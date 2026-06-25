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DS Automobiles 83° Open d’Italia Scores

The Associated Press

June 25, 2026, 2:11 PM

Thursday

At Circolo Golf Torino

Fiano, Italy

Purse: $3 million

Yardage: 7,214; Par: 71

First Round

Edoardo Molinari, Italy 34-29—63
Joaquin Niemann, Chile 31-33—64
Nacho Elvira, Spain 34-31—65
Kazuma Kobori, New Zealand 32-33—65
Guido Migliozzi, Italy 31-34—65
Rocco Repetto Taylor, Spain 32-33—65
Tom Vaillant, France 33-32—65
Angel Ayora Fanegas, Spain 32-34—66
Jorge Campillo, Spain 31-35—66
Angel Hidalgo, Spain 32-34—66
Jeong-Weon Ko, France 33-33—66
Joakim Lagergren, Sweden 31-35—66
Pablo Larrazabal, Spain 35-31—66
Oliver Lindell, Finland 33-33—66
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 34-32—66
Albin Bergstrom, Sweden 33-34—67
Joe Dean, England 33-34—67
Niklas Lemke, Sweden 34-33—67
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-34—67
Sebastian Soderberg, Sweden 35-32—67
Ashun Wu, China 32-35—67
Marcus Armitage, England 34-34—68
Dan Bradbury, England 35-33—68
Filippo Celli, Italy 34-34—68
Todd Clements, England 34-34—68
Matteo Cristoni, Italy 34-34—68
Ewen Ferguson, Scotland 34-34—68
Ross Fisher, England 33-35—68
Dylan Frittelli, South Africa 34-34—68
Oihan Guillamoundeguy, France 36-32—68
Daniel Hillier, New Zealand 35-33—68
Casey Jarvis, South Africa 36-32—68
Sadom Kaewkanjana, Thailand 35-33—68
Kota Kaneko, Japan 35-33—68
Marcus Kinhult, Sweden 35-33—68
Tom McKibbin, Northern Ireland 34-34—68
Niklas Norgaard Moller, Denmark 34-34—68
David Puig, Spain 33-35—68
Anthony Quayle, Australia 35-33—68
Daniel Rodrigues, Portugal 35-33—68
Andrea Romano, Italy 35-33—68
Lorenzo Scalise, Italy 32-36—68
Freddy Schott, Germany 35-33—68
Euan Walker, Scotland 33-35—68
Davis Bryant, United States 35-34—69
Jack Buchanan, Australia 35-34—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-35—69
Sean Crocker, United States 36-33—69
Wenyi Ding, China 36-33—69
Grant Forrest, Scotland 33-36—69
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-35—69
Jordan Gumberg, United States 34-35—69
Calum Hill, Scotland 37-32—69
Ryggs Johnston, United States 33-36—69
Jacques Kruyswijk, South Africa 36-33—69
Romain Langasque, France 33-36—69
Stefano Mazzoli, Italy 35-34—69
Felix Mory, France 36-33—69
Filippo Ponzano, Italy 34-35—69
Richie Ramsay, Scotland 32-37—69
Antoine Rozner, France 34-35—69
Benjamin Schmidt, England 35-34—69
Elvis Smylie, Australia 33-36—69
Maximilian Steinlechner, Austria 36-33—69
Andy Sullivan, England 35-34—69
Mike Toorop, Netherlands 35-34—69
Darius Van Driel, Netherlands 34-35—69
Daniel Van Tonder, South Africa 33-36—69
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 34-35—69
Matt Wallace, England 34-35—69
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 33-37—70
Jonathan Broomhead, South Africa 35-35—70
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 37-33—70
Jens Dantorp, Sweden 34-36—70
Quentin Debove, France 36-34—70
Michele Ferrero, Italy 34-36—70
Ricardo Gouveia, Portugal 37-33—70
Michael Hollick, South Africa 35-35—70
Rikuya Hoshino, Japan 35-35—70
Frederic Lacroix, France 35-35—70
David Law, Scotland 37-33—70
Junghwan Lee, South Korea 36-34—70
David Micheluzzi, Australia 35-35—70
James Morrison, England 36-34—70
David Ravetto, France 35-35—70
Patrick Reed, United States 33-37—70
JC Ritchie, South Africa 35-35—70
Jason Scrivener, Australia 35-35—70
Jack Senior, England 33-37—70
Ockie Strydom, South Africa 35-35—70
Jeff Winther, Denmark 37-33—70
Aron Zemmer, Italy 36-34—70
Cameron Adam, Scotland 33-38—71
Adri Arnaus, Spain 33-38—71
Sam Bairstow, England 36-35—71
Josele Ballester, Spain 35-36—71
Ugo Coussaud, France 36-35—71
Martin Couvra, France 35-36—71
Gregorio De Leo, Italy 36-35—71
Thomas Detry, Belgium 37-34—71
Gonzalo Fernandez-Castano, Spain 35-36—71
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 36-35—71
Andreas Halvorsen, Norway 35-36—71
Scott Jamieson, Scotland 34-37—71
Zander Lombard, South Africa 37-34—71
Joost Luiten, Netherlands 35-36—71
Eddie Pepperell, England 35-36—71
Yurav Premlall, South Africa 35-36—71
Brandon Robinson-Thompson, England 35-36—71
Yuvraj Sandhu, India 36-35—71
Brandon Stone, South Africa 36-35—71
Hugo Townsend, Sweden 36-35—71
Matthew Baldwin, England 35-37—72
Fred Biondi, Brazil 36-36—72
Luke Donald, England 34-38—72
Manuel Elvira, Spain 36-36—72
Branden Grace, South Africa 35-37—72
Tobias Jonsson, Sweden 34-38—72
Francesco Laporta, Italy 35-37—72
Francesco Molinari, Italy 36-36—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72
Ryan Peake, Australia 38-34—72
Adrien Saddier, France 38-34—72
Yanhan Zhou, China 37-35—72
Marcus Helligkilde, Denmark 34-39—73
Yuto Katsuragawa, Japan 38-35—73
Thriston Lawrence, South Africa 36-37—73
Matteo Manassero, Italy 36-37—73
Richard Mansell, England 36-37—73
Dylan Naidoo, South Africa 37-36—73
Alessandro Nodari, Italy 36-37—73
Jeff Overton, United States 35-38—73
Ryan Palmer, United States 37-36—73
Renato Paratore, Italy 38-35—73
Will Porter, Scotland 37-36—73
Connor Syme, Scotland 37-36—73
Jacopo Vecchi Fossa, Italy 36-37—73
Johannes Veerman, United States 37-36—73
Daniel Young, Scotland 35-38—73
Joshua Berry, England 37-37—74
Giovanni Binaghi, Italy 37-37—74
Alejandro Del Rey, Spain 36-38—74
Joel Girrbach, Switzerland 36-38—74
Filippo Grossi, Italy 35-39—74
Hunter Logan, United States 39-35—74
Julien Quesne, France 37-37—74
Bernd Wiesberger, Austria 37-37—74
Clement Charmasson, France 39-36—75
Mikael Lindberg, Sweden 39-36—75
Marcel Siem, Germany 37-38—75
Danny Willett, England 39-36—75
Charley Hoffman, United States 38-38—76
Connor McKinney, Australia 40-37—77
Marcel Schneider, Germany 39-39—78
Quim Vidal, Spain 40-38—78
Daniel Gavins, England 39-41—80

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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