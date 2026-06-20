Live Radio
Home » Sports » Meijer LPGA Classic for…

Meijer LPGA Classic for Simply Give Par Scores

The Associated Press

June 20, 2026, 6:02 PM

Saturday

At Blythefield Country Club

Belmont, Mich.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,611; Par: 72

Third Round

Jing Yan 68-66-68—202 -14
Lottie Woad 69-66-68—203 -13
Cassie Porter 67-68-69—204 -12
In Gee Chun 69-72-65—206 -10
Wei-Ling Hsu 69-69-68—206 -10
Yan Liu 66-70-70—206 -10
Jin Hee Im 74-67-66—207 -9
Riley Smyth 70-70-67—207 -9
Miyu Yamashita 72-68-67—207 -9
Jenny Bae 70-67-71—208 -8
Karis Davidson 71-70-67—208 -8
MinJi Kang 68-68-72—208 -8
Minami Katsu 69-69-70—208 -8
Yu Liu 71-70-67—208 -8
Rio Takeda 71-66-71—208 -8
Aditi Ashok 69-69-71—209 -7
Hannah Green 70-72-67—209 -7
Nataliya Guseva 74-68-67—209 -7
Grace Kim 73-67-69—209 -7
Julia Lopez Ramirez 71-69-69—209 -7
Yahui Zhang 72-67-70—209 -7
Daniela Darquea 68-71-71—210 -6
Nanna Koerstz Madsen 70-72-68—210 -6
Somi Lee 72-67-71—210 -6
Chanettee Wannasaen 73-67-70—210 -6
Yana Wilson 69-71-70—210 -6
Helen Briem 70-72-69—211 -5
Carlota Ciganda 72-69-70—211 -5
Lindy Duncan 72-70-69—211 -5
Chizzy Iwai 70-70-71—211 -5
Mary Liu 70-67-74—211 -5
Azahara Munoz 69-71-71—211 -5
Amy Yang 71-70-70—211 -5
Pajaree Anannarukarn 70-70-72—212 -4
Celine Herbin 70-72-70—212 -4
Jin Young Ko 69-73-70—212 -4
Jennifer Kupcho 68-70-74—212 -4
Jeongeun Lee6 71-70-71—212 -4
Carolina Melgrati 69-69-74—212 -4
Morgane Metraux 70-72-70—212 -4
Nastasia Nadaud 68-73-71—212 -4
Alexa Pano 72-69-71—212 -4
Jessica Porvasnik 67-73-72—212 -4
Yuka Saso 73-68-71—212 -4
Jasmine Suwannapura 72-70-70—212 -4
Celine Borge 68-72-73—213 -3
Allisen Corpuz 70-69-74—213 -3
Isabella Fierro 73-69-71—213 -3
Isi Gabsa 70-71-72—213 -3
Brooke Henderson 73-66-74—213 -3
Esther Henseleit 71-68-74—213 -3
You Min Hwang 68-72-73—213 -3
Maude-Aimee Leblanc 69-73-71—213 -3
Benedetta Moresco 68-70-75—213 -3
Lauren Walsh 73-69-71—213 -3
Ana Belac 70-67-77—214 -2
Olivia Cowan 72-68-74—214 -2
Emma McMyler 71-70-73—214 -2
Chiara Tamburlini 73-67-74—214 -2
Na Rin An 74-68-73—215 -1
Sofia Garcia 70-72-73—215 -1
Minjee Lee 74-68-73—215 -1
Paula Reto 71-71-73—215 -1
Sophia Schubert 70-72-73—215 -1
Mi Hyang Lee 69-72-75—216 E
Jeong Eun Lee5 74-68-75—217 +1

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up