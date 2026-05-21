Soudal Open Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 1:40 PM

Thursday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

First Round

Zander Lombard, South Africa 31-32—63
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-31—64
Richard Sterne, South Africa 33-31—64
Tom Vaillant, France 32-33—65
Cameron Adam, Scotland 34-32—66
Jorge Campillo, Spain 32-34—66
Martin Couvra, France 35-31—66
Gregorio De Leo, Italy 33-33—66
Marcus Kinhult, Sweden 32-34—66
Thriston Lawrence, South Africa 34-32—66
Mikael Lindberg, Sweden 33-33—66
Benjamin Schmidt, England 31-35—66
Andy Sullivan, England 32-34—66
Paul Waring, England 35-31—66
Jeff Winther, Denmark 32-34—66
Albin Bergstrom, Sweden 34-33—67
Jack Buchanan, Australia 34-33—67
MJ Daffue, South Africa 33-34—67
Anthony De Schutter, Belgium 35-32—67
Manuel Elvira, Spain 34-33—67
Calum Hill, Scotland 34-33—67
Rikuya Hoshino, Japan 33-34—67
Scott Jamieson, Scotland 35-32—67
Casey Jarvis, South Africa 36-31—67
Nathan Kimsey, England 34-33—67
Romain Langasque, France 35-32—67
Yurav Premlall, South Africa 34-33—67
Jason Scrivener, Australia 35-32—67
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-33—67
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-32—68
Marcus Armitage, England 34-34—68
Matthew Baldwin, England 35-33—68
Clement Charmasson, France 34-34—68
Jens Dantorp, Sweden 32-36—68
Thomas Detry, Belgium 35-33—68
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-34—68
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-34—68
Ricardo Gouveia, Portugal 33-35—68
Lev Grinberg, Ukraine 35-33—68
Sadom Kaewkanjana, Thailand 32-36—68
Kota Kaneko, Japan 36-32—68
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-33—68
Joost Luiten, Netherlands 35-33—68
Victor Perez, France 33-35—68
Richie Ramsay, Scotland 35-33—68
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-33—68
Marcel Siem, Germany 34-34—68
Quim Vidal, Spain 32-36—68
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 33-35—68
Fred Biondi, Brazil 35-34—69
Jonathan Broomhead, South Africa 34-35—69
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-35—69
Aaron Cockerill, Canada 35-34—69
Wenyi Ding, China 33-36—69
Simon Forsstrom, Sweden 36-33—69
Julien Guerrier, France 34-35—69
Angel Hidalgo, Spain 37-32—69
Andrew Johnston, England 36-33—69
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69
Alexander Levy, France 33-36—69
Oliver Lindell, Finland 35-34—69
Matteo Manassero, Italy 36-33—69
Stefano Mazzoli, Italy 34-35—69
Edoardo Molinari, Italy 34-35—69
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69
Renato Paratore, Italy 36-33—69
Eddie Pepperell, England 37-32—69
Connor Syme, Scotland 35-34—69
Darius Van Driel, Netherlands 36-33—69
Robin Williams, South Africa 36-33—69
Yanhan Zhou, China 35-34—69
Adri Arnaus, Spain 37-33—70
Josele Ballester, Spain 33-37—70
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70
Filippo Celli, Italy 37-33—70
Todd Clements, England 37-33—70
Joe Dean, England 38-32—70
Quentin Debove, France 34-36—70
Hennie Du Plessis, South Africa 34-36—70
Ross Fisher, England 34-36—70
Grant Forrest, Scotland 35-35—70
Andres Gallegos, Argentina 33-37—70
Marcus Helligkilde, Denmark 37-33—70
Michael Hollick, South Africa 36-34—70
Yuto Katsuragawa, Japan 35-35—70
Maximilian Kieffer, Germany 36-34—70
Francesco Laporta, Italy 34-36—70
Adrian Meronk, Poland 36-34—70
James Meyer De Beco, Belgium 35-35—70
Felix Mory, France 35-35—70
Yannik Paul, Germany 34-36—70
David Ravetto, France 37-33—70
Yuvraj Sandhu, India 36-34—70
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70
Marcel Schneider, Germany 36-34—70
Freddy Schott, Germany 35-35—70
Shubhankar Sharma, India 33-37—70
Kristof Ulenaers, Belgium 37-33—70
Adam Blomme, Sweden 35-36—71
Davis Bryant, United States 34-37—71
Ugo Coussaud, France 36-35—71
Sean Crocker, United States 36-35—71
Ewen Ferguson, Scotland 33-38—71
Joel Girrbach, Switzerland 36-35—71
Andreas Halvorsen, Norway 36-35—71
Tobias Jonsson, Sweden 35-36—71
Jeong-Weon Ko, France 37-34—71
Frederic Lacroix, France 33-38—71
Joakim Lagergren, Sweden 36-35—71
Pablo Larrazabal, Spain 34-37—71
Dylan Naidoo, South Africa 36-35—71
JC Ritchie, South Africa 34-37—71
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71
Caleb Surratt, United States 35-36—71
Callum Tarren, England 35-36—71
Hugo Townsend, Sweden 33-38—71
Euan Walker, Scotland 36-35—71
Joshua Berry, England 33-39—72
Matthis Besard, Belgium 37-35—72
Nicolas Colsaerts, Belgium 37-35—72
Nacho Elvira, Spain 35-37—72
Deon Germishuys, South Africa 35-37—72
Arthur Haghedooren, Belgium 39-33—72
Daniel Hillier, New Zealand 39-33—72
Connor McKinney, Australia 36-36—72
David Micheluzzi, Australia 34-38—72
James Morrison, England 37-35—72
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72
Jack Senior, England 36-36—72
Brandon Stone, South Africa 38-34—72
Jack Yule, England 34-38—72
Sam Bairstow, England 36-37—73
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-38—73
Oihan Guillamoundeguy, France 38-35—73
Daan Huizing, Netherlands 35-38—73
Matthew Jordan, England 37-36—73
Frank Kennedy, England 35-38—73
David Law, Scotland 37-36—73
Anthony Quayle, Australia 36-37—73
James Skeet, Belgium 35-38—73
Maximilian Steinlechner, Austria 34-39—73
Mike Toorop, Netherlands 37-36—73
Nathan Cossement, Belgium 36-38—74
Gavin Green, Malaysia 37-37—74
Jordan Gumberg, United States 38-36—74
Ryan Peake, Australia 37-37—74
Jarno Tollenaire, Belgium 40-34—74
Daniel Gavins, England 36-39—75
Lars Buijs, Belgium 41-35—76
Richard Mansell, England 38-38—76
Yente Van Doren, Belgium 36-40—76
Liam Bentein, Belgium 42-35—77
Ryggs Johnston, United States 41-36—77
Hunter Logan, United States 36-41—77
Daniel Young, Scotland 41-36—77
Daniel Rodrigues, Portugal 36-42—78

