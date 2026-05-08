ONEflight Myrtle Beach Classic Par Scores

The Associated Press

May 8, 2026, 7:11 PM

Friday

At The Dunes Golf and Beach Club

Myrtle Beach, S.C.

Purse: $4 million

Yardage: 7,347; Par: 71

Second Round

Aaron Rai 65-67—132 -10
Mark Hubbard 66-67—133 -9
Brandt Snedeker 67-66—133 -9
Christiaan Bezuidenhout 67-67—134 -8
Kevin Roy 68-66—134 -8
Taylor Moore 68-67—135 -7
Karl Vilips 68-67—135 -7
Beau Hossler 68-68—136 -6
Takumi Kanaya 68-68—136 -6
Peter Malnati 68-68—136 -6
Mac Meissner 67-69—136 -6
John Parry 68-68—136 -6
Paul Peterson 66-70—136 -6
Sam Ryder 68-68—136 -6
Austin Eckroat 67-70—137 -5
Doug Ghim 68-69—137 -5
Billy Horschel 71-66—137 -5
Tom Kim 69-68—137 -5
Keita Nakajima 65-72—137 -5
Davis Riley 67-70—137 -5
Ryan Ruffels 67-70—137 -5
Blades Brown 69-69—138 -4
Eric Cole 69-69—138 -4
Adam Hadwin 67-71—138 -4
Brooks Koepka 68-70—138 -4
Ben Kohles 68-70—138 -4
Hank Lebioda 68-70—138 -4
Davis Thompson 70-68—138 -4
Kevin Yu 70-68—138 -4
Zac Blair 70-69—139 -3
Zecheng Dou 71-68—139 -3
Lanto Griffin 70-69—139 -3
Joe Highsmith 70-69—139 -3
Matt Kuchar 70-69—139 -3
Martin Laird 64-75—139 -3
Jackson Suber 69-70—139 -3
John VanDerLaan 66-73—139 -3
Zachary Bauchou 71-69—140 -2
Luke Clanton 70-70—140 -2
Patrick Fishburn 69-71—140 -2
Rico Hoey 71-69—140 -2
Rasmus Hojgaard 71-69—140 -2
Casey Jarvis 67-73—140 -2
Troy Merritt 71-69—140 -2
Pontus Nyholm 70-70—140 -2
Seamus Power 68-72—140 -2
Neal Shipley 73-67—140 -2
Grayson Wood 73-67—140 -2
Trace Crowe 71-70—141 -1
Cameron Davis 70-71—141 -1
Adrien Dumont De Chassart 71-70—141 -1
Nick Dunlap 69-72—141 -1
Brice Garnett 75-66—141 -1
Max Greyserman 70-71—141 -1
Garrick Higgo 70-71—141 -1
Kensei Hirata 70-71—141 -1
Lee Hodges 72-69—141 -1
Chan Kim 70-71—141 -1
Justin Lower 69-72—141 -1
Marcelo Rozo 72-69—141 -1
Hayden Springer 70-71—141 -1
Erik Van Rooyen 72-69—141 -1
Camilo Villegas 72-69—141 -1
Carson Young 70-71—141 -1
Tyler Collet 69-73—142 E
Connor Doyal 73-69—142 E
Steven Fisk 70-72—142 E
Petr Hruby 68-74—142 E
John Keefer 72-70—142 E
Christo Lamprecht 70-72—142 E
David Skinns 73-69—142 E
Jimmy Stanger 71-71—142 E
Adam Svensson 67-75—142 E
Brendon Todd 69-73—142 E
Danny Walker 70-72—142 E
Danny Willett 72-70—142 E

Missed Cut

Ryan Brehm 73-70—143 +1
Rafael Campos 70-73—143 +1
Emiliano Grillo 71-72—143 +1
Harry Higgs 73-70—143 +1
Hao-Tong Li 71-72—143 +1
Max McGreevy 72-71—143 +1
Rasmus Neergaard-Petersen 72-71—143 +1
Matthieu Pavon 70-73—143 +1
Nathan Petronzio 70-73—143 +1
Thomas Rosenmueller 72-71—143 +1
Kevin Streelman 70-73—143 +1
Daniel Brown 74-70—144 +2
A.J. Ewart 69-75—144 +2
Grant Haefner 76-68—144 +2
Evan Harmeling 73-71—144 +2
Jeffrey Kang 70-74—144 +2
Taylor Montgomery 71-73—144 +2
Henrik Norlander 72-72—144 +2
Gordon Sargent 70-74—144 +2
Matti Schmid 69-75—144 +2
Ben Silverman 74-70—144 +2
Sami Valimaki 74-70—144 +2
Vince Whaley 74-70—144 +2
Tyler Duncan 74-71—145 +3
James Hahn 71-74—145 +3
Ben Martin 73-72—145 +3
Trent Phillips 71-74—145 +3
Chad Ramey 73-72—145 +3
Noah Goodwin 72-74—146 +4
Nick Hardy 73-73—146 +4
Thriston Lawrence 70-76—146 +4
Jesper Svensson 74-72—146 +4
Alejandro Tosti 73-73—146 +4
Kris Ventura 71-75—146 +4
Wells Williams 74-72—146 +4
Aaron Wise 67-79—146 +4
Davis Chatfield 73-74—147 +5
Patton Kizzire 73-74—147 +5
Dylan Wu 71-76—147 +5
Joel Dahmen 71-77—148 +6
Chandler Phillips 74-74—148 +6
Robert Streb 73-75—148 +6
Stephan Jaeger 75-74—149 +7
Nicholas Marchese 75-75—150 +8
Cooper Hrabak 75-78—153 +11
Adam Schenk 76-77—153 +11
Jeremy Paul 76-78—154 +12

