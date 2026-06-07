KLM Open Scores

Sunday
At The International
Amsterdam
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,914; Par: 71
Final Round
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|69-69-65-70—273
|Oliver Lindell, Finland
|69-67-69-69—274
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|73-65-68-70—276
|Joe Dean, England
|66-70-71-69—276
|Sebastian Soderberg, Sweden
|67-66-70-73—276
|Maximilian Steinlechner, Austria
|67-69-69-71—276
|Julien Guerrier, France
|65-69-72-71—277
|Danny Willett, England
|71-67-70-69—277
|Yanhan Zhou, China
|71-70-67-70—278
|Sami Valimaki, Finland
|70-68-72-69—279
|Nacho Elvira, Spain
|73-69-68-70—280
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-71-70-69—280
|Richard Sterne, South Africa
|69-72-69-70—280
|Marcus Armitage, England
|71-66-67-77—281
|Pablo Ereno Perez, Spain
|73-68-70-70—281
|Marcus Helligkilde, Denmark
|71-69-72-69—281
|Calum Hill, Scotland
|68-70-69-74—281
|Daniel Hillier, New Zealand
|70-65-73-73—281
|James Morrison, England
|71-70-69-71—281
|David Ravetto, France
|72-67-71-71—281
|Ross Fisher, England
|71-67-74-70—282
|Jordan Gumberg, United States
|68-68-70-76—282
|Angel Hidalgo, Spain
|72-69-69-72—282
|Scott Jamieson, Scotland
|72-68-72-70—282
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-67-70-74—282
|Brandon Robinson-Thompson, England
|69-69-69-75—282
|Bernd Wiesberger, Austria
|69-71-72-70—282
|Michael Hollick, South Africa
|69-72-70-72—283
|Kazuma Kobori, New Zealand
|71-68-69-75—283
|Guido Migliozzi, Italy
|70-68-71-74—283
|Callum Tarren, England
|69-66-76-72—283
|Andreas Halvorsen, Norway
|70-70-74-70—284
|Yuto Katsuragawa, Japan
|69-66-70-79—284
|Matteo Manassero, Italy
|73-69-71-71—284
|Francesco Molinari, Italy
|69-69-70-76—284
|Ryan Peake, Australia
|70-69-72-73—284
|Marcel Siem, Germany
|67-72-77-68—284
|Cameron Adam, Scotland
|69-70-74-72—285
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|75-67-72-71—285
|Davis Bryant, United States
|70-69-73-73—285
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70-68-75—285
|Ricardo Gouveia, Portugal
|71-71-74-69—285
|Hunter Logan, United States
|71-65-73-76—285
|Lars Van Der Vight, Netherlands
|68-73-68-76—285
|David Law, Scotland
|70-72-73-71—286
|JC Ritchie, South Africa
|74-68-71-73—286
|Robin Williams, South Africa
|72-68-69-77—286
|Dylan Frittelli, South Africa
|69-69-74-75—287
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-69-72-74—287
|Alexander Levy, France
|68-72-72-75—287
|Stefano Mazzoli, Italy
|74-68-69-76—287
|Brandon Stone, South Africa
|71-71-73-72—287
|Paul Waring, England
|68-71-74-74—287
|Ashun Wu, China
|73-68-74-72—287
|Adri Arnaus, Spain
|69-71-74-74—288
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|72-68-74-74—288
|Antoine Rozner, France
|72-68-70-78—288
|Rikuya Hoshino, Japan
|73-68-69-79—289
|Jason Scrivener, Australia
|75-66-69-79—289
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|71-70-74-75—290
|Mikael Lindberg, Sweden
|72-70-76-72—290
|Joost Luiten, Netherlands
|69-72-75-74—290
|Renato Paratore, Italy
|71-68-75-76—290
|Eddie Pepperell, England
|73-69-75-73—290
|Dan Bradbury, England
|74-68-73-76—291
|Matthew Baldwin, England
|72-70-74-76—292
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74-68-72-78—292
|Nevill Ruiter, Netherlands
|74-67-73-78—292
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|76-66-75-75—292
|Frederic Lacroix, France
|72-68-73-80—293
|Marcus Kinhult, Sweden
|70-72-79-74—295
|Connor Syme, Scotland
|73-68-76-78—295
|Marcel Schneider, Germany
|73-66-75-82—296
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-68-71-WD
|Nathan Kimsey, England
|70-69-75-WD
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