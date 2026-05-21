Soudal Open Par Scores

The Associated Press

May 21, 2026, 1:40 PM

Thursday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2.8 million

Yardage: 6,940; Par: 71

First Round

Zander Lombard, South Africa 31-32—63 -8
Jacob Skov Olesen, Denmark 33-31—64 -7
Richard Sterne, South Africa 33-31—64 -7
Tom Vaillant, France 32-33—65 -6
Cameron Adam, Scotland 34-32—66 -5
Jorge Campillo, Spain 32-34—66 -5
Martin Couvra, France 35-31—66 -5
Gregorio De Leo, Italy 33-33—66 -5
Marcus Kinhult, Sweden 32-34—66 -5
Thriston Lawrence, South Africa 34-32—66 -5
Mikael Lindberg, Sweden 33-33—66 -5
Benjamin Schmidt, England 31-35—66 -5
Andy Sullivan, England 32-34—66 -5
Paul Waring, England 35-31—66 -5
Jeff Winther, Denmark 32-34—66 -5
Albin Bergstrom, Sweden 34-33—67 -4
Jack Buchanan, Australia 34-33—67 -4
MJ Daffue, South Africa 33-34—67 -4
Anthony De Schutter, Belgium 35-32—67 -4
Manuel Elvira, Spain 34-33—67 -4
Calum Hill, Scotland 34-33—67 -4
Rikuya Hoshino, Japan 33-34—67 -4
Scott Jamieson, Scotland 35-32—67 -4
Casey Jarvis, South Africa 36-31—67 -4
Nathan Kimsey, England 34-33—67 -4
Romain Langasque, France 35-32—67 -4
Yurav Premlall, South Africa 34-33—67 -4
Jason Scrivener, Australia 35-32—67 -4
Fabrizio Zanotti, Paraguay 34-33—67 -4
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 36-32—68 -3
Marcus Armitage, England 34-34—68 -3
Matthew Baldwin, England 35-33—68 -3
Clement Charmasson, France 34-34—68 -3
Jens Dantorp, Sweden 32-36—68 -3
Thomas Detry, Belgium 35-33—68 -3
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 34-34—68 -3
Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 34-34—68 -3
Ricardo Gouveia, Portugal 33-35—68 -3
Lev Grinberg, Ukraine 35-33—68 -3
Sadom Kaewkanjana, Thailand 32-36—68 -3
Kota Kaneko, Japan 36-32—68 -3
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 35-33—68 -3
Joost Luiten, Netherlands 35-33—68 -3
Victor Perez, France 33-35—68 -3
Richie Ramsay, Scotland 35-33—68 -3
Rocco Repetto Taylor, Spain 35-33—68 -3
Marcel Siem, Germany 34-34—68 -3
Quim Vidal, Spain 32-36—68 -3
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 33-35—68 -3
Fred Biondi, Brazil 35-34—69 -2
Jonathan Broomhead, South Africa 34-35—69 -2
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 34-35—69 -2
Aaron Cockerill, Canada 35-34—69 -2
Wenyi Ding, China 33-36—69 -2
Simon Forsstrom, Sweden 36-33—69 -2
Julien Guerrier, France 34-35—69 -2
Angel Hidalgo, Spain 37-32—69 -2
Andrew Johnston, England 36-33—69 -2
Kazuma Kobori, New Zealand 34-35—69 -2
Alexander Levy, France 33-36—69 -2
Oliver Lindell, Finland 35-34—69 -2
Matteo Manassero, Italy 36-33—69 -2
Stefano Mazzoli, Italy 34-35—69 -2
Edoardo Molinari, Italy 34-35—69 -2
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-34—69 -2
Renato Paratore, Italy 36-33—69 -2
Eddie Pepperell, England 37-32—69 -2
Connor Syme, Scotland 35-34—69 -2
Darius Van Driel, Netherlands 36-33—69 -2
Robin Williams, South Africa 36-33—69 -2
Yanhan Zhou, China 35-34—69 -2
Adri Arnaus, Spain 37-33—70 -1
Josele Ballester, Spain 33-37—70 -1
Rafa Cabrera Bello, Spain 34-36—70 -1
Filippo Celli, Italy 37-33—70 -1
Todd Clements, England 37-33—70 -1
Joe Dean, England 38-32—70 -1
Quentin Debove, France 34-36—70 -1
Hennie Du Plessis, South Africa 34-36—70 -1
Ross Fisher, England 34-36—70 -1
Grant Forrest, Scotland 35-35—70 -1
Andres Gallegos, Argentina 33-37—70 -1
Marcus Helligkilde, Denmark 37-33—70 -1
Michael Hollick, South Africa 36-34—70 -1
Yuto Katsuragawa, Japan 35-35—70 -1
Maximilian Kieffer, Germany 36-34—70 -1
Francesco Laporta, Italy 34-36—70 -1
Adrian Meronk, Poland 36-34—70 -1
James Meyer De Beco, Belgium 35-35—70 -1
Felix Mory, France 35-35—70 -1
Yannik Paul, Germany 34-36—70 -1
David Ravetto, France 37-33—70 -1
Yuvraj Sandhu, India 36-34—70 -1
Jayden Trey Schaper, South Africa 35-35—70 -1
Marcel Schneider, Germany 36-34—70 -1
Freddy Schott, Germany 35-35—70 -1
Shubhankar Sharma, India 33-37—70 -1
Kristof Ulenaers, Belgium 37-33—70 -1
Adam Blomme, Sweden 35-36—71 E
Davis Bryant, United States 34-37—71 E
Ugo Coussaud, France 36-35—71 E
Sean Crocker, United States 36-35—71 E
Ewen Ferguson, Scotland 33-38—71 E
Joel Girrbach, Switzerland 36-35—71 E
Andreas Halvorsen, Norway 36-35—71 E
Tobias Jonsson, Sweden 35-36—71 E
Jeong-Weon Ko, France 37-34—71 E
Frederic Lacroix, France 33-38—71 E
Joakim Lagergren, Sweden 36-35—71 E
Pablo Larrazabal, Spain 34-37—71 E
Dylan Naidoo, South Africa 36-35—71 E
JC Ritchie, South Africa 34-37—71 E
Brandon Robinson-Thompson, England 36-35—71 E
Caleb Surratt, United States 35-36—71 E
Callum Tarren, England 35-36—71 E
Hugo Townsend, Sweden 33-38—71 E
Euan Walker, Scotland 36-35—71 E
Joshua Berry, England 33-39—72 +1
Matthis Besard, Belgium 37-35—72 +1
Nicolas Colsaerts, Belgium 37-35—72 +1
Nacho Elvira, Spain 35-37—72 +1
Deon Germishuys, South Africa 35-37—72 +1
Arthur Haghedooren, Belgium 39-33—72 +1
Daniel Hillier, New Zealand 39-33—72 +1
Connor McKinney, Australia 36-36—72 +1
David Micheluzzi, Australia 34-38—72 +1
James Morrison, England 37-35—72 +1
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 35-37—72 +1
Jack Senior, England 36-36—72 +1
Brandon Stone, South Africa 38-34—72 +1
Jack Yule, England 34-38—72 +1
Sam Bairstow, England 36-37—73 +2
Lucas Bjerregaard, Denmark 35-38—73 +2
Oihan Guillamoundeguy, France 38-35—73 +2
Daan Huizing, Netherlands 35-38—73 +2
Matthew Jordan, England 37-36—73 +2
Frank Kennedy, England 35-38—73 +2
David Law, Scotland 37-36—73 +2
Anthony Quayle, Australia 36-37—73 +2
James Skeet, Belgium 35-38—73 +2
Maximilian Steinlechner, Austria 34-39—73 +2
Mike Toorop, Netherlands 37-36—73 +2
Nathan Cossement, Belgium 36-38—74 +3
Gavin Green, Malaysia 37-37—74 +3
Jordan Gumberg, United States 38-36—74 +3
Ryan Peake, Australia 37-37—74 +3
Jarno Tollenaire, Belgium 40-34—74 +3
Daniel Gavins, England 36-39—75 +4
Lars Buijs, Belgium 41-35—76 +5
Richard Mansell, England 38-38—76 +5
Yente Van Doren, Belgium 36-40—76 +5
Liam Bentein, Belgium 42-35—77 +6
Ryggs Johnston, United States 41-36—77 +6
Hunter Logan, United States 36-41—77 +6
Daniel Young, Scotland 41-36—77 +6
Daniel Rodrigues, Portugal 36-42—78 +7

