2G (), 1800 GMT
1J () vs. 2H (), 2200 GMT
Saturday, July 4
1K () vs. 3D/3E/3I/3J/3L (), 0130 GMT
ROUND OF 16
Saturday, July 4
W73 () vs. W75 (), 1700 GMT
W74 () vs. W77 (), 2100 GMT
Sunday, July 5
W76 () vs. W78 (), 2000 GMT
Monday, July 6
W79 () vs. W80 (), 0000 GMT
W83 () vs. W84 (), 1900 GMT
Tuesday, July 7
W81 () vs. W82 (), 0000 GMT
W86 () vs. W88 (), 1600 GMT
W85 () vs. W87 (), 2000 GMT
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
W89 () vs. W90 (), 2000 GMT
Friday, July 10
W93 () vs. W94 (), 1900 GMT
Saturday, July 11
W91 () vs. W92 (), 2100 GMT
Sunday, July 12
W95 () vs. W96 (), 0100 GMT
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
W97 () vs. W98 (), 1900 GMT
Wednesday, July 15
W99 () vs. W100 (), 1900 GMT
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 () vs. RU102 (), 2100 GMT
FINAL
Sunday, July 19
W101 () vs. W102 (), 1900 GMT
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