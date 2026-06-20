Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Scores

The Associated Press

June 20, 2026, 6:02 PM

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Third Round

Jing Yan 68-66-68—202
Lottie Woad 69-66-68—203
Cassie Porter 67-68-69—204
In Gee Chun 69-72-65—206
Wei-Ling Hsu 69-69-68—206
Yan Liu 66-70-70—206
Jin Hee Im 74-67-66—207
Riley Smyth 70-70-67—207
Miyu Yamashita 72-68-67—207
Jenny Bae 70-67-71—208
Karis Davidson 71-70-67—208
MinJi Kang 68-68-72—208
Minami Katsu 69-69-70—208
Yu Liu 71-70-67—208
Rio Takeda 71-66-71—208
Aditi Ashok 69-69-71—209
Hannah Green 70-72-67—209
Nataliya Guseva 74-68-67—209
Grace Kim 73-67-69—209
Julia Lopez Ramirez 71-69-69—209
Yahui Zhang 72-67-70—209
Daniela Darquea 68-71-71—210
Nanna Koerstz Madsen 70-72-68—210
Somi Lee 72-67-71—210
Chanettee Wannasaen 73-67-70—210
Yana Wilson 69-71-70—210
Helen Briem 70-72-69—211
Carlota Ciganda 72-69-70—211
Lindy Duncan 72-70-69—211
Chizzy Iwai 70-70-71—211
Mary Liu 70-67-74—211
Azahara Munoz 69-71-71—211
Amy Yang 71-70-70—211
Pajaree Anannarukarn 70-70-72—212
Celine Herbin 70-72-70—212
Jin Young Ko 69-73-70—212
Jennifer Kupcho 68-70-74—212
Jeongeun Lee6 71-70-71—212
Carolina Melgrati 69-69-74—212
Morgane Metraux 70-72-70—212
Nastasia Nadaud 68-73-71—212
Alexa Pano 72-69-71—212
Jessica Porvasnik 67-73-72—212
Yuka Saso 73-68-71—212
Jasmine Suwannapura 72-70-70—212
Celine Borge 68-72-73—213
Allisen Corpuz 70-69-74—213
Isabella Fierro 73-69-71—213
Isi Gabsa 70-71-72—213
Brooke Henderson 73-66-74—213
Esther Henseleit 71-68-74—213
You Min Hwang 68-72-73—213
Maude-Aimee Leblanc 69-73-71—213
Benedetta Moresco 68-70-75—213
Lauren Walsh 73-69-71—213
Ana Belac 70-67-77—214
Olivia Cowan 72-68-74—214
Emma McMyler 71-70-73—214
Chiara Tamburlini 73-67-74—214
Na Rin An 74-68-73—215
Sofia Garcia 70-72-73—215
Minjee Lee 74-68-73—215
Paula Reto 71-71-73—215
Sophia Schubert 70-72-73—215
Mi Hyang Lee 69-72-75—216
Jeong Eun Lee5 74-68-75—217

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up