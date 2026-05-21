Soudal Open Scores

Thursday
At Rinkven International GC
Antwerp, Belgium
Purse: $2.8 million
Yardage: 6,940; Par: 71
First Round
|Zander Lombard, South Africa
|31-32—63
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|33-31—64
|Richard Sterne, South Africa
|33-31—64
|Tom Vaillant, France
|32-33—65
|Cameron Adam, Scotland
|34-32—66
|Jorge Campillo, Spain
|32-34—66
|Martin Couvra, France
|35-31—66
|Gregorio De Leo, Italy
|33-33—66
|Marcus Kinhult, Sweden
|32-34—66
|Thriston Lawrence, South Africa
|34-32—66
|Mikael Lindberg, Sweden
|33-33—66
|Benjamin Schmidt, England
|31-35—66
|Andy Sullivan, England
|32-34—66
|Paul Waring, England
|35-31—66
|Jeff Winther, Denmark
|32-34—66
|Albin Bergstrom, Sweden
|34-33—67
|Jack Buchanan, Australia
|34-33—67
|MJ Daffue, South Africa
|33-34—67
|Anthony De Schutter, Belgium
|35-32—67
|Manuel Elvira, Spain
|34-33—67
|Calum Hill, Scotland
|34-33—67
|Rikuya Hoshino, Japan
|33-34—67
|Scott Jamieson, Scotland
|35-32—67
|Casey Jarvis, South Africa
|36-31—67
|Nathan Kimsey, England
|34-33—67
|Romain Langasque, France
|35-32—67
|Yurav Premlall, South Africa
|34-33—67
|Jason Scrivener, Australia
|35-32—67
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|34-33—67
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|36-32—68
|Marcus Armitage, England
|34-34—68
|Matthew Baldwin, England
|35-33—68
|Clement Charmasson, France
|34-34—68
|Jens Dantorp, Sweden
|32-36—68
|Thomas Detry, Belgium
|35-33—68
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|34-34—68
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|34-34—68
|Ricardo Gouveia, Portugal
|33-35—68
|Lev Grinberg, Ukraine
|35-33—68
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|32-36—68
|Kota Kaneko, Japan
|36-32—68
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|35-33—68
|Joost Luiten, Netherlands
|35-33—68
|Victor Perez, France
|33-35—68
|Richie Ramsay, Scotland
|35-33—68
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|35-33—68
|Marcel Siem, Germany
|34-34—68
|Quim Vidal, Spain
|32-36—68
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|33-35—68
|Fred Biondi, Brazil
|35-34—69
|Jonathan Broomhead, South Africa
|34-35—69
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|34-35—69
|Aaron Cockerill, Canada
|35-34—69
|Wenyi Ding, China
|33-36—69
|Simon Forsstrom, Sweden
|36-33—69
|Julien Guerrier, France
|34-35—69
|Angel Hidalgo, Spain
|37-32—69
|Andrew Johnston, England
|36-33—69
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-35—69
|Alexander Levy, France
|33-36—69
|Oliver Lindell, Finland
|35-34—69
|Matteo Manassero, Italy
|36-33—69
|Stefano Mazzoli, Italy
|34-35—69
|Edoardo Molinari, Italy
|34-35—69
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-34—69
|Renato Paratore, Italy
|36-33—69
|Eddie Pepperell, England
|37-32—69
|Connor Syme, Scotland
|35-34—69
|Darius Van Driel, Netherlands
|36-33—69
|Robin Williams, South Africa
|36-33—69
|Yanhan Zhou, China
|35-34—69
|Adri Arnaus, Spain
|37-33—70
|Josele Ballester, Spain
|33-37—70
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|34-36—70
|Filippo Celli, Italy
|37-33—70
|Todd Clements, England
|37-33—70
|Joe Dean, England
|38-32—70
|Quentin Debove, France
|34-36—70
|Hennie Du Plessis, South Africa
|34-36—70
|Ross Fisher, England
|34-36—70
|Grant Forrest, Scotland
|35-35—70
|Andres Gallegos, Argentina
|33-37—70
|Marcus Helligkilde, Denmark
|37-33—70
|Michael Hollick, South Africa
|36-34—70
|Yuto Katsuragawa, Japan
|35-35—70
|Maximilian Kieffer, Germany
|36-34—70
|Francesco Laporta, Italy
|34-36—70
|Adrian Meronk, Poland
|36-34—70
|James Meyer De Beco, Belgium
|35-35—70
|Felix Mory, France
|35-35—70
|Yannik Paul, Germany
|34-36—70
|David Ravetto, France
|37-33—70
|Yuvraj Sandhu, India
|36-34—70
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|35-35—70
|Marcel Schneider, Germany
|36-34—70
|Freddy Schott, Germany
|35-35—70
|Shubhankar Sharma, India
|33-37—70
|Kristof Ulenaers, Belgium
|37-33—70
|Adam Blomme, Sweden
|35-36—71
|Davis Bryant, United States
|34-37—71
|Ugo Coussaud, France
|36-35—71
|Sean Crocker, United States
|36-35—71
|Ewen Ferguson, Scotland
|33-38—71
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-35—71
|Andreas Halvorsen, Norway
|36-35—71
|Tobias Jonsson, Sweden
|35-36—71
|Jeong-Weon Ko, France
|37-34—71
|Frederic Lacroix, France
|33-38—71
|Joakim Lagergren, Sweden
|36-35—71
|Pablo Larrazabal, Spain
|34-37—71
|Dylan Naidoo, South Africa
|36-35—71
|JC Ritchie, South Africa
|34-37—71
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-35—71
|Caleb Surratt, United States
|35-36—71
|Callum Tarren, England
|35-36—71
|Hugo Townsend, Sweden
|33-38—71
|Euan Walker, Scotland
|36-35—71
|Joshua Berry, England
|33-39—72
|Matthis Besard, Belgium
|37-35—72
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|37-35—72
|Nacho Elvira, Spain
|35-37—72
|Deon Germishuys, South Africa
|35-37—72
|Arthur Haghedooren, Belgium
|39-33—72
|Daniel Hillier, New Zealand
|39-33—72
|Connor McKinney, Australia
|36-36—72
|David Micheluzzi, Australia
|34-38—72
|James Morrison, England
|37-35—72
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|35-37—72
|Jack Senior, England
|36-36—72
|Brandon Stone, South Africa
|38-34—72
|Jack Yule, England
|34-38—72
|Sam Bairstow, England
|36-37—73
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|35-38—73
|Oihan Guillamoundeguy, France
|38-35—73
|Daan Huizing, Netherlands
|35-38—73
|Matthew Jordan, England
|37-36—73
|Frank Kennedy, England
|35-38—73
|David Law, Scotland
|37-36—73
|Anthony Quayle, Australia
|36-37—73
|James Skeet, Belgium
|35-38—73
|Maximilian Steinlechner, Austria
|34-39—73
|Mike Toorop, Netherlands
|37-36—73
|Nathan Cossement, Belgium
|36-38—74
|Gavin Green, Malaysia
|37-37—74
|Jordan Gumberg, United States
|38-36—74
|Ryan Peake, Australia
|37-37—74
|Jarno Tollenaire, Belgium
|40-34—74
|Daniel Gavins, England
|36-39—75
|Lars Buijs, Belgium
|41-35—76
|Richard Mansell, England
|38-38—76
|Yente Van Doren, Belgium
|36-40—76
|Liam Bentein, Belgium
|42-35—77
|Ryggs Johnston, United States
|41-36—77
|Hunter Logan, United States
|36-41—77
|Daniel Young, Scotland
|41-36—77
|Daniel Rodrigues, Portugal
|36-42—78
