F1 Monaco Grand Prix Results

Sunday
At Circuit de Monaco
Monte Carlo, Monaco.
Lap length: 3.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 78 laps, 2:23:31.243, 25 points.
2. (3) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 78, +6.271 seconds, 18.
3. (5) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 78, +23.394, 15.
4. (7) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 78, +24.261, 12.
5. (10) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 78, +26.553, 10.
6. (15) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 78, +29.010, 8.
7. (9) Pierre Gasly, France, Alpine, 78, +30.369, 6.
8. (11) Alexander Albon, Thailand, Williams, 78, +33.413, 4.
9. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 78, +37.140, 2.
10. (18) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 78, +39.153, 1.
11. (21) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 78, +41.899.
12. (16) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 78, +42.748.
13. (6) George Russell, Great Britain, Mercedes, 78, +43.353.
14. (13) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 78, +44.102.
15. (14) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 78, +48.964.
16. (12) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, did not finish, 70.
17. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, did not finish, 64.
18. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 56.
19. (8) Lando Norris, Great Britain, McLaren, did not finish, 43.
20. (19) Oliver Bearman, England, Haas, did not finish, 27.
21. (20) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, did not finish, 15.
22. (2) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, did not finish, 0.
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Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 156 points.
2. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 90.
3. George Russell, Great Britain, Mercedes, 88.
4. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 75.
5. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 60.
6. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 58.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 43.
8. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 29.
9. Pierre Gasly, France, Alpine, 26.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 26.
11. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
12. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 15.
13. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 13.
14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
15. Alexander Albon, Thailand, Williams, 5.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 3.
17. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
18. Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 244.
2. Ferrari, 165.
3. McLaren, 118.
4. Red Bull Racing, 72.
5. Alpine, 41.
6. Racing Bulls, 39.
7. Haas, 21.
8. Williams, 11.
9. Audi F1 Team, 2.
10. Cadillac, 1.
11. Aston Martin, 0.
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