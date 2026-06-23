Eastbourne Open Results

Tuesday
At Devonshire Park Lawn Tennis Club
Eastbourne, Great Britain
Purse: €773,465
Surface: Grass
EASTBOURNE, GREAT BRITAIN (AP) _ Results Tuesday from Eastbourne Open at Devonshire Park Lawn Tennis Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Round of 32
Thiago Agustin Tirante, Argentina, def. Hamish Stewart, Britain, 7-5, 6-2.
Jenson Brooksby, United States, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-5, 6-1.
Giles Hussey, Britain, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-4, 6-2.
Arthur Fery, Britain, def. Roman Andres Burruchaga, Argentina, 6-2, 4-6, 7-5.
Daniel Altmaier, Germany, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 7-6 (4).
Ugo Humbert (6), France, def. Mattia Bellucci, Italy, 7-6 (5), 6-7 (1), 6-4.
Women’s Singles
Round of 32
Jessica Bouzas Maneiro, Spain, def. Alicia Dudeney, Britain, 6-0, 6-3.
Tatjana Maria, Germany, def. Jasmine Paolini (1), Italy, 6-4, 6-3.
Anastasia Zakharova, Russia, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-4, 3-6, 6-3.
Caty McNally, United States, def. Janice Tjen (6), Indonesia, 7-5, 6-7 (5), 6-3.
Madison Keys (2), United States, def. Talia Gibson, Australia, 6-4, 6-4.
Panna Udvardy, Hungary, def. Anna Bondar, Hungary, 7-6 (4), 3-2, ret.
Sara Bejlek, Czechia, def. Laura Siegemund (5), Germany, 3-6, 7-6 (2), 7-6 (3).
Zeynep Sonmez, Turkiye, def. Harriet Dart, Britain, 4-6, 6-2, 7-5.
Kimberly Birrell, Australia, def. Barbora Krejcikova (4), Czechia, 6-3, 7-6 (6).
Men’s Doubles
Round of 16
Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury, Britain, def. Terence Atmane and Luca Sanchez, France, 6-1, 6-3.
Michael Venus, New Zealand, and Yuki Bhambri, India, def. Tomas Martin Etcheverry and Thiago Agustin Tirante, Argentina, 6-3, 6-4.
Camilo Ugo Carabelli and Juan Manuel Cerundolo, Argentina, def. Lloyd Glasspool and Julian Cash (1), Britain, 6-4, 7-6 (5).
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (2), Britain, def. Sadio Doumbia and Arthur Reymond, France, 7-5, 6-3.
Women’s Doubles
Round of 16
Jelena Ostapenko, Latvia, and Sofia Kenin (3), United States, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, 6-4, 6-3.
Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (4), Hungary, def. Eden Silva and Freya Christie, Britain, 3-6, 6-3, 10-5.
Jesika Maleckova and Miriam Skoch, Czechia, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, and Ingrid Martins, Brazil, 7-6 (6), 6-4.
Ingrid Neel, Estonia, and Giuliana Olmos, Mexico, def. Eri Hozumi, Japan, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, 3-6, 7-5, 10-3.
Eudice Chong, Hong Kong, China, and Janice Tjen, Indonesia, def. Sara Errani and Jasmine Paolini (2), Italy, 7-6 (2), 6-3.
Maia Lumsden, Britain, and Isabelle Haverlag, Netherlands, def. Katarzyna Piter, Poland, and Maria Kozyreva, Russia, 3-6, 6-4, 10-4.
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