NHRA Route 66 Nationals Pairings

Friday At Route 66 Raceway Joliett, Ill. Sunday’s pairings Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.720 seconds, 338.17 mph vs. Bye;…

Friday

At Route 66 Raceway

Joliett, Ill.

Sunday’s pairings

Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.720 seconds, 338.17 mph vs. Bye; 2. Maddi Gordon, 3.738, 335.32 vs. 15. Krista Baldwin, 4.244, 207.69; 3. Billy Torrence, 3.746, 336.32 vs. 14. Will Smith, 4.060, 242.58; 4. Josh Hart, 3.752, 341.25 vs. 13. Justin Ashley, 3.797, 332.02; 5. Tony Stewart, 3.754, 334.40 vs. 12. Tony Schumacher, 3.789, 330.88; 6. Leah Pruett, 3.756, 335.15 vs. 11. Clay Millican, 3.784, 334.57; 7. Antron Brown, 3.756, 330.55 vs. 10. T.J. Zizzo, 3.774, 332.10; 8. Shawn Reed, 3.763, 331.36 vs. 9. Shawn Langdon, 3.770, 336.57.

Funny Car

1. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.913, 329.99 vs. 16. Chris King, Dodge Charger, 4.142, 266.79; 2. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.916, 330.31 vs. 15. Bobby Bode, Ford Mustang, 4.075, 280.14; 3. Austin Prock, Mustang, 3.920, 331.94 vs. 14. Jeff Arend, Charger, 4.045, 313.88; 4. Cruz Pedregon, Charger, 3.920, 324.59 vs. 13. Dave Richards, Mustang, 4.010, 313.07; 5. Spencer Hyde, Mustang, 3.930, 329.26 vs. 12. Alexis DeJoria, Camaro, 3.994, 329.42; 6. J.R. Todd, GR Supra, 3.942, 334.73 vs. 11. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.993, 319.90; 7. Chad Green, Mustang, 3.952, 324.05 vs. 10. Jordan Vandergriff, Camaro, 3.977, 325.92; 8. Blake Alexander, Charger, 3.961, 324.20 vs. 9. Matt Hagan, Charger, 3.964, 330.55.

Did Not Qualify: 17. Justin Schriefer, 5.613, 130.44.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.542, 209.92 vs. 16. Derrick Reese, Ford Mustang, 11.055, 80.54; 2. Jeg Coughlin, Camaro, 6.543, 210.21 vs. 15. Joe Wilczek, Mustang, 6.921, 198.73; 3. Greg Stanfield, Camaro, 6.549, 210.11 vs. 14. Kenny Delco, Camaro, 6.591, 209.01; 4. Greg Anderson, Camaro, 6.553, 209.88 vs. 13. Cody Anderson, Camaro, 6.590, 207.75; 5. Matt Latino, Camaro, 6.558, 210.28 vs. 12. Chris Vang, Camaro, 6.585, 208.30; 6. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.558, 209.36 vs. 11. Dallas Glenn, Camaro, 6.578, 209.17; 7. Aaron Stanfield, Camaro, 6.563, 209.82 vs. 10. Matt Hartford, Camaro, 6.575, 208.81; 8. Eric Latino, Camaro, 6.569, 209.65 vs. 9. Deric Kramer, Camaro, 6.570, 209.33.

Pro Stock Motorcycle

1. Angie Smith, Buell, 6.726, 201.70 vs. Bye; 2. Ryan Oehler, Buell, 6.744, 201.31 vs. 15. Wesley Wells, Suzuki, 6.999, 190.16; 3. Gaige Herrera, Suzuki, 6.757, 200.86 vs. 14. Geno Scali, Suzuki, 6.932, 197.74; 4. John Hall, Beull, 6.772, 201.19 vs. 13. Marc Ingwersen, Buell, 6.919, 196.16; 5. Richard Gadson, Suzuki, 6.778, 200.50 vs. 12. Steve Johnson, Suzuki, 6.872, 195.76; 6. Matt Smith, Buell, 6.780, 201.07 vs. 11. Jianna Evaristo, Buell, 6.847, 200.86; 7. Brayden Davis, Buell, 6.792, 199.37 vs. 10. Kelly Clontz, Suzuki, 6.836, 198.90; 8. Clayton Howey, Suzuki, 6.823, 200.17 vs. 9. Chase Van Sant, Suzuki, 6.832, 198.41.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.