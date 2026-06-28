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DICK’S Open Tour Scores

The Associated Press

June 28, 2026, 6:16 PM

Sunday

At En-Joie GC

Endicott, N.Y.

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,994; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Padraig Harrington 65-67-66—198
x-Dicky Pride 63-70-65—198
Matt Gogel 69-65-65—199
J.J. Henry 69-66-65—200
Fredrik Jacobson 66-69-66—201
Timothy O’Neal 71-65-65—201
Bo Van Pelt 66-69-66—201
Richard Green 67-67-68—202
Michael Block 66-70-67—203
Miguel Angel Jimenez 70-66-67—203
Darren Clarke 65-73-66—204
Mathew Goggin 70-65-69—204
Thongchai Jaidee 66-67-71—204
Greg Chalmers 67-71-67—205
Tommy Gainey 65-70-70—205
Paul Stankowski 70-65-70—205
Boo Weekley 67-69-69—205
Stephen Ames 67-69-70—206
Retief Goosen 69-71-66—206
Jason Caron 69-69-69—207
Ricardo Gonzalez 69-71-67—207
Bernhard Langer 69-71-67—207
George McNeill 69-67-71—207
Tim Petrovic 71-67-69—207
Rory Sabbatini 70-66-71—207
Charlie Wi 69-67-71—207
John Daly 73-63-72—208
Steve Stricker 69-71-68—208
Tag Ridings 70-71-68—209
Vaughn Taylor 70-70-69—209
Michael Wright 72-71-66—209
Steve Allan 68-72-70—210
Ryan Armour 72-69-69—210
Angel Cabrera 76-65-69—210
Alex Cejka 71-67-72—210
Heath Slocum 70-71-69—210
Doug Barron 70-68-73—211
Chad Campbell 71-73-67—211
Ken Duke 73-72-66—211
Chris DiMarco 68-70-74—212
Brian Gay 67-73-72—212
Mark Hensby 71-69-72—212
Rod Pampling 73-74-65—212
Brett Quigley 69-68-76—213
David Duval 74-70-70—214
Scott Hend 68-66-80—214
Craig Hocknull 74-69-71—214
Robert Karlsson 71-69-74—214
Colin Montgomerie 72-71-71—214
John Rollins 72-72-70—214
David Toms 76-69-69—214
Y.E. Yang 72-68-74—214
Michael Allen 70-73-72—215
Joe Durant 68-71-76—215
Paul Goydos 72-71-73—216
Jay Haas 76-71-69—216
Scott McCarron 75-67-74—216
Kenny Perry 69-70-77—216
Notah Begay 71-73-73—217
Shane Bertsch 72-72-73—217
Kirk Triplett 71-72-74—217
Jeff Maggert 73-74-72—219
Ken Tanigawa 73-74-72—219
Billy Andrade 73-72-75—220
Olin Browne 76-70-75—221
K.J. Choi 73-73-75—221
Fred Funk 73-73-75—221
Mark Wilson 77-72-72—221
Rocco Mediate 74-71-77—222
Tim Herron 72-73-78—223
Duffy Waldorf 76-74-73—223
Woody Austin 76-73-75—224
Lee Janzen 70-75-79—224
Corey Pavin 75-75-74—224
Steve Pate 71-79-75—225
John Senden 74-75-77—226
David Bransdon 71-77-81—229
Tom Pernice 74-75-80—229

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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