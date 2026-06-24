Bosnia and Herzegovina 3, Qatar 1

|Qatar
|1
|0
|—
|1
|Bosnia and Herzegovina
|2
|1
|—
|3
First Half_1, Bosnia and Herzegovina, Alajbegovic, (Basic), 29th minute; 2, Bosnia and Herzegovina, Albrake, 34th; 3, Qatar, Alhaydos, (Edmilson Junior), 42nd.
Second Half_4, Bosnia and Herzegovina, Mahmic, (Hadzikadunic), 80th.
Goalies_Qatar, Mahmoud Abunada, Salah Zakaria, Meshaal Barsham; Bosnia and Herzegovina, Nikola Vasilj, Mladen Jurkas, Martin Zlomislic.
Yellow Cards_Fathy, Qatar, 78th; Mahmic, Bosnia and Herzegovina, 82nd.
Referee_Jesus Valenzuela Saez. Assistant Referees_Jorge Urrego, Tulio Moreno, Tatiana Guzman. 4th Official_Yusuke Araki.
A_66,925.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.