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Eastbourne Open Results

The Associated Press

June 26, 2026, 8:20 AM

Friday

At Devonshire Park Lawn Tennis Club

Eastbourne, Great Britain

Surface: Grass

EASTBOURNE, GREAT BRITAIN (AP) _ Results Friday from Eastbourne Open at Devonshire Park Lawn Tennis Club (seedings in parentheses):

Women’s Singles

Semifinals

Tatjana Maria, Germany, def. Jelena Ostapenko (3), Latvia, 6-1, 1-2, ret.

Women’s Doubles

Semifinals

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (1), Brazil, def. Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (4), Hungary, 6-3, 6-4.

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