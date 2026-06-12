All Times EDT Wednesday’s Games Hillsboro 2, Tri-City 1 Spokane 10, Eugene 9 Vancouver 7, Everett 2 Thursday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Wednesday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 1

Spokane 10, Eugene 9

Vancouver 7, Everett 2

Thursday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 0

Spokane 7, Eugene 6

Vancouver 4, Everett 2

Friday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Saturday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 8:03 p.m.

Spokane at Eugene, 8:05 p.m.

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