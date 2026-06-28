Austria 3, Algeria 3

|Austria
|1
|2
|—
|3
|Algeria
|1
|2
|—
|3
First Half_1, Austria, Arnautovic, (Alaba), 28th minute; 2, Algeria, Belghali, (Mahrez), 45th.
Second Half_3, Austria, Sabitzer, (Laimer), 55th; 4, Algeria, Mahrez, (Aouar), 60th; 5, Algeria, Mahrez, (Aouar), 90th+3; 6, Austria, Kalajdzic, (Gregoritsch), 90th+6.
Goalies_Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz; Algeria, Oussama Benbot, Melvin Mastil, Luca Zidane.
Yellow Cards_Arnautovic, Austria, 11th.
Referee_Ilgiz Tantashev. Assistant Referees_Andrey Tsapenko, Timur Gaynulin, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Katia García.
A_69,045.
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