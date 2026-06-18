Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

Thursday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
First Round
|Yan Liu
|33-33—66
|Cassie Porter
|34-33—67
|Jessica Porvasnik
|33-34—67
|Celine Borge
|35-33—68
|Daniela Darquea
|34-34—68
|You Min Hwang
|33-35—68
|MinJi Kang
|36-32—68
|Jennifer Kupcho
|35-33—68
|Benedetta Moresco
|34-34—68
|Nastasia Nadaud
|32-36—68
|Jing Yan
|33-35—68
|Aditi Ashok
|35-34—69
|In Gee Chun
|35-34—69
|Wei-Ling Hsu
|35-34—69
|Minami Katsu
|34-35—69
|Jin Young Ko
|36-33—69
|Maude-Aimee Leblanc
|35-34—69
|Mi Hyang Lee
|35-34—69
|Carolina Melgrati
|35-34—69
|Azahara Munoz
|35-34—69
|Dewi Weber
|35-34—69
|Yana Wilson
|35-34—69
|Lottie Woad
|34-35—69
|Yuri Yoshida
|35-34—69
|Pajaree Anannarukarn
|33-37—70
|Jenny Bae
|37-33—70
|Ana Belac
|36-34—70
|Helen Briem
|36-34—70
|Allisen Corpuz
|34-36—70
|Isi Gabsa
|35-35—70
|Sofia Garcia
|36-34—70
|Hannah Green
|36-34—70
|Celine Herbin
|33-37—70
|Chizzy Iwai
|35-35—70
|Megan Khang
|34-36—70
|Nanna Koerstz Madsen
|37-33—70
|Mary Liu
|35-35—70
|Morgane Metraux
|34-36—70
|Sophia Schubert
|36-34—70
|Riley Smyth
|35-35—70
|Ashleigh Buhai
|34-37—71
|Anne Chen
|35-36—71
|Robyn Choi
|34-37—71
|Karis Davidson
|34-37—71
|Jodi Ewart Shadoff
|35-36—71
|Esther Henseleit
|36-35—71
|Soo Bin Joo
|36-35—71
|Jeongeun Lee6
|38-33—71
|Yu Liu
|36-35—71
|Julia Lopez Ramirez
|36-35—71
|Carolina Lopez-Chacarra Coto
|36-35—71
|Emma McMyler
|35-36—71
|Kum Kang Park
|36-35—71
|Paula Reto
|35-36—71
|Jenny Shin
|36-35—71
|Rio Takeda
|34-37—71
|Alana Uriell
|34-37—71
|Suvichaya Vinijchaitham
|35-36—71
|Lilia Vu
|37-34—71
|Amy Yang
|37-34—71
|Laetitia Beck
|38-34—72
|Camille Boyd
|37-35—72
|Chella Choi
|36-36—72
|Carlota Ciganda
|36-36—72
|Hailee Cooper
|38-34—72
|Olivia Cowan
|36-36—72
|Lindy Duncan
|35-37—72
|Savannah Grewal
|36-36—72
|Leah John
|39-33—72
|Mina Kreiter
|35-37—72
|Stephanie Kyriacou
|36-36—72
|Dongeun Lee
|37-35—72
|Somi Lee
|38-34—72
|Brittany Lincicome
|36-36—72
|Ruixin Liu
|36-36—72
|Leona Maguire
|36-36—72
|Caley McGinty
|38-34—72
|Anna Nordqvist
|36-36—72
|Natasha Andrea Oon
|34-38—72
|Alexa Pano
|37-35—72
|Pornanong Phatlum
|35-37—72
|Kiara Romero
|34-38—72
|Pauline Roussin
|35-37—72
|Gigi Stoll
|36-36—72
|Linnea Strom
|36-36—72
|Jasmine Suwannapura
|35-37—72
|Carla Tejedo Mulet
|36-36—72
|Miyu Yamashita
|38-34—72
|Yahui Zhang
|36-36—72
|Adela Cernousek
|37-36—73
|Lauren Coughlin
|38-35—73
|Manon De Roey
|37-36—73
|Perrine Delacour
|37-36—73
|Amanda Doherty
|37-36—73
|Gemma Dryburgh
|38-35—73
|Austin Ernst
|37-36—73
|Isabella Fierro
|38-35—73
|Laney Frye
|35-38—73
|Erika Hara
|38-35—73
|Brooke Henderson
|33-40—73
|Aki Iwai
|34-39—73
|Juniper Jang
|38-35—73
|Grace Kim
|36-37—73
|Frida Kinhult
|38-35—73
|Alison Lee
|37-36—73
|Katie Lu
|37-36—73
|Hira Naveed
|39-34—73
|Yuna Nishimura
|36-37—73
|Ryann O’Toole
|40-33—73
|Mimi Rhodes
|34-39—73
|Yuka Saso
|38-35—73
|Chiara Tamburlini
|38-35—73
|Lauren Walsh
|38-35—73
|Chanettee Wannasaen
|37-36—73
|Na Rin An
|37-37—74
|Briana Chacon
|36-38—74
|Nataliya Guseva
|38-36—74
|Jin Hee Im
|36-38—74
|Minjee Lee
|39-35—74
|Jeong Eun Lee5
|34-40—74
|Polly Mack
|39-35—74
|Gabriela Ruffels
|38-36—74
|Kokona Sakurai
|35-39—74
|Hinako Shibuno
|37-37—74
|Jeeno Thitikul
|38-36—74
|Yani Tseng
|38-36—74
|Xiaowen Yin
|38-36—74
|Arpichaya Yubol
|36-38—74
|Weiwei Zhang
|37-37—74
|Michelle Zhang
|36-38—74
|Nicole Broch Estrup
|36-39—75
|Muni He
|37-38—75
|Jiwon Jeon
|39-36—75
|Moriya Jutanugarn
|36-39—75
|Gurleen Kaur
|38-37—75
|Ingrid Lindblad
|39-36—75
|Brooke Matthews
|38-37—75
|Emily Pedersen
|36-39—75
|Saki Baba
|41-35—76
|Lizette Salas
|39-37—76
|Madison Young
|39-37—76
|Ssu-Chia Cheng
|40-37—77
|Taylor Kehoe
|39-38—77
|Gina Kim
|39-39—78
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.