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Men’s World Cup Glance

The Associated Press

June 23, 2026, 10:08 AM

GROUP A

GP W D L GF GA Pts
Mexico 2 2 0 0 3 0 6
South Korea 2 1 0 1 2 2 3
Czechia 2 0 1 1 2 3 1
South Africa 2 0 1 1 1 3 1

GROUP A

Thursday, June 11

Mexico 2, South Africa 0

South Korea 2, Czechia 1

Thursday, June 18

Czechia 1, South Africa 1

Mexico 1, South Korea 0

Wednesday, June 24

Czechia vs. Mexico, 9 p.m.

South Africa vs. South Korea, 9 p.m.

GROUP B

GP W D L GF GA Pts
Canada 2 1 1 0 7 1 4
Switzerland 2 1 1 0 5 2 4
Bosnia-Herzegovina 2 0 1 1 2 5 1
Qatar 2 0 1 1 1 7 1

GROUP B

Friday, June 12

Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1

Saturday, June 13

Qatar 1, Switzerland 1

Thursday, June 18

Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1

Canada 6, Qatar 0

Wednesday, June 24

Switzerland vs. Canada, 3 p.m.

Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, 3 p.m.

GROUP C

GP W D L GF GA Pts
Brazil 2 1 1 0 4 1 4
Morocco 2 1 1 0 2 1 4
Scotland 2 1 0 1 1 1 3
Haiti 2 0 0 2 0 4 0

GROUP C

Saturday, June 13

Brazil 1, Morocco 1

Haiti 0, Scotland 1

Friday, June 19

Scotland 0, Morocco 1

Brazil 3, Haiti 0

Wednesday, June 24

Scotland vs. Brazil, 6 p.m.

Morocco vs. Haiti, 6 p.m.

GROUP D

GP W D L GF GA Pts
United States 2 2 0 0 6 1 6
Australia 2 1 0 1 2 2 3
Paraguay 2 1 0 1 2 4 3
Turkey 2 0 0 2 0 3 0

GROUP D

Friday, June 12

United States 4, Paraguay 1

Sunday, June 14

Australia 2, Turkey 0

Friday, June 19

United States 2, Australia 0

Turkey 0, Paraguay 1

Thursday, June 25

Turkey vs. United States, 10 p.m.

Paraguay vs. Australia, 10 p.m.

GROUP E

GP W D L GF GA Pts
Germany 2 2 0 0 9 2 6
Ivory Coast 2 1 0 1 2 2 3
Ecuador 2 0 1 1 0 1 1
Curacao 2 0 1 1 1 7 1

GROUP E

Sunday, June 14

Germany 7, Curacao 1

Ivory Coast 1, Ecuador 0

Saturday, June 20

Germany 2, Ivory Coast 1

Ecuador 0, Curacao 0

Thursday, June 25

Ecuador vs. Germany, 4 p.m.

Curacao vs. Ivory Coast, 4 p.m.

GROUP F

GP W D L GF GA Pts
Netherlands 2 1 1 0 7 3 4
Japan 2 1 1 0 6 2 4
Sweden 2 1 0 1 6 6 3
Tunisia 2 0 0 2 1 9 0

GROUP F

Sunday, June 14

Netherlands 2, Japan 2

Sweden 5, Tunisia 1

Saturday, June 20

Netherlands 5, Sweden 1

Sunday, June 21

Tunisia 0, Japan 4

Thursday, June 25

Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.

Japan vs. Sweden, 7 p.m.

GROUP G

GP W D L GF GA Pts
Egypt 2 1 1 0 4 2 4
Iran 2 0 2 0 2 2 2
Belgium 2 0 2 0 1 1 2
New Zealand 2 0 1 1 3 5 1

GROUP G

Monday, June 15

Belgium 1, Egypt 1

Iran 2, New Zealand 2

Sunday, June 21

Belgium 0, Iran 0

New Zealand 1, Egypt 3

Friday, June 26

New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.

Egypt vs. Iran, 11 p.m.

GROUP H

GP W D L GF GA Pts
Spain 2 1 1 0 4 0 4
Uruguay 2 0 2 0 3 3 2
Cape Verde 2 0 2 0 2 2 2
Saudi Arabia 2 0 1 1 1 5 1

GROUP H

Monday, June 15

Spain 0, Cape Verde 0

Saudi Arabia 1, Uruguay 1

Sunday, June 21

Spain 4, Saudi Arabia 0

Uruguay 2, Cape Verde 2

Friday, June 26

Uruguay vs. Spain, 8 p.m.

Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.

GROUP I

GP W D L GF GA Pts
France 2 2 0 0 6 1 6
Norway 2 2 0 0 7 3 6
Senegal 2 0 0 2 3 6 0
Iraq 2 0 0 2 1 7 0

GROUP I

Tuesday, June 16

France 3, Senegal 1

Iraq 1, Norway 4

Monday, June 22

France 3, Iraq 0

Norway 3, Senegal 2

Friday, June 26

Norway vs. France, 3 p.m.

Senegal vs. Iraq, 3 p.m.

GROUP J

GP W D L GF GA Pts
Argentina 2 2 0 0 5 0 6
Austria 2 1 0 1 3 3 3
Algeria 2 1 0 1 2 4 3
Jordan 2 0 0 2 2 5 0

GROUP J

Tuesday, June 16

Argentina 3, Algeria 0

Wednesday, June 17

Austria 3, Jordan 1

Monday, June 22

Argentina 2, Austria 0

Jordan 1, Algeria 2

Saturday, June 27

Jordan vs. Argentina, 10 p.m.

Algeria vs. Austria, 10 p.m.

GROUP K

GP W D L GF GA Pts
Colombia 1 1 0 0 3 1 3
Congo 1 0 1 0 1 1 1
Portugal 1 0 1 0 1 1 1
Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 0

GROUP K

Wednesday, June 17

Portugal 1, Congo 1

Uzbekistan 1, Colombia 3

Tuesday, June 23

Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.

Colombia vs. Congo, 10 p.m.

Saturday, June 27

Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.

Congo vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.

GROUP L

GP W D L GF GA Pts
England 1 1 0 0 4 2 3
Ghana 1 1 0 0 1 0 3
Panama 1 0 0 1 0 1 0
Croatia 1 0 0 1 2 4 0

GROUP L

Wednesday, June 17

England 4, Croatia 2

Ghana 1, Panama 0

Tuesday, June 23

England vs. Ghana, 4 p.m.

Panama vs. Croatia, 7 p.m.

Saturday, June 27

Panama vs. England, 5 p.m.

Croatia vs. Ghana, 5 p.m.

ROUND OF 32

Sunday, June 28

2A vs. 2B, 3 p.m.

Monday, June 29

1C vs. 2F, 1 p.m.

Germany vs. 3A/3B/3C/3D/3F, 4:30 p.m.

1F vs. 2C, 9 p.m.

Tuesday, June 30

2E vs. 2I, 1 p.m.

1I vs. 3C/3D/3F/3G/3H, 5 p.m.

Mexico vs. 3C/3E/3F/3H/3I, 9 p.m.

Wednesday, July 1

1L vs. 3E/3H/3I/3J/3K, 12 p.m.

1G vs. 3A/3E/3H/3I/3J, 4 p.m.

United States vs. 3B/3E/3F/3I/3J, 8 p.m.

Thursday, July 2

1H vs. 2J, 3 p.m.

2K vs. 2L, 7 p.m.

1B vs. 3E/3F/3G/3I/3J, 11 p.m.

Friday, July 3

2D vs. 2G, 2 p.m.

Argentina vs. 2H, 6 p.m.

1K vs. 3D/3E/3I/3J/3L, 9:30 p.m.

ROUND OF 16

Saturday, July 4

W73 vs. W75, 1 p.m.

W74 vs. W77, 5 p.m.

Sunday, July 5

W76 vs. W78, 4 p.m.

W79 vs. W80, 8 p.m.

Monday, July 6

W83 vs. W84, 3 p.m.

W81 vs. W82, 8 p.m.

Tuesday, July 7

W86 vs. W88, 12 p.m.

W85 vs. W87, 4 p.m.

QUARTERFINAL

Thursday, July 9

W89 vs. W90, 4 p.m.

Friday, July 10

W93 vs. W94, 3 p.m.

Saturday, July 11

W91 vs. W92, 5 p.m.

W95 vs. W96, 9 p.m.

SEMIFINAL

Tuesday, July 14

W97 vs. W98, 3 p.m.

Wednesday, July 15

W99 vs. W100, 3 p.m.

3RD PLACE PLAYOFF

Saturday, July 18

RU101 vs. RU102, 5 p.m.

FINAL

Sunday, July 19

W101 vs. W102, 3 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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