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Ghana 0, England 0

The Associated Press

June 23, 2026, 11:01 PM

Ghana 0 0 0
England 0 0 0

First Half_None.

Second Half_None.

Goalies_Ghana, Benjamin Asare, Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang; England, Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford.

Yellow Cards_Rice, England, 41st; Williams, Ghana, 60th.

Referee_Hector Said Martinez Sorto. Assistant Referees_Walter Enrique Lopez Ramos, Christian Jesus Ramirez Soto, Armando Villarreal. 4th Official_Ning Ma.

A_63,983.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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