DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

Thursday
At Circolo Golf Torino
Fiano, Italy
Purse: $3 million
Yardage: 7,214; Par: 71
First Round
|Edoardo Molinari, Italy
|34-29—63
|Joaquin Niemann, Chile
|31-33—64
|Nacho Elvira, Spain
|34-31—65
|Kazuma Kobori, New Zealand
|32-33—65
|Guido Migliozzi, Italy
|31-34—65
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|32-33—65
|Tom Vaillant, France
|33-32—65
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|32-34—66
|Jorge Campillo, Spain
|31-35—66
|Angel Hidalgo, Spain
|32-34—66
|Jeong-Weon Ko, France
|33-33—66
|Joakim Lagergren, Sweden
|31-35—66
|Pablo Larrazabal, Spain
|35-31—66
|Oliver Lindell, Finland
|33-33—66
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|34-32—66
|Albin Bergstrom, Sweden
|33-34—67
|Joe Dean, England
|33-34—67
|Niklas Lemke, Sweden
|34-33—67
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-34—67
|Sebastian Soderberg, Sweden
|35-32—67
|Ashun Wu, China
|32-35—67
|Marcus Armitage, England
|34-34—68
|Dan Bradbury, England
|35-33—68
|Filippo Celli, Italy
|34-34—68
|Todd Clements, England
|34-34—68
|Matteo Cristoni, Italy
|34-34—68
|Ewen Ferguson, Scotland
|34-34—68
|Ross Fisher, England
|33-35—68
|Dylan Frittelli, South Africa
|34-34—68
|Oihan Guillamoundeguy, France
|36-32—68
|Daniel Hillier, New Zealand
|35-33—68
|Casey Jarvis, South Africa
|36-32—68
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|35-33—68
|Kota Kaneko, Japan
|35-33—68
|Marcus Kinhult, Sweden
|35-33—68
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|34-34—68
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|34-34—68
|David Puig, Spain
|33-35—68
|Anthony Quayle, Australia
|35-33—68
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35-33—68
|Andrea Romano, Italy
|35-33—68
|Lorenzo Scalise, Italy
|32-36—68
|Freddy Schott, Germany
|35-33—68
|Euan Walker, Scotland
|33-35—68
|Davis Bryant, United States
|35-34—69
|Jack Buchanan, Australia
|35-34—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-35—69
|Sean Crocker, United States
|36-33—69
|Wenyi Ding, China
|36-33—69
|Grant Forrest, Scotland
|33-36—69
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-35—69
|Jordan Gumberg, United States
|34-35—69
|Calum Hill, Scotland
|37-32—69
|Ryggs Johnston, United States
|33-36—69
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|36-33—69
|Romain Langasque, France
|33-36—69
|Stefano Mazzoli, Italy
|35-34—69
|Felix Mory, France
|36-33—69
|Filippo Ponzano, Italy
|34-35—69
|Richie Ramsay, Scotland
|32-37—69
|Antoine Rozner, France
|34-35—69
|Benjamin Schmidt, England
|35-34—69
|Elvis Smylie, Australia
|33-36—69
|Maximilian Steinlechner, Austria
|36-33—69
|Andy Sullivan, England
|35-34—69
|Mike Toorop, Netherlands
|35-34—69
|Darius Van Driel, Netherlands
|34-35—69
|Daniel Van Tonder, South Africa
|33-36—69
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|34-35—69
|Matt Wallace, England
|34-35—69
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|33-37—70
|Jonathan Broomhead, South Africa
|35-35—70
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|37-33—70
|Jens Dantorp, Sweden
|34-36—70
|Quentin Debove, France
|36-34—70
|Michele Ferrero, Italy
|34-36—70
|Ricardo Gouveia, Portugal
|37-33—70
|Michael Hollick, South Africa
|35-35—70
|Rikuya Hoshino, Japan
|35-35—70
|Frederic Lacroix, France
|35-35—70
|David Law, Scotland
|37-33—70
|Junghwan Lee, South Korea
|36-34—70
|David Micheluzzi, Australia
|35-35—70
|James Morrison, England
|36-34—70
|David Ravetto, France
|35-35—70
|Patrick Reed, United States
|33-37—70
|JC Ritchie, South Africa
|35-35—70
|Jason Scrivener, Australia
|35-35—70
|Jack Senior, England
|33-37—70
|Ockie Strydom, South Africa
|35-35—70
|Jeff Winther, Denmark
|37-33—70
|Aron Zemmer, Italy
|36-34—70
|Cameron Adam, Scotland
|33-38—71
|Adri Arnaus, Spain
|33-38—71
|Sam Bairstow, England
|36-35—71
|Josele Ballester, Spain
|35-36—71
|Ugo Coussaud, France
|36-35—71
|Martin Couvra, France
|35-36—71
|Gregorio De Leo, Italy
|36-35—71
|Thomas Detry, Belgium
|37-34—71
|Gonzalo Fernandez-Castano, Spain
|35-36—71
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|36-35—71
|Andreas Halvorsen, Norway
|35-36—71
|Scott Jamieson, Scotland
|34-37—71
|Zander Lombard, South Africa
|37-34—71
|Joost Luiten, Netherlands
|35-36—71
|Eddie Pepperell, England
|35-36—71
|Yurav Premlall, South Africa
|35-36—71
|Brandon Robinson-Thompson, England
|35-36—71
|Yuvraj Sandhu, India
|36-35—71
|Brandon Stone, South Africa
|36-35—71
|Hugo Townsend, Sweden
|36-35—71
|Matthew Baldwin, England
|35-37—72
|Fred Biondi, Brazil
|36-36—72
|Luke Donald, England
|34-38—72
|Manuel Elvira, Spain
|36-36—72
|Branden Grace, South Africa
|35-37—72
|Tobias Jonsson, Sweden
|34-38—72
|Francesco Laporta, Italy
|35-37—72
|Francesco Molinari, Italy
|36-36—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-37—72
|Ryan Peake, Australia
|38-34—72
|Adrien Saddier, France
|38-34—72
|Yanhan Zhou, China
|37-35—72
|Marcus Helligkilde, Denmark
|34-39—73
|Yuto Katsuragawa, Japan
|38-35—73
|Thriston Lawrence, South Africa
|36-37—73
|Matteo Manassero, Italy
|36-37—73
|Richard Mansell, England
|36-37—73
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-36—73
|Alessandro Nodari, Italy
|36-37—73
|Jeff Overton, United States
|35-38—73
|Ryan Palmer, United States
|37-36—73
|Renato Paratore, Italy
|38-35—73
|Will Porter, Scotland
|37-36—73
|Connor Syme, Scotland
|37-36—73
|Jacopo Vecchi Fossa, Italy
|36-37—73
|Johannes Veerman, United States
|37-36—73
|Daniel Young, Scotland
|35-38—73
|Joshua Berry, England
|37-37—74
|Giovanni Binaghi, Italy
|37-37—74
|Alejandro Del Rey, Spain
|36-38—74
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-38—74
|Filippo Grossi, Italy
|35-39—74
|Hunter Logan, United States
|39-35—74
|Julien Quesne, France
|37-37—74
|Bernd Wiesberger, Austria
|37-37—74
|Clement Charmasson, France
|39-36—75
|Mikael Lindberg, Sweden
|39-36—75
|Marcel Siem, Germany
|37-38—75
|Danny Willett, England
|39-36—75
|Charley Hoffman, United States
|38-38—76
|Connor McKinney, Australia
|40-37—77
|Marcel Schneider, Germany
|39-39—78
|Quim Vidal, Spain
|40-38—78
|Daniel Gavins, England
|39-41—80
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