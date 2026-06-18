Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

The Associated Press

June 18, 2026, 7:21 PM

Thursday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

First Round

Yan Liu 33-33—66
Cassie Porter 34-33—67
Jessica Porvasnik 33-34—67
Celine Borge 35-33—68
Daniela Darquea 34-34—68
You Min Hwang 33-35—68
MinJi Kang 36-32—68
Jennifer Kupcho 35-33—68
Benedetta Moresco 34-34—68
Nastasia Nadaud 32-36—68
Jing Yan 33-35—68
Aditi Ashok 35-34—69
In Gee Chun 35-34—69
Wei-Ling Hsu 35-34—69
Minami Katsu 34-35—69
Jin Young Ko 36-33—69
Maude-Aimee Leblanc 35-34—69
Mi Hyang Lee 35-34—69
Carolina Melgrati 35-34—69
Azahara Munoz 35-34—69
Dewi Weber 35-34—69
Yana Wilson 35-34—69
Lottie Woad 34-35—69
Yuri Yoshida 35-34—69
Pajaree Anannarukarn 33-37—70
Jenny Bae 37-33—70
Ana Belac 36-34—70
Helen Briem 36-34—70
Allisen Corpuz 34-36—70
Isi Gabsa 35-35—70
Sofia Garcia 36-34—70
Hannah Green 36-34—70
Celine Herbin 33-37—70
Chizzy Iwai 35-35—70
Megan Khang 34-36—70
Nanna Koerstz Madsen 37-33—70
Mary Liu 35-35—70
Morgane Metraux 34-36—70
Sophia Schubert 36-34—70
Riley Smyth 35-35—70
Ashleigh Buhai 34-37—71
Anne Chen 35-36—71
Robyn Choi 34-37—71
Karis Davidson 34-37—71
Jodi Ewart Shadoff 35-36—71
Esther Henseleit 36-35—71
Soo Bin Joo 36-35—71
Jeongeun Lee6 38-33—71
Yu Liu 36-35—71
Julia Lopez Ramirez 36-35—71
Carolina Lopez-Chacarra Coto 36-35—71
Emma McMyler 35-36—71
Kum Kang Park 36-35—71
Paula Reto 35-36—71
Jenny Shin 36-35—71
Rio Takeda 34-37—71
Alana Uriell 34-37—71
Suvichaya Vinijchaitham 35-36—71
Lilia Vu 37-34—71
Amy Yang 37-34—71
Laetitia Beck 38-34—72
Camille Boyd 37-35—72
Chella Choi 36-36—72
Carlota Ciganda 36-36—72
Hailee Cooper 38-34—72
Olivia Cowan 36-36—72
Lindy Duncan 35-37—72
Savannah Grewal 36-36—72
Leah John 39-33—72
Mina Kreiter 35-37—72
Stephanie Kyriacou 36-36—72
Dongeun Lee 37-35—72
Somi Lee 38-34—72
Brittany Lincicome 36-36—72
Ruixin Liu 36-36—72
Leona Maguire 36-36—72
Caley McGinty 38-34—72
Anna Nordqvist 36-36—72
Natasha Andrea Oon 34-38—72
Alexa Pano 37-35—72
Pornanong Phatlum 35-37—72
Kiara Romero 34-38—72
Pauline Roussin 35-37—72
Gigi Stoll 36-36—72
Linnea Strom 36-36—72
Jasmine Suwannapura 35-37—72
Carla Tejedo Mulet 36-36—72
Miyu Yamashita 38-34—72
Yahui Zhang 36-36—72
Adela Cernousek 37-36—73
Lauren Coughlin 38-35—73
Manon De Roey 37-36—73
Perrine Delacour 37-36—73
Amanda Doherty 37-36—73
Gemma Dryburgh 38-35—73
Austin Ernst 37-36—73
Isabella Fierro 38-35—73
Laney Frye 35-38—73
Erika Hara 38-35—73
Brooke Henderson 33-40—73
Aki Iwai 34-39—73
Juniper Jang 38-35—73
Grace Kim 36-37—73
Frida Kinhult 38-35—73
Alison Lee 37-36—73
Katie Lu 37-36—73
Hira Naveed 39-34—73
Yuna Nishimura 36-37—73
Ryann O’Toole 40-33—73
Mimi Rhodes 34-39—73
Yuka Saso 38-35—73
Chiara Tamburlini 38-35—73
Lauren Walsh 38-35—73
Chanettee Wannasaen 37-36—73
Na Rin An 37-37—74
Briana Chacon 36-38—74
Nataliya Guseva 38-36—74
Jin Hee Im 36-38—74
Minjee Lee 39-35—74
Jeong Eun Lee5 34-40—74
Polly Mack 39-35—74
Gabriela Ruffels 38-36—74
Kokona Sakurai 35-39—74
Hinako Shibuno 37-37—74
Jeeno Thitikul 38-36—74
Yani Tseng 38-36—74
Xiaowen Yin 38-36—74
Arpichaya Yubol 36-38—74
Weiwei Zhang 37-37—74
Michelle Zhang 36-38—74
Nicole Broch Estrup 36-39—75
Muni He 37-38—75
Jiwon Jeon 39-36—75
Moriya Jutanugarn 36-39—75
Gurleen Kaur 38-37—75
Ingrid Lindblad 39-36—75
Brooke Matthews 38-37—75
Emily Pedersen 36-39—75
Saki Baba 41-35—76
Lizette Salas 39-37—76
Madison Young 39-37—76
Ssu-Chia Cheng 40-37—77
Taylor Kehoe 39-38—77
Gina Kim 39-39—78

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up