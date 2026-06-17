Draw list for Champions League second qualifying round

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Wednesday for the Champions League second qualifying round:
League Path
First leg
July 21-22
Fenerbahce (Turkey) vs. Gornik Zabrze (Poland)
Sturm Graz (Austria) vs. Heart of Midlothian (Scotland)
Second leg
July 28-29
Gornik Zabrze (Poland) vs. Fenerbahce (Turkey)
Heart of Midlothian (Scotland) vs. Sturm Graz (Austria)
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Champions Path
First leg
July 21-22
Mjällby (Sweden) vs. Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Inter Club d’Escaldes (Andorra)
Tre Fiori (San Marino) or Larne (Northern Ireland) vs. Red Star Belgrade (Serbia)
Sabah (Azerbaijan) or The New Saints (Wales) vs. Vardar (North Macedonia) or KuPS Kuopio (Finland)
KÍ Klaksvík (Faeroe Islands) or Atert Bissen (Luxembourg) vs. Kauno Zalgiris (Lithuania) or Drita (Kosovo)
AGF Aarhus (Denmark) vs. Lech Poznan (Poland)
Ararat-Armenia (Armenia) or Riga (Latvia) vs. Floriana (Malta) or Shamrock Rovers (Ireland)
Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) or Levski Sofia (Bulgaria) vs. ML Vitebsk (Belarus) or Universitatea Craiova (Romania)
Omonoia (Cyprus) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan) or Sutjeska-Niksic (Montenegro)
Thun (Switzerland) vs. Dinamo Zagreb (Croatia)
Víkingur Reykjavík (Iceland) or Győri ETO (Hungary) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel)
Flora Tallinn (Estonia) or Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) vs. Slovan Bratislava (Slovakia)
Petrocub (Moldova) or Egnatia (Albania) vs. Celje (Slovenia)
Second leg
July 28-29
Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Inter Club d’Escaldes (Andorra) vs. Mjällby (Sweden)
Red Star Belgrade (Serbia) vs. Tre Fiori (San Marino) or Larne (Northern Ireland)
Vardar (North Macedonia) or KuPS Kuopio (Finland) vs. Sabah (Azerbaijan) or The New Saints (Wales)
Kauno Zalgiris (Lithuania) or Drita (Kosovo) vs. KÍ Klaksvík (Faeroe Islands) or Atert Bissen (Luxembourg)
Lech Poznan (Poland) vs. AGF Aarhus (Denmark)
Floriana (Malta) or Shamrock Rovers (Ireland) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Riga (Latvia)
ML Vitebsk (Belarus) or Universitatea Craiova (Romania) vs. Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) or Levski Sofia (Bulgaria)
Kairat Almaty (Kazakhstan) or Sutjeska-Niksic (Montenegro) vs. Omonoia (Cyprus)
Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Thun (Switzerland)
Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs. Víkingur Reykjavík (Iceland) or Győri ETO (Hungary)
Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Flora Tallinn (Estonia) or Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)
Celje (Slovenia) vs. Petrocub (Moldova) or Egnatia (Albania).
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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer
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