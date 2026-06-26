Eastbourne Open Results

Friday
At Devonshire Park Lawn Tennis Club
Eastbourne, Great Britain
Surface: Grass
EASTBOURNE, GREAT BRITAIN (AP) _ Results Friday from Eastbourne Open at Devonshire Park Lawn Tennis Club (seedings in parentheses):
Women’s Singles
Semifinals
Tatjana Maria, Germany, def. Jelena Ostapenko (3), Latvia, 6-1, 1-2, ret.
Women’s Doubles
Semifinals
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (1), Brazil, def. Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (4), Hungary, 6-3, 6-4.
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