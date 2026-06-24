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Bosnia and Herzegovina 3, Qatar 1

The Associated Press

June 24, 2026, 5:07 PM

Qatar 1 0 1
Bosnia and Herzegovina 2 1 3

First Half_1, Bosnia and Herzegovina, Alajbegovic, (Basic), 29th minute; 2, Bosnia and Herzegovina, Albrake, 34th; 3, Qatar, Alhaydos, (Edmilson Junior), 42nd.

Second Half_4, Bosnia and Herzegovina, Mahmic, (Hadzikadunic), 80th.

Goalies_Qatar, Mahmoud Abunada, Salah Zakaria, Meshaal Barsham; Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic.

Yellow Cards_Fathy, Qatar, 78th; Mahmic, Bosnia and Herzegovina, 82nd.

Referee_Jesus Valenzuela Saez. Assistant Referees_Jorge Urrego, Tulio Moreno, Tatiana Guzman. 4th Official_Yusuke Araki.

A_66,925.

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