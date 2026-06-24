x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Vancouver 9, Spokane 5 Hillsboro 4, Everett3 Eugene 4, Tri-City 1 Tuesday’s…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Vancouver 9, Spokane 5

Hillsboro 4, Everett3

Eugene 4, Tri-City 1

Tuesday’s Games

Hillsboro 7, Vancouver 6

Everett 5, Eugene 2

Tri-City 4, Spokane 2

Wednesday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Everett at Eugene, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

Thursday’s Games

Everett at Eugene, 2, 8:05 p.m.

Vancouver at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Spokane, 9:35 p.m.

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