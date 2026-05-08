Live Radio
Home » Sports » ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 7:11 PM

Friday

At The Dunes Golf and Beach Club

Myrtle Beach, S.C.

Purse: $4 million

Yardage: 7,347; Par: 71

Second Round

Aaron Rai 65-67—132
Mark Hubbard 66-67—133
Brandt Snedeker 67-66—133
Christiaan Bezuidenhout 67-67—134
Kevin Roy 68-66—134
Taylor Moore 68-67—135
Karl Vilips 68-67—135
Beau Hossler 68-68—136
Takumi Kanaya 68-68—136
Peter Malnati 68-68—136
Mac Meissner 67-69—136
John Parry 68-68—136
Paul Peterson 66-70—136
Sam Ryder 68-68—136
Austin Eckroat 67-70—137
Doug Ghim 68-69—137
Billy Horschel 71-66—137
Tom Kim 69-68—137
Keita Nakajima 65-72—137
Davis Riley 67-70—137
Ryan Ruffels 67-70—137
Blades Brown 69-69—138
Eric Cole 69-69—138
Adam Hadwin 67-71—138
Brooks Koepka 68-70—138
Ben Kohles 68-70—138
Hank Lebioda 68-70—138
Davis Thompson 70-68—138
Kevin Yu 70-68—138
Zac Blair 70-69—139
Zecheng Dou 71-68—139
Lanto Griffin 70-69—139
Joe Highsmith 70-69—139
Matt Kuchar 70-69—139
Martin Laird 64-75—139
Jackson Suber 69-70—139
John VanDerLaan 66-73—139
Zachary Bauchou 71-69—140
Luke Clanton 70-70—140
Patrick Fishburn 69-71—140
Rico Hoey 71-69—140
Rasmus Hojgaard 71-69—140
Casey Jarvis 67-73—140
Troy Merritt 71-69—140
Pontus Nyholm 70-70—140
Seamus Power 68-72—140
Neal Shipley 73-67—140
Grayson Wood 73-67—140
Trace Crowe 71-70—141
Cameron Davis 70-71—141
Adrien Dumont De Chassart 71-70—141
Nick Dunlap 69-72—141
Brice Garnett 75-66—141
Max Greyserman 70-71—141
Garrick Higgo 70-71—141
Kensei Hirata 70-71—141
Lee Hodges 72-69—141
Chan Kim 70-71—141
Justin Lower 69-72—141
Marcelo Rozo 72-69—141
Hayden Springer 70-71—141
Erik Van Rooyen 72-69—141
Camilo Villegas 72-69—141
Carson Young 70-71—141
Tyler Collet 69-73—142
Connor Doyal 73-69—142
Steven Fisk 70-72—142
Petr Hruby 68-74—142
John Keefer 72-70—142
Christo Lamprecht 70-72—142
David Skinns 73-69—142
Jimmy Stanger 71-71—142
Adam Svensson 67-75—142
Brendon Todd 69-73—142
Danny Walker 70-72—142
Danny Willett 72-70—142

Missed Cut

Ryan Brehm 73-70—143
Rafael Campos 70-73—143
Emiliano Grillo 71-72—143
Harry Higgs 73-70—143
Hao-Tong Li 71-72—143
Max McGreevy 72-71—143
Rasmus Neergaard-Petersen 72-71—143
Matthieu Pavon 70-73—143
Nathan Petronzio 70-73—143
Thomas Rosenmueller 72-71—143
Kevin Streelman 70-73—143
Daniel Brown 74-70—144
A.J. Ewart 69-75—144
Grant Haefner 76-68—144
Evan Harmeling 73-71—144
Jeffrey Kang 70-74—144
Taylor Montgomery 71-73—144
Henrik Norlander 72-72—144
Gordon Sargent 70-74—144
Matti Schmid 69-75—144
Ben Silverman 74-70—144
Sami Valimaki 74-70—144
Vince Whaley 74-70—144
Tyler Duncan 74-71—145
James Hahn 71-74—145
Ben Martin 73-72—145
Trent Phillips 71-74—145
Chad Ramey 73-72—145
Noah Goodwin 72-74—146
Nick Hardy 73-73—146
Thriston Lawrence 70-76—146
Jesper Svensson 74-72—146
Alejandro Tosti 73-73—146
Kris Ventura 71-75—146
Wells Williams 74-72—146
Aaron Wise 67-79—146
Davis Chatfield 73-74—147
Patton Kizzire 73-74—147
Dylan Wu 71-76—147
Joel Dahmen 71-77—148
Chandler Phillips 74-74—148
Robert Streb 73-75—148
Stephan Jaeger 75-74—149
Nicholas Marchese 75-75—150
Cooper Hrabak 75-78—153
Adam Schenk 76-77—153
Jeremy Paul 76-78—154

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up