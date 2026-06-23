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LPGA Tour Schedule

The Associated Press

June 23, 2026, 3:03 PM

Jan. 29-Feb. 1 _ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions (Nelly Korda)

Feb. 19-22 _ Honda LPGA Thailand (Jeeno Thitikul)

Feb. 26-March 1 _ HSBC Women’s World Championship (Hannah Green)

March 5-8 _ Blue Bay LPGA (Mi Hyang Lee)

March 19-22 _ Fortinet Founders Cup (Hyo Joo Kim)

March 26-29 _ Ford Championship presented by Wild Horse Pass (Hyo Joo Kim)

April 2-5 _ Aramco Championship (Lauren Coughlin)

April 16-19 _ JM Eagle LA Championship presented by Plastpro (Hannah Green)

April 23-26 _ The Chevron Championship (Nelly Korda)

April 30-May 3 _ Riviera Maya Open at Mayakoba (Nelly Korda)

May 7-10 _ Mizuho Americas Open (Jeeno Thitikul)

May 14-17 _ Kroger Queen City Championship presented by P&G (Lottie Woad)

May 29-31 _ ShopRite LPGA powered by Wakefern (Celine Boutier)

June 4-7 _ U.S. Women’s Open presented by Ally (Nelly Korda)

June 11-14 _ Dow Championship (G.Kim/Y.Wilson)

June 18-21 _ Meijer LPGA Classic for Simply Give (Miyu Yamashita)

June 25-28 _ KPMG Women’s PGA Championship, Chaska, Minn.

July 9-12 _ The Amundi Evian Championship, Evian-les-Bains, France

July 23-26 _ ISPS Handa Women’s Scottish Open, Troon, United Kingdom

July 30-Aug. 2 _ AIG Women’s Open, Lancashire, United Kingdom

Aug. 13-16 _ The Standard Portland Classic, Portland, Ore.

Aug. 20-23 _ CPKC Women’s Open, Edmonton, Alberta

Aug. 27-30 _ FM Championship, Norton, Mass.

Sept. 11-13 _ Solheim Cup, Cromvoirt, Netherlands

Sept. 25-27 _ Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, Rogers, Ark.

Oct. 1-4 _ LOTTE Championship presented by Hoakalei, Ewa Beach, Hawaii

Oct. 15-18 _ Buick LPGA Shanghai, Shanghai

Oct. 22-25 _ BMW Ladies Championship, Haenam, South Korea

Oct. 29-Nov. 1 _ Maybank Championship, Kuala Lumpur, Malaysia

Nov. 5-8 _ TOTO Japan Classic, Omitama, Japan

Nov. 12-15 _ ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican, Belleair, Fla.

Nov. 19-22 _ CME Group Tour Championship, Naples, Fla.

Dec. 11-13 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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