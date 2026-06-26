Live Radio
Home » Sports » KPMG Women's PGA Championship Scores

KPMG Women’s PGA Championship Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 9:09 PM

Friday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Second Round

Ina Yoon 63-69—132
Nasa Hataoka 70-67—137
Brooke Henderson 69-68—137
A Lim Kim 67-70—137
Hae-Ran Ryu 73-64—137
Nelly Korda 70-68—138
Dongeun Lee 69-69—138
Karis Davidson 65-74—139
Patty Tavatanakit 71-68—139
Weiwei Zhang 71-68—139
Ayaka Furue 69-71—140
Jenny Shin 71-69—140
Maja Stark 73-67—140
Jeeno Thitikul 69-71—140
Dewi Weber 70-70—140
Jing Yan 69-71—140
Allisen Corpuz 71-70—141
Wei-Ling Hsu 69-72—141
Megan Khang 68-73—141
Auston Kim 71-70—141
Alison Lee 69-72—141
Andrea Lee 69-72—141
Amy Yang 69-72—141
Perrine Delacour 71-71—142
Nataliya Guseva 70-72—142
Aki Iwai 70-72—142
Somi Lee 71-71—142
Miyu Yamashita 72-70—142
Angel Yin 71-71—142
Pajaree Anannarukarn 71-72—143
Robyn Choi 72-71—143
Esther Henseleit 69-74—143
Anna Huang 73-70—143
Jiwon Jeon 72-71—143
Grace Kim 72-71—143
Sei Young Kim 72-71—143
Hyo Joo Kim 71-72—143
Jin Young Ko 72-71—143
Shiho Kuwaki 72-71—143
Carolina Melgrati 72-71—143
Alexa Pano 67-76—143
Mao Saigo 72-71—143
Saki Baba 73-71—144
Celine Boutier 75-69—144
In Gee Chun 73-71—144
Manon De Roey 72-72—144
Isabella Fierro 72-72—144
Minami Katsu 72-72—144
Aline Krauter 68-76—144
Gaby Lopez 71-73—144
Leona Maguire 75-69—144
Hinako Shibuno 71-73—144
Shannon Tan 72-72—144
Ruoning Yin 71-73—144
Briana Chacon 73-72—145
Hye Jin Choi 68-77—145
Gemma Dryburgh 73-72—145
Nicole Felce 75-70—145
MinJi Kang 72-73—145
Lydia Ko 76-69—145
Nanna Koerstz Madsen 69-76—145
Yan Liu 74-71—145
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69—145
Nastasia Nadaud 71-74—145
Anna Nordqvist 73-72—145
Sung Hyun Park 72-73—145
Pornanong Phatlum 74-71—145
Jessica Porvasnik 70-75—145
Pauline Roussin-Bouchard 72-73—145
Rose Zhang 73-72—145
Ana Belac 73-73—146
Carlota Ciganda 73-73—146
Brianna Do 74-72—146
Isi Gabsa 70-76—146
Hannah Green 72-74—146
Melanie Green 73-73—146
Erika Hara 75-71—146
Charley Hull 73-73—146
Jin Hee Im 75-71—146
Soo Bin Joo 72-74—146
Minjee Lee 71-75—146
Brooke Matthews 72-74—146
Yuna Nishimura 71-75—146
Gabriela Ruffels 73-73—146
Sophia Schubert 73-73—146
Rio Takeda 72-74—146
Suvichaya Vinijchaitham 70-76—146
Chanettee Wannasaen 77-69—146
Aditi Ashok 73-74—147
Jenny Bae 77-70—147
Chella Choi 74-73—147
Lauren Coughlin 75-72—147
Amanda Doherty 72-75—147
Lindy Duncan 75-72—147
Gina Kim 75-72—147
Natasha Andrea Oon 74-73—147
Chiara Tamburlini 73-74—147
Yani Tseng 73-74—147
Lottie Woad 72-75—147
Yuri Yoshida 73-74—147
Arpichaya Yubol 73-74—147
Laetitia Beck 73-75—148
Nicole Broch Estrup 74-74—148
Jennifer Chang 76-72—148
Olivia Cowan 71-77—148
Laney Frye 75-73—148
Sofia Garcia 75-73—148
Chizzy Iwai 73-75—148
Ariya Jutanugarn 73-75—148
Moriya Jutanugarn 72-76—148
Danielle Kang 75-73—148
Maude-Aimee Leblanc 72-76—148
Yealimi Noh 75-73—148
Lizette Salas 71-77—148
Miranda Wang 78-70—148
Casandra Alexander 74-75—149
Na Rin An 73-76—149
Helen Briem 74-75—149
Ashleigh Buhai 74-75—149
Linn Grant 75-74—149
Frida Kinhult 77-72—149
Jennifer Kupcho 76-73—149
Lucy Li 77-72—149
Yu Liu 75-74—149
Morgane Metraux 77-72—149
Mimi Rhodes 73-76—149
Carla Tejedo Mulet 75-74—149
Ryann O’Toole 74-75—149
Amari Avery 76-74—150
Muni He 76-74—150
Mi Hyang Lee 75-75—150
Mary Liu 73-77—150
Yuka Saso 72-78—150
Yana Wilson 79-71—150
Kim Paez 75-76—151
Cassie Porter 74-77—151
Lauren Walsh 73-78—151
Yahui Zhang 75-76—151
Julia Lopez Ramirez 76-76—152
You Min Hwang 81-72—153
Linnea Strom 77-76—153
Lilia Vu 80-73—153
Gurleen Kaur 77-77—154
Polly Mack 73-81—154
Stephanie Meadow 82-72—154
Joanna Coe 81-74—155
Allie White 77-78—155
Dani Holmqvist 81-75—156
Sandra Changkija 78-79—157
Kate Smith-Stroh 80-77—157
Ingrid Lindblad 77-81—158
Azahara Munoz 79-79—158
Natalie Vivaldi 81-77—158
Loretta Giovannettone 79-80—159
Allie Knight 81-79—160
Jasmine Suwannapura 76-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up