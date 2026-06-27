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KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 5:51 PM

Saturday

At Hazeltine

Chaska, Minn.

Purse: $13 million

Yardage: 6,760; Par: 72

Third Round

Hae-Ran Ryu 73-64-68—205 -11
Brooke Henderson 69-68-69—206 -10
Ina Yoon 63-69-75—207 -9
A Lim Kim 67-70-71—208 -8
Dewi Weber 70-70-68—208 -8
Nelly Korda 70-68-71—209 -7
Alison Lee 69-72-68—209 -7
Karis Davidson 65-74-71—210 -6
Auston Kim 71-70-69—210 -6
Dongeun Lee 69-69-72—210 -6
Allisen Corpuz 71-70-70—211 -5
Isabella Fierro 72-72-68—212 -4
Ayaka Furue 69-71-72—212 -4
Nataliya Guseva 70-72-70—212 -4
Esther Henseleit 69-74-69—212 -4
Jeeno Thitikul 69-71-72—212 -4
Miyu Yamashita 72-70-70—212 -4
Amy Yang 69-72-71—212 -4
Nasa Hataoka 70-67-76—213 -3
Aki Iwai 70-72-71—213 -3
Sei Young Kim 72-71-70—213 -3
Jenny Shin 71-69-73—213 -3
Patty Tavatanakit 71-68-74—213 -3
Jing Yan 69-71-73—213 -3
Pajaree Anannarukarn 71-72-71—214 -2
Manon De Roey 72-72-70—214 -2
Lydia Ko 76-69-69—214 -2
Andrea Lee 69-72-73—214 -2
Alexa Pano 67-76-71—214 -2
Mao Saigo 72-71-71—214 -2
Weiwei Zhang 71-68-75—214 -2
In Gee Chun 73-71-71—215 -1
Minami Katsu 72-72-71—215 -1
Grace Kim 72-71-72—215 -1
Hyo Joo Kim 71-72-72—215 -1
Shiho Kuwaki 72-71-72—215 -1
Somi Lee 71-71-73—215 -1
Gaby Lopez 71-73-71—215 -1
Carolina Melgrati 72-71-72—215 -1
Shannon Tan 72-72-71—215 -1
Robyn Choi 72-71-73—216 E
Perrine Delacour 71-71-74—216 E
Anna Huang 73-70-73—216 E
Jin Young Ko 72-71-73—216 E
Nanna Koerstz Madsen 69-76-71—216 E
Sung Hyun Park 72-73-71—216 E
Pornanong Phatlum 74-71-71—216 E
Maja Stark 73-67-76—216 E
Hye Jin Choi 68-77-72—217 +1
Gemma Dryburgh 73-72-72—217 +1
Wei-Ling Hsu 69-72-76—217 +1
MinJi Kang 72-73-72—217 +1
Leona Maguire 75-69-73—217 +1
Ruoning Yin 71-73-73—217 +1
Briana Chacon 73-72-73—218 +2
Nastasia Nadaud 71-74-73—218 +2
Anna Nordqvist 73-72-73—218 +2
Rose Zhang 73-72-73—218 +2
Saki Baba 73-71-75—219 +3
Yan Liu 74-71-74—219 +3
Jessica Porvasnik 70-75-74—219 +3
Pauline Roussin-Bouchard 72-73-74—219 +3
Celine Boutier 75-69-76—220 +4
Jiwon Jeon 72-71-77—220 +4
Megan Khang 68-73-79—220 +4
Hinako Shibuno 71-73-78—222 +6
Carolina Lopez-Chacarra Coto 76-69-79—224 +8
Aline Krauter 68-76-81—225 +9
Nicole Felce 75-70-81—226 +10
Angel Yin 71-71-WD
Ryann O’Toole 74-75-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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