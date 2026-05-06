Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Thursday, May 7

The Associated Press

May 6, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, May 7

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:55 a.m.

FS2 — AFL: Hawthorn at Fremantle

COLLEGE BASEBALL

8 p.m.

ESPNU — Auburn at Mississippi St.

COLLEGE SOFTBALL

11 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Florida St., Quarterfinal, Charlottesville, Va.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Indiana, Quarterfinal, College Park, Md.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Florida, Quarterfinal, Lexington, Ky.

1:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Stanford, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Nebraska, Quarterfinal, College Park, Md.

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Alabama, Quarterfinal, Lexington, Ky.

4:30 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Oregon, Quarterfinal, College Park, Md.

5 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Duke, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Texas, Quarterfinal, Lexington, Ky.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. UCLA, Quarterfinal, College Park, Md.

7:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia Tech, Quarterfinal, Charlottesville, Va.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Oklahoma, Quarterfinal, Lexington, Ky.

CYCLING

6 a.m. (Friday)

TRUTV — UCI: Giro D’Italia, Stage 1

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, First Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain

10 a.m.

GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, First Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.

Noon

GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, First Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Truist Championship, First Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Cleveland at Kansas City (2:10 p.m.)

7 p.m.

ESPN — Tampa Bay at Boston

10 p.m.

ESPN — St. Louis at San Diego

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 2

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: L.A. Lakers at Oklahoma City, Game 2

NHL HOCKEY

8 p.m.

TNT — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 3

TRUTV — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 3

RUGBY (MEN’S)

3:55 a.m. (Friday)

FS2 — NRL: Gold Coast at Sydney

SOCCER (MEN’S)

2:55 p.m.

CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at Aston Villa, Semifinal – Leg 2

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round

5 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round

6 a.m. (Friday)

TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round

VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ION — Major League Volleyball Playoffs: Omaha vs. Indy, Semifinal, Frisco, Texas

9:45 p.m.

ION — Major League Volleyball Playoffs: San Diego vs. Dallas, Semifinal, Frisco, Texas

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up