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KLM Open Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 11:46 AM

Sunday

At The International

Amsterdam

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,914; Par: 71

Final Round

Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 69-69-65-70—273
Oliver Lindell, Finland 69-67-69-69—274
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-65-68-70—276
Joe Dean, England 66-70-71-69—276
Sebastian Soderberg, Sweden 67-66-70-73—276
Maximilian Steinlechner, Austria 67-69-69-71—276
Julien Guerrier, France 65-69-72-71—277
Danny Willett, England 71-67-70-69—277
Yanhan Zhou, China 71-70-67-70—278
Sami Valimaki, Finland 70-68-72-69—279
Nacho Elvira, Spain 73-69-68-70—280
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-71-70-69—280
Richard Sterne, South Africa 69-72-69-70—280
Marcus Armitage, England 71-66-67-77—281
Pablo Ereno Perez, Spain 73-68-70-70—281
Marcus Helligkilde, Denmark 71-69-72-69—281
Calum Hill, Scotland 68-70-69-74—281
Daniel Hillier, New Zealand 70-65-73-73—281
James Morrison, England 71-70-69-71—281
David Ravetto, France 72-67-71-71—281
Ross Fisher, England 71-67-74-70—282
Jordan Gumberg, United States 68-68-70-76—282
Angel Hidalgo, Spain 72-69-69-72—282
Scott Jamieson, Scotland 72-68-72-70—282
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-67-70-74—282
Brandon Robinson-Thompson, England 69-69-69-75—282
Bernd Wiesberger, Austria 69-71-72-70—282
Michael Hollick, South Africa 69-72-70-72—283
Kazuma Kobori, New Zealand 71-68-69-75—283
Guido Migliozzi, Italy 70-68-71-74—283
Callum Tarren, England 69-66-76-72—283
Andreas Halvorsen, Norway 70-70-74-70—284
Yuto Katsuragawa, Japan 69-66-70-79—284
Matteo Manassero, Italy 73-69-71-71—284
Francesco Molinari, Italy 69-69-70-76—284
Ryan Peake, Australia 70-69-72-73—284
Marcel Siem, Germany 67-72-77-68—284
Cameron Adam, Scotland 69-70-74-72—285
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 75-67-72-71—285
Davis Bryant, United States 70-69-73-73—285
Jens Dantorp, Sweden 72-70-68-75—285
Ricardo Gouveia, Portugal 71-71-74-69—285
Hunter Logan, United States 71-65-73-76—285
Lars Van Der Vight, Netherlands 68-73-68-76—285
David Law, Scotland 70-72-73-71—286
JC Ritchie, South Africa 74-68-71-73—286
Robin Williams, South Africa 72-68-69-77—286
Dylan Frittelli, South Africa 69-69-74-75—287
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-69-72-74—287
Alexander Levy, France 68-72-72-75—287
Stefano Mazzoli, Italy 74-68-69-76—287
Brandon Stone, South Africa 71-71-73-72—287
Paul Waring, England 68-71-74-74—287
Ashun Wu, China 73-68-74-72—287
Adri Arnaus, Spain 69-71-74-74—288
Jacob Skov Olesen, Denmark 72-68-74-74—288
Antoine Rozner, France 72-68-70-78—288
Rikuya Hoshino, Japan 73-68-69-79—289
Jason Scrivener, Australia 75-66-69-79—289
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 71-70-74-75—290
Mikael Lindberg, Sweden 72-70-76-72—290
Joost Luiten, Netherlands 69-72-75-74—290
Renato Paratore, Italy 71-68-75-76—290
Eddie Pepperell, England 73-69-75-73—290
Dan Bradbury, England 74-68-73-76—291
Matthew Baldwin, England 72-70-74-76—292
Rafa Cabrera Bello, Spain 74-68-72-78—292
Nevill Ruiter, Netherlands 74-67-73-78—292
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 76-66-75-75—292
Frederic Lacroix, France 72-68-73-80—293
Marcus Kinhult, Sweden 70-72-79-74—295
Connor Syme, Scotland 73-68-76-78—295
Marcel Schneider, Germany 73-66-75-82—296
Ewen Ferguson, Scotland 70-68-71-WD
Nathan Kimsey, England 70-69-75-WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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