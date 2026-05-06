Sports on TV for Thursday, May 7

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Thursday, May 7
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:55 a.m.
FS2 — AFL: Hawthorn at Fremantle
COLLEGE BASEBALL
8 p.m.
ESPNU — Auburn at Mississippi St.
COLLEGE SOFTBALL
11 a.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Florida St., Quarterfinal, Charlottesville, Va.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Indiana, Quarterfinal, College Park, Md.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Florida, Quarterfinal, Lexington, Ky.
1:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Stanford, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Nebraska, Quarterfinal, College Park, Md.
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Alabama, Quarterfinal, Lexington, Ky.
4:30 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. Oregon, Quarterfinal, College Park, Md.
5 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Duke, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Texas, Quarterfinal, Lexington, Ky.
7 p.m.
BTN — Big Ten Tournament: TBD vs. UCLA, Quarterfinal, College Park, Md.
7:30 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD vs. Virginia Tech, Quarterfinal, Charlottesville, Va.
8 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Oklahoma, Quarterfinal, Lexington, Ky.
CYCLING
6 a.m. (Friday)
TRUTV — UCI: Giro D’Italia, Stage 1
GOLF
7:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: Estrella Damm Catalunya Championship, First Round, Real Club de Golf El Prat, Barcelona, Spain
10 a.m.
GOLF — PGA Tour: ONEflight Myrtle Beach Classic, First Round, Dunes Golf and Beach Club, Myrtle, S.C.
Noon
GOLF — LPGA Tour: Mizuho Americas Open, First Round, Mountain Ridge Country Club, West Caldwell, N.J.
2 p.m.
GOLF — PGA Tour: Truist Championship, First Round, Quail Hollow Golf Club, Charlotte, N.C.
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
2 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Cleveland at Kansas City (2:10 p.m.)
7 p.m.
ESPN — Tampa Bay at Boston
10 p.m.
ESPN — St. Louis at San Diego
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Eastern Conference Semifinal: Cleveland at Detroit, Game 2
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Western Conference Semifinal: L.A. Lakers at Oklahoma City, Game 2
NHL HOCKEY
8 p.m.
TNT — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 3
TRUTV — Eastern Conference Second Round: Carolina at Philadelphia, Game 3
RUGBY (MEN’S)
3:55 a.m. (Friday)
FS2 — NRL: Gold Coast at Sydney
SOCCER (MEN’S)
2:55 p.m.
CBSSN — UEFA Europa League: Nottingham Forest at Aston Villa, Semifinal – Leg 2
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP 1st Round; WTA 2nd Round
5 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round
6 a.m. (Friday)
TENNIS CHANNEL — Rome-ATP/WTA – Live; ATP/WTA 2nd Round
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ION — Major League Volleyball Playoffs: Omaha vs. Indy, Semifinal, Frisco, Texas
9:45 p.m.
ION — Major League Volleyball Playoffs: San Diego vs. Dallas, Semifinal, Frisco, Texas
