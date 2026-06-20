Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

Saturday
At Blythefield Country Club
Belmont, Mich.
Purse: $3.3 million
Yardage: 6,611; Par: 72
Third Round
|Jing Yan
|68-66-68—202
|-14
|Lottie Woad
|69-66-68—203
|-13
|Cassie Porter
|67-68-69—204
|-12
|In Gee Chun
|69-72-65—206
|-10
|Wei-Ling Hsu
|69-69-68—206
|-10
|Yan Liu
|66-70-70—206
|-10
|Jin Hee Im
|74-67-66—207
|-9
|Riley Smyth
|70-70-67—207
|-9
|Miyu Yamashita
|72-68-67—207
|-9
|Jenny Bae
|70-67-71—208
|-8
|Karis Davidson
|71-70-67—208
|-8
|MinJi Kang
|68-68-72—208
|-8
|Minami Katsu
|69-69-70—208
|-8
|Yu Liu
|71-70-67—208
|-8
|Rio Takeda
|71-66-71—208
|-8
|Aditi Ashok
|69-69-71—209
|-7
|Hannah Green
|70-72-67—209
|-7
|Nataliya Guseva
|74-68-67—209
|-7
|Grace Kim
|73-67-69—209
|-7
|Julia Lopez Ramirez
|71-69-69—209
|-7
|Yahui Zhang
|72-67-70—209
|-7
|Daniela Darquea
|68-71-71—210
|-6
|Nanna Koerstz Madsen
|70-72-68—210
|-6
|Somi Lee
|72-67-71—210
|-6
|Chanettee Wannasaen
|73-67-70—210
|-6
|Yana Wilson
|69-71-70—210
|-6
|Helen Briem
|70-72-69—211
|-5
|Carlota Ciganda
|72-69-70—211
|-5
|Lindy Duncan
|72-70-69—211
|-5
|Chizzy Iwai
|70-70-71—211
|-5
|Mary Liu
|70-67-74—211
|-5
|Azahara Munoz
|69-71-71—211
|-5
|Amy Yang
|71-70-70—211
|-5
|Pajaree Anannarukarn
|70-70-72—212
|-4
|Celine Herbin
|70-72-70—212
|-4
|Jin Young Ko
|69-73-70—212
|-4
|Jennifer Kupcho
|68-70-74—212
|-4
|Jeongeun Lee6
|71-70-71—212
|-4
|Carolina Melgrati
|69-69-74—212
|-4
|Morgane Metraux
|70-72-70—212
|-4
|Nastasia Nadaud
|68-73-71—212
|-4
|Alexa Pano
|72-69-71—212
|-4
|Jessica Porvasnik
|67-73-72—212
|-4
|Yuka Saso
|73-68-71—212
|-4
|Jasmine Suwannapura
|72-70-70—212
|-4
|Celine Borge
|68-72-73—213
|-3
|Allisen Corpuz
|70-69-74—213
|-3
|Isabella Fierro
|73-69-71—213
|-3
|Isi Gabsa
|70-71-72—213
|-3
|Brooke Henderson
|73-66-74—213
|-3
|Esther Henseleit
|71-68-74—213
|-3
|You Min Hwang
|68-72-73—213
|-3
|Maude-Aimee Leblanc
|69-73-71—213
|-3
|Benedetta Moresco
|68-70-75—213
|-3
|Lauren Walsh
|73-69-71—213
|-3
|Ana Belac
|70-67-77—214
|-2
|Olivia Cowan
|72-68-74—214
|-2
|Emma McMyler
|71-70-73—214
|-2
|Chiara Tamburlini
|73-67-74—214
|-2
|Na Rin An
|74-68-73—215
|-1
|Sofia Garcia
|70-72-73—215
|-1
|Minjee Lee
|74-68-73—215
|-1
|Paula Reto
|71-71-73—215
|-1
|Sophia Schubert
|70-72-73—215
|-1
|Mi Hyang Lee
|69-72-75—216
|E
|Jeong Eun Lee5
|74-68-75—217
|+1
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.