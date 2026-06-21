Cape Verde 2, Uruguay 2

|Cape Verde
|1
|1
|—
|2
|Uruguay
|2
|0
|—
|2
First Half_1, Cape Verde, Pina, 21st minute; 2, Uruguay, Araujo, 44th; 3, Uruguay, Canobbio, (Araujo), 45th+6.
Second Half_4, Cape Verde, Varela, 61st.
Goalies_Cape Verde, Vozinha, CJ Dos Santos, Marcio Rosa; Uruguay, Fernando Muslera, Santiago Mele, Sergio Rochet.
Yellow Cards_Lopes Cabral, Cape Verde, 5th; Bentancur, Uruguay, 20th; Olivera, Uruguay, 58th; Borges, Cape Verde, 90th+4.
Referee_Espen Andreas Eskas. Assistant Referees_Jan Erik Engan, Isaak Bashevkin, Willy Delajod. 4th Official_Tori Penso.
A_64,003.
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