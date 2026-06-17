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Draw list for Champions League second qualifying round

The Associated Press

June 17, 2026, 6:30 AM

NYON, Switzerland (AP) — Draw made Wednesday for the Champions League second qualifying round:

League Path

First leg

July 21-22

Fenerbahce (Turkey) vs. Gornik Zabrze (Poland)

Sturm Graz (Austria) vs. Heart of Midlothian (Scotland)

Second leg

July 28-29

Gornik Zabrze (Poland) vs. Fenerbahce (Turkey)

Heart of Midlothian (Scotland) vs. Sturm Graz (Austria)

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Champions Path

First leg

July 21-22

Mjällby (Sweden) vs. Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Inter Club d’Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino) or Larne (Northern Ireland) vs. Red Star Belgrade (Serbia)

Sabah (Azerbaijan) or The New Saints (Wales) vs. Vardar (North Macedonia) or KuPS Kuopio (Finland)

KÍ Klaksvík (Faeroe Islands) or Atert Bissen (Luxembourg) vs. Kauno Zalgiris (Lithuania) or Drita (Kosovo)

AGF Aarhus (Denmark) vs. Lech Poznan (Poland)

Ararat-Armenia (Armenia) or Riga (Latvia) vs. Floriana (Malta) or Shamrock Rovers (Ireland)

Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) or Levski Sofia (Bulgaria) vs. ML Vitebsk (Belarus) or Universitatea Craiova (Romania)

Omonoia (Cyprus) vs. Kairat Almaty (Kazakhstan) or Sutjeska-Niksic (Montenegro)

Thun (Switzerland) vs. Dinamo Zagreb (Croatia)

Víkingur Reykjavík (Iceland) or Győri ETO (Hungary) vs. Hapoel Beer-Sheva (Israel)

Flora Tallinn (Estonia) or Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) vs. Slovan Bratislava (Slovakia)

Petrocub (Moldova) or Egnatia (Albania) vs. Celje (Slovenia)

Second leg

July 28-29

Lincoln Red Imps (Gibraltar) or Inter Club d’Escaldes (Andorra) vs. Mjällby (Sweden)

Red Star Belgrade (Serbia) vs. Tre Fiori (San Marino) or Larne (Northern Ireland)

Vardar (North Macedonia) or KuPS Kuopio (Finland) vs. Sabah (Azerbaijan) or The New Saints (Wales)

Kauno Zalgiris (Lithuania) or Drita (Kosovo) vs. KÍ Klaksvík (Faeroe Islands) or Atert Bissen (Luxembourg)

Lech Poznan (Poland) vs. AGF Aarhus (Denmark)

Floriana (Malta) or Shamrock Rovers (Ireland) vs. Ararat-Armenia (Armenia) or Riga (Latvia)

ML Vitebsk (Belarus) or Universitatea Craiova (Romania) vs. Borac Banja Luka (Bosnia-Herzegovina) or Levski Sofia (Bulgaria)

Kairat Almaty (Kazakhstan) or Sutjeska-Niksic (Montenegro) vs. Omonoia (Cyprus)

Dinamo Zagreb (Croatia) vs. Thun (Switzerland)

Hapoel Beer-Sheva (Israel) vs. Víkingur Reykjavík (Iceland) or Győri ETO (Hungary)

Slovan Bratislava (Slovakia) vs. Flora Tallinn (Estonia) or Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)

Celje (Slovenia) vs. Petrocub (Moldova) or Egnatia (Albania).

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AP soccer: https://apnews.com/hub/soccer

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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