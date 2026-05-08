ONEflight Myrtle Beach Classic Par Scores

Friday At The Dunes Golf and Beach Club Myrtle Beach, S.C. Purse: $4 million Yardage: 7,347; Par: 71 Second Round…
Friday
At The Dunes Golf and Beach Club
Myrtle Beach, S.C.
Purse: $4 million
Yardage: 7,347; Par: 71
Second Round
|Aaron Rai
|65-67—132
|-10
|Mark Hubbard
|66-67—133
|-9
|Brandt Snedeker
|67-66—133
|-9
|Christiaan Bezuidenhout
|67-67—134
|-8
|Kevin Roy
|68-66—134
|-8
|Taylor Moore
|68-67—135
|-7
|Karl Vilips
|68-67—135
|-7
|Beau Hossler
|68-68—136
|-6
|Takumi Kanaya
|68-68—136
|-6
|Peter Malnati
|68-68—136
|-6
|Mac Meissner
|67-69—136
|-6
|John Parry
|68-68—136
|-6
|Paul Peterson
|66-70—136
|-6
|Sam Ryder
|68-68—136
|-6
|Austin Eckroat
|67-70—137
|-5
|Doug Ghim
|68-69—137
|-5
|Billy Horschel
|71-66—137
|-5
|Tom Kim
|69-68—137
|-5
|Keita Nakajima
|65-72—137
|-5
|Davis Riley
|67-70—137
|-5
|Ryan Ruffels
|67-70—137
|-5
|Blades Brown
|69-69—138
|-4
|Eric Cole
|69-69—138
|-4
|Adam Hadwin
|67-71—138
|-4
|Brooks Koepka
|68-70—138
|-4
|Ben Kohles
|68-70—138
|-4
|Hank Lebioda
|68-70—138
|-4
|Davis Thompson
|70-68—138
|-4
|Kevin Yu
|70-68—138
|-4
|Zac Blair
|70-69—139
|-3
|Zecheng Dou
|71-68—139
|-3
|Lanto Griffin
|70-69—139
|-3
|Joe Highsmith
|70-69—139
|-3
|Matt Kuchar
|70-69—139
|-3
|Martin Laird
|64-75—139
|-3
|Jackson Suber
|69-70—139
|-3
|John VanDerLaan
|66-73—139
|-3
|Zachary Bauchou
|71-69—140
|-2
|Luke Clanton
|70-70—140
|-2
|Patrick Fishburn
|69-71—140
|-2
|Rico Hoey
|71-69—140
|-2
|Rasmus Hojgaard
|71-69—140
|-2
|Casey Jarvis
|67-73—140
|-2
|Troy Merritt
|71-69—140
|-2
|Pontus Nyholm
|70-70—140
|-2
|Seamus Power
|68-72—140
|-2
|Neal Shipley
|73-67—140
|-2
|Grayson Wood
|73-67—140
|-2
|Trace Crowe
|71-70—141
|-1
|Cameron Davis
|70-71—141
|-1
|Adrien Dumont De Chassart
|71-70—141
|-1
|Nick Dunlap
|69-72—141
|-1
|Brice Garnett
|75-66—141
|-1
|Max Greyserman
|70-71—141
|-1
|Garrick Higgo
|70-71—141
|-1
|Kensei Hirata
|70-71—141
|-1
|Lee Hodges
|72-69—141
|-1
|Chan Kim
|70-71—141
|-1
|Justin Lower
|69-72—141
|-1
|Marcelo Rozo
|72-69—141
|-1
|Hayden Springer
|70-71—141
|-1
|Erik Van Rooyen
|72-69—141
|-1
|Camilo Villegas
|72-69—141
|-1
|Carson Young
|70-71—141
|-1
|Tyler Collet
|69-73—142
|E
|Connor Doyal
|73-69—142
|E
|Steven Fisk
|70-72—142
|E
|Petr Hruby
|68-74—142
|E
|John Keefer
|72-70—142
|E
|Christo Lamprecht
|70-72—142
|E
|David Skinns
|73-69—142
|E
|Jimmy Stanger
|71-71—142
|E
|Adam Svensson
|67-75—142
|E
|Brendon Todd
|69-73—142
|E
|Danny Walker
|70-72—142
|E
|Danny Willett
|72-70—142
|E
Missed Cut
|Ryan Brehm
|73-70—143
|+1
|Rafael Campos
|70-73—143
|+1
|Emiliano Grillo
|71-72—143
|+1
|Harry Higgs
|73-70—143
|+1
|Hao-Tong Li
|71-72—143
|+1
|Max McGreevy
|72-71—143
|+1
|Rasmus Neergaard-Petersen
|72-71—143
|+1
|Matthieu Pavon
|70-73—143
|+1
|Nathan Petronzio
|70-73—143
|+1
|Thomas Rosenmueller
|72-71—143
|+1
|Kevin Streelman
|70-73—143
|+1
|Daniel Brown
|74-70—144
|+2
|A.J. Ewart
|69-75—144
|+2
|Grant Haefner
|76-68—144
|+2
|Evan Harmeling
|73-71—144
|+2
|Jeffrey Kang
|70-74—144
|+2
|Taylor Montgomery
|71-73—144
|+2
|Henrik Norlander
|72-72—144
|+2
|Gordon Sargent
|70-74—144
|+2
|Matti Schmid
|69-75—144
|+2
|Ben Silverman
|74-70—144
|+2
|Sami Valimaki
|74-70—144
|+2
|Vince Whaley
|74-70—144
|+2
|Tyler Duncan
|74-71—145
|+3
|James Hahn
|71-74—145
|+3
|Ben Martin
|73-72—145
|+3
|Trent Phillips
|71-74—145
|+3
|Chad Ramey
|73-72—145
|+3
|Noah Goodwin
|72-74—146
|+4
|Nick Hardy
|73-73—146
|+4
|Thriston Lawrence
|70-76—146
|+4
|Jesper Svensson
|74-72—146
|+4
|Alejandro Tosti
|73-73—146
|+4
|Kris Ventura
|71-75—146
|+4
|Wells Williams
|74-72—146
|+4
|Aaron Wise
|67-79—146
|+4
|Davis Chatfield
|73-74—147
|+5
|Patton Kizzire
|73-74—147
|+5
|Dylan Wu
|71-76—147
|+5
|Joel Dahmen
|71-77—148
|+6
|Chandler Phillips
|74-74—148
|+6
|Robert Streb
|73-75—148
|+6
|Stephan Jaeger
|75-74—149
|+7
|Nicholas Marchese
|75-75—150
|+8
|Cooper Hrabak
|75-78—153
|+11
|Adam Schenk
|76-77—153
|+11
|Jeremy Paul
|76-78—154
|+12
Copyright
© 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.