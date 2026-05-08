ONEflight Myrtle Beach Classic Scores

Friday At The Dunes Golf and Beach Club Myrtle Beach, S.C. Purse: $4 million Yardage: 7,347; Par: 71 Second Round…
|Aaron Rai
|65-67—132
|Mark Hubbard
|66-67—133
|Brandt Snedeker
|67-66—133
|Christiaan Bezuidenhout
|67-67—134
|Kevin Roy
|68-66—134
|Taylor Moore
|68-67—135
|Karl Vilips
|68-67—135
|Beau Hossler
|68-68—136
|Takumi Kanaya
|68-68—136
|Peter Malnati
|68-68—136
|Mac Meissner
|67-69—136
|John Parry
|68-68—136
|Paul Peterson
|66-70—136
|Sam Ryder
|68-68—136
|Austin Eckroat
|67-70—137
|Doug Ghim
|68-69—137
|Billy Horschel
|71-66—137
|Tom Kim
|69-68—137
|Keita Nakajima
|65-72—137
|Davis Riley
|67-70—137
|Ryan Ruffels
|67-70—137
|Blades Brown
|69-69—138
|Eric Cole
|69-69—138
|Adam Hadwin
|67-71—138
|Brooks Koepka
|68-70—138
|Ben Kohles
|68-70—138
|Hank Lebioda
|68-70—138
|Davis Thompson
|70-68—138
|Kevin Yu
|70-68—138
|Zac Blair
|70-69—139
|Zecheng Dou
|71-68—139
|Lanto Griffin
|70-69—139
|Joe Highsmith
|70-69—139
|Matt Kuchar
|70-69—139
|Martin Laird
|64-75—139
|Jackson Suber
|69-70—139
|John VanDerLaan
|66-73—139
|Zachary Bauchou
|71-69—140
|Luke Clanton
|70-70—140
|Patrick Fishburn
|69-71—140
|Rico Hoey
|71-69—140
|Rasmus Hojgaard
|71-69—140
|Casey Jarvis
|67-73—140
|Troy Merritt
|71-69—140
|Pontus Nyholm
|70-70—140
|Seamus Power
|68-72—140
|Neal Shipley
|73-67—140
|Grayson Wood
|73-67—140
|Trace Crowe
|71-70—141
|Cameron Davis
|70-71—141
|Adrien Dumont De Chassart
|71-70—141
|Nick Dunlap
|69-72—141
|Brice Garnett
|75-66—141
|Max Greyserman
|70-71—141
|Garrick Higgo
|70-71—141
|Kensei Hirata
|70-71—141
|Lee Hodges
|72-69—141
|Chan Kim
|70-71—141
|Justin Lower
|69-72—141
|Marcelo Rozo
|72-69—141
|Hayden Springer
|70-71—141
|Erik Van Rooyen
|72-69—141
|Camilo Villegas
|72-69—141
|Carson Young
|70-71—141
|Tyler Collet
|69-73—142
|Connor Doyal
|73-69—142
|Steven Fisk
|70-72—142
|Petr Hruby
|68-74—142
|John Keefer
|72-70—142
|Christo Lamprecht
|70-72—142
|David Skinns
|73-69—142
|Jimmy Stanger
|71-71—142
|Adam Svensson
|67-75—142
|Brendon Todd
|69-73—142
|Danny Walker
|70-72—142
|Danny Willett
|72-70—142
Missed Cut
|Ryan Brehm
|73-70—143
|Rafael Campos
|70-73—143
|Emiliano Grillo
|71-72—143
|Harry Higgs
|73-70—143
|Hao-Tong Li
|71-72—143
|Max McGreevy
|72-71—143
|Rasmus Neergaard-Petersen
|72-71—143
|Matthieu Pavon
|70-73—143
|Nathan Petronzio
|70-73—143
|Thomas Rosenmueller
|72-71—143
|Kevin Streelman
|70-73—143
|Daniel Brown
|74-70—144
|A.J. Ewart
|69-75—144
|Grant Haefner
|76-68—144
|Evan Harmeling
|73-71—144
|Jeffrey Kang
|70-74—144
|Taylor Montgomery
|71-73—144
|Henrik Norlander
|72-72—144
|Gordon Sargent
|70-74—144
|Matti Schmid
|69-75—144
|Ben Silverman
|74-70—144
|Sami Valimaki
|74-70—144
|Vince Whaley
|74-70—144
|Tyler Duncan
|74-71—145
|James Hahn
|71-74—145
|Ben Martin
|73-72—145
|Trent Phillips
|71-74—145
|Chad Ramey
|73-72—145
|Noah Goodwin
|72-74—146
|Nick Hardy
|73-73—146
|Thriston Lawrence
|70-76—146
|Jesper Svensson
|74-72—146
|Alejandro Tosti
|73-73—146
|Kris Ventura
|71-75—146
|Wells Williams
|74-72—146
|Aaron Wise
|67-79—146
|Davis Chatfield
|73-74—147
|Patton Kizzire
|73-74—147
|Dylan Wu
|71-76—147
|Joel Dahmen
|71-77—148
|Chandler Phillips
|74-74—148
|Robert Streb
|73-75—148
|Stephan Jaeger
|75-74—149
|Nicholas Marchese
|75-75—150
|Cooper Hrabak
|75-78—153
|Adam Schenk
|76-77—153
|Jeremy Paul
|76-78—154
