Men’s World Cup Glance

GROUP A
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Mexico
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|South Korea
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Czechia
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|South Africa
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|1
GROUP A
Thursday, June 11
Mexico 2, South Africa 0
South Korea 2, Czechia 1
Thursday, June 18
Czechia 1, South Africa 1
Mexico 1, South Korea 0
Wednesday, June 24
Czechia vs. Mexico, 9 p.m.
South Africa vs. South Korea, 9 p.m.
GROUP B
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|4
|Switzerland
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|4
|Bosnia-Herzegovina
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|1
GROUP B
Friday, June 12
Canada 1, Bosnia-Herzegovina 1
Saturday, June 13
Qatar 1, Switzerland 1
Thursday, June 18
Switzerland 4, Bosnia-Herzegovina 1
Canada 6, Qatar 0
Wednesday, June 24
Switzerland vs. Canada, 3 p.m.
Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, 3 p.m.
GROUP C
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Brazil
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|Morocco
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|4
|Scotland
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|3
|Haiti
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|0
GROUP C
Saturday, June 13
Brazil 1, Morocco 1
Haiti 0, Scotland 1
Friday, June 19
Scotland 0, Morocco 1
Brazil 3, Haiti 0
Wednesday, June 24
Scotland vs. Brazil, 6 p.m.
Morocco vs. Haiti, 6 p.m.
GROUP D
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|United States
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|6
|Australia
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|3
|Turkey
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
GROUP D
Friday, June 12
United States 4, Paraguay 1
Sunday, June 14
Australia 2, Turkey 0
Friday, June 19
United States 2, Australia 0
Turkey 0, Paraguay 1
Thursday, June 25
Turkey vs. United States, 10 p.m.
Paraguay vs. Australia, 10 p.m.
GROUP E
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Germany
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|6
|Ivory Coast
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|3
|Ecuador
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|Curacao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|1
GROUP E
Sunday, June 14
Germany 7, Curacao 1
Ivory Coast 1, Ecuador 0
Saturday, June 20
Germany 2, Ivory Coast 1
Ecuador 0, Curacao 0
Thursday, June 25
Ecuador vs. Germany, 4 p.m.
Curacao vs. Ivory Coast, 4 p.m.
GROUP F
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Netherlands
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|Japan
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|Sweden
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|3
|Tunisia
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|0
GROUP F
Sunday, June 14
Netherlands 2, Japan 2
Sweden 5, Tunisia 1
Saturday, June 20
Netherlands 5, Sweden 1
Sunday, June 21
Tunisia 0, Japan 4
Thursday, June 25
Tunisia vs. Netherlands, 7 p.m.
Japan vs. Sweden, 7 p.m.
GROUP G
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|New Zealand
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|Iran
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|1
|Belgium
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Egypt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
GROUP G
Monday, June 15
Belgium 1, Egypt 1
Iran 2, New Zealand 2
Sunday, June 21
Belgium vs. Iran, 3 p.m.
New Zealand vs. Egypt, 9 p.m.
Friday, June 26
New Zealand vs. Belgium, 11 p.m.
Egypt vs. Iran, 11 p.m.
GROUP H
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Uruguay
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Saudi Arabia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Spain
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|Cape Verde
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
GROUP H
Monday, June 15
Spain 0, Cape Verde 0
Saudi Arabia 1, Uruguay 1
Sunday, June 21
Spain vs. Saudi Arabia, 12 p.m.
Uruguay vs. Cape Verde, 6 p.m.
Friday, June 26
Uruguay vs. Spain, 8 p.m.
Cape Verde vs. Saudi Arabia, 8 p.m.
GROUP I
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Norway
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|France
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|Senegal
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|Iraq
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|0
GROUP I
Tuesday, June 16
France 3, Senegal 1
Iraq 1, Norway 4
Monday, June 22
France vs. Iraq, 5 p.m.
Norway vs. Senegal, 8 p.m.
Friday, June 26
Norway vs. France, 3 p.m.
Senegal vs. Iraq, 3 p.m.
GROUP J
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|Jordan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|Algeria
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
GROUP J
Tuesday, June 16
Argentina 3, Algeria 0
Wednesday, June 17
Austria 3, Jordan 1
Monday, June 22
Argentina vs. Austria, 1 p.m.
Jordan vs. Algeria, 11 p.m.
Saturday, June 27
Jordan vs. Argentina, 10 p.m.
Algeria vs. Austria, 10 p.m.
GROUP K
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|Congo
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Portugal
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|Uzbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
GROUP K
Wednesday, June 17
Portugal 1, Congo 1
Uzbekistan 1, Colombia 3
Tuesday, June 23
Portugal vs. Uzbekistan, 1 p.m.
Colombia vs. Congo, 10 p.m.
Saturday, June 27
Colombia vs. Portugal, 7:30 p.m.
Congo vs. Uzbekistan, 7:30 p.m.
GROUP L
|GP
|W
|D
|L
|GF
|GA
|Pts
|England
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|3
|Ghana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|Panama
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|Croatia
|1
|0
|0
|1
|2
|4
|0
GROUP L
Wednesday, June 17
England 4, Croatia 2
Ghana 1, Panama 0
Tuesday, June 23
England vs. Ghana, 4 p.m.
Panama vs. Croatia, 7 p.m.
Saturday, June 27
Panama vs. England, 5 p.m.
Croatia vs. Ghana, 5 p.m.
ROUND OF 32
Sunday, June 28
2A vs. 2B, 3 p.m.
Monday, June 29
1C vs. 2F, 1 p.m.
Germany vs. 3A/3B/3C/3D/3F, 4:30 p.m.
1F vs. 2C, 9 p.m.
Tuesday, June 30
2E vs. 2I, 1 p.m.
1I vs. 3C/3D/3F/3G/3H, 5 p.m.
Mexico vs. 3C/3E/3F/3H/3I, 9 p.m.
Wednesday, July 1
1L vs. 3E/3H/3I/3J/3K, 12 p.m.
1G vs. 3A/3E/3H/3I/3J, 4 p.m.
United States vs. 3B/3E/3F/3I/3J, 8 p.m.
Thursday, July 2
1H vs. 2J, 3 p.m.
2K vs. 2L, 7 p.m.
1B vs. 3E/3F/3G/3I/3J, 11 p.m.
Friday, July 3
2D vs. 2G, 2 p.m.
1J vs. 2H, 6 p.m.
1K vs. 3D/3E/3I/3J/3L, 9:30 p.m.
ROUND OF 16
Saturday, July 4
W73 vs. W75, 1 p.m.
W74 vs. W77, 5 p.m.
Sunday, July 5
W76 vs. W78, 4 p.m.
W79 vs. W80, 8 p.m.
Monday, July 6
W83 vs. W84, 3 p.m.
W81 vs. W82, 8 p.m.
Tuesday, July 7
W86 vs. W88, 12 p.m.
W85 vs. W87, 4 p.m.
QUARTERFINAL
Thursday, July 9
W89 vs. W90, 4 p.m.
Friday, July 10
W93 vs. W94, 3 p.m.
Saturday, July 11
W91 vs. W92, 5 p.m.
W95 vs. W96, 9 p.m.
SEMIFINAL
Tuesday, July 14
W97 vs. W98, 3 p.m.
Wednesday, July 15
W99 vs. W100, 3 p.m.
3RD PLACE PLAYOFF
Saturday, July 18
RU101 vs. RU102, 5 p.m.
FINAL
Sunday, July 19
W101 vs. W102, 3 p.m.
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