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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

June 12, 2026, 1:01 AM

All Times EDT

Wednesday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 1

Spokane 10, Eugene 9

Vancouver 7, Everett 2

Thursday’s Games

Hillsboro 2, Tri-City 0

Spokane 7, Eugene 6

Vancouver 4, Everett 2

Friday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Saturday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Tri-City at Hillsboro, 8:03 p.m.

Spokane at Eugene, 8:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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