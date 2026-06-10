All Times EDT Sunday’s Games Hillsboro 14, Spokane 0 Tri-City 6, Vancouver 1 Eugene 3, Everett 2 Tuesday’s Games Hillsboro…

All Times EDT

Sunday’s Games

Hillsboro 14, Spokane 0

Tri-City 6, Vancouver 1

Eugene 3, Everett 2

Tuesday’s Games

Hillsboro 10, Tri-City 2

Eugene 6, Spokane 5

Vancouver 10, Everett 2

Wednesday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Tri-City at Hillsboro, 9:35 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

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