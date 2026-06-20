x-first half winner All Times EDT Thursday’s Games Vancouver 13, Spokane 9 Hillsboro 11, Everett 4 Tri-City 11, Eugene 4…

x-first half winner

All Times EDT

Thursday’s Games

Vancouver 13, Spokane 9

Hillsboro 11, Everett 4

Tri-City 11, Eugene 4

Friday’s Games

Hillsboro 11, Everett 3

Tri-City 5, Eugene 4

Vancouver 12, Spokane 5

Saturday’s Games

Hillsboro at Everett, 10:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

Vancouver at Spokane, 10:05 p.m.

Sunday’s Games

Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.

Hillsboro at Everett, 7:05 p.m.

Eugene at Tri-City, 10:05 p.m.

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