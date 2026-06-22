College World Series Championship Scores

2026 — Oklahoma 13, North Carolina 2, Oklahoma wins series 2-1
2025 — LSU 5, Coastal Carolina 3, LSU wins series 2-0
2024 — Tennessee 6, Texas A&M 5, Tennessee wins series 2-1
2023 — LSU 18, Florida 4, LSU wins series 2-1
2022 — Mississippi 4, Oklahoma 2, Mississippi wins series 2-0
2021 — Mississippi State 9, Vanderbilt 0, Mississippi State wins series 2-1
2020 — Canceled
2019 — Vanderbilt 8, Michigan 2, Vanderbilt wins series 2-1
2018 — Oregon State 5, Arkansas 0, Oregon St. wins series 2-1
2017 — Florida 6, LSU 1, Florida wins series 2-0
2016 — Coastal Carolina 4, Arizona 3, CCU wins series 2-1
2015 — Virginia 4, Vanderbilt 2, Virginia wins series 2-1
2014 — Vanderbilt 3, Virginia 2, Vanderbilt wins series 2-1
2013 — UCLA 8, Mississippi State 0, UCLA wins series 2-0
2012 — Arizona 4, South Carolina 1, Arizona wins series 2-0
2011 — South Carolina 5, Florida 2, SC wins series 2-0
2010 — South Carolina 2, UCLA 1, 11 innings, SC wins series 2-0
2009 — LSU 11, Texas 4, LSU wins series 2-1
2008 — Fresno State 6, Georgia 1, FSU wins series 2-1
2007 — Oregon State 9, North Carolina 3, OSU wins series 2-0
2006 — Oregon State 3, North Carolina 2, OSU wins series 2-1
2005 — Texas 6, Florida 2, Texas wins series 2-0
2004 — Cal State Fullerton 3, Texas 2, CSF wins series 2-0
2003 — Rice 14, Stanford 2, Rice wins series 2-1
2002 — Texas 12, South Carolina 6
2001 — Miami 12, Stanford 1
2000 — LSU 6, Stanford 5
1999 — Miami 6, Florida State 5
1998 — Southern California 21, Arizona State 14
1997 — LSU 13, Alabama 6
1996 — LSU 9, Miami 8
1995 — Cal State Fullerton 11, Southern California 5
1994 — Oklahoma 13, Georgia Tech 5
1993 — LSU 8, Wichita State 0
1992 — Pepperdine 3, Cal State Fullerton 2
1991 — LSU 6, Wichita State 3
1990 — Georgia 2, Oklahoma State 1
1989 — Wichita State 5, Texas 3
1988 — Stanford 9, Arizona State 4
1987 — Stanford 9, Oklahoma State 5
1986 — Arizona 10, Florida State 2
1985 — Miami 10, Texas 6
1984 — Cal State Fullerton 3, Texas 1
1983 — Texas 4, Alabama 3
1982 — Miami 9, Wichita State 3
1981 — Arizona State 7, Oklahoma State 4
1980 — Arizona 5, Hawaii 3
1979 — Cal State Fullerton 2, Arkansas 1
1978 — Southern California 10, Arizona State 3
1977 — Arizona State 2, South Carolina 1
1976 — Arizona 7, Eastern Michigan 1
1975 — Texas 5, South Carolina 1
1974 — Southern California 7, Miami 3
1973 — Southern California 4, Arizona State 3
1972 — Southern California 1, Arizona State 0
1971 — Southern California 7, Southern Illinois 2
1970 — Southern California 2, Florida State 1, 15 innings
1969 — Arizona State 10, Tulsa 1
1968 — Southern California 4, Southern Illinois 3
1967 — Arizona State 11, Houston 2
1966 — Ohio State 8, Oklahoma State 2
1965 — Arizona State 2, Ohio State 1
1964 — Minnesota 5, Missouri 1
1963 — Southern California 5, Arizona 2
1962 — Michigan 5, Santa Clara 4, 15 innings
1961 — Southern California 1, Oklahoma State 0
1960 — Minnesota 2, Southern California 1, 10 innings
1959 — Oklahoma State 5, Arizona 3
1958 — Southern California 8, Missouri 7, 12 innings
1957 — California 1, Penn State 0
1956 — Minnesota 12, Arizona 1
1955 — Wake Forest 7, Western Michigan 6
1954 — Missouri 4, Rollins 1
1953 — Michigan 7, Texas 5
1952 — Holy Cross 8, Missouri 4
1951 — Oklahoma 3, Tennessee 2
1950 — Texas 3, Washington State 0
1949 — Texas 10, Wake Forest 3
1948 — Southern California 3, Yale 1, Southern California wins series 2-1
1947 — California 8, Yale 7, California wins series 2-0
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