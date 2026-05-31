NHRA Potomac Nationals Results

Sunday At Maryland International Raceway Mechanicsville, Md. Final finish order Top Fuel
1. Shawn Langdon; 2. Doug Kalitta; 3. Leah Pruett; 4. Billy Torrence; 5. Shawn Reed; 6. Clay Millican; 7. Will Smith; 8. Justin Ashley; 9. Maddi Gordon; 10. Lex Joon; 11. Josh Hart; 12. Antron Brown; 13. Tony Stewart; 14. Tony Schumacher; 15. Spencer Massey.
Funny Car
1. Austin Prock; 2. Jack Beckman; 3. Ron Capps; 4. Jordan Vandergriff; 5. Chad Green; 6. J.R. Todd; 7. Spencer Hyde; 8. Cruz Pedregon; 9. Alexis DeJoria; 10. Paul Lee; 11. Del Worsham; 12. Daniel Wilkerson; 13. Matt Hagan; 14. Blake Alexander; 15. Joe Morrison; 16. Dave Richards.
Pro Stock
1. Greg Anderson; 2. Dallas Glenn; 3. Greg Stanfield; 4. Troy Coughlin Jr.; 5. Aaron Stanfield; 6. Jeg Coughlin; 7. Deric Kramer; 8. Kenny Delco; 9. Eric Latino; 10. Matt Latino; 11. Shane Tucker; 12. Matt Hartford; 13. Brandon Miller; 14. Alan Prusiensky; 15. Erica Enders; 16. Cody Anderson.
Pro Motorcycle
1. Angie Smith; 2. Ryan Oehler; 3. Jianna Evaristo; 4. Clayton Howey; 5. Richard Gadson; 6. Brayden Davis; 7. John Hall; 8. Chip Ellis; 9. Chase Van Sant; 10. Kelly Clontz; 11. Steve Johnson; 12. Geno Scali; 13. Wesley Wells; 14. Gaige Herrera; 15. Charles Poskey.
Final Results
Top Fuel — Shawn Langdon, 3.762 seconds, 334.90 mph def. Doug Kalitta, 3.766 seconds, 334.24 mph.
Funny Car — Austin Prock, Ford Mustang, 3.956, 324.20 def. Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.971, 323.50.
Pro Stock — Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.472, 212.46 def. Dallas Glenn, Camaro, 14.576, 58.85.
Pro Stock Motorcycle — Angie Smith, Buell, 6.683, 201.52 def. Ryan Oehler, Buell, 6.741, 201.91.
Top Alcohol Dragster — Jackie Fricke, 5.478, 274.33 def. Gary Pritchett, 7.077, 258.91.
Top Alcohol Funny Car — Sean Bellemeur, Chevy Camaro, 5.393, 270.92 def. Bob McCosh, Camaro, 5.453, 268.38.
Competition Eliminator — Steve Szupka, Spitzer, 6.923, 173.72 def. Joseph Arrowsmith, Pontiac GTO, 7.834, 172.85.
Top Sportsman — Ronald Riegel, Chevy Camaro, 6.725, 202.91 def. Vince Fourcade, Camaro, 7.137, 187.68.
Junior Dragster Shootout — Cole Rudy, Mike Bos, 7.990, 77.27 def. Jordyn Willingham, Strikeforce, 7.908, 82.18.
Final round-by-round results Top Fuel:
ROUND ONE — Clay Millican, 3.823, 330.39 def. Josh Hart, 4.026, 268.92; Will Smith, 3.802, 327.03 def. Maddi Gordon, 3.805, 330.07; Leah Pruett, 3.786, 323.97 def. Spencer Massey, 6.364, 104.02; Shawn Langdon, 3.718, 338.00 was unopposed; Doug Kalitta, 3.760, 334.40 def. Lex Joon, 3.867, 320.51; Shawn Reed, 4.219, 267.06 def. Tony Stewart, 4.411, 215.72; Billy Torrence, 3.997, 286.44 def. Tony Schumacher, 4.877, 150.06; Justin Ashley, 3.995, 276.52 def. Antron Brown, 4.030, 283.85;
QUARTERFINALS — Torrence, 3.839, 329.02 def. Reed, 3.853, 327.11; Pruett, 3.786, 330.80 def. Smith, 4.499, 206.29; Kalitta, 3.798, 333.16 def. Millican, 3.860, 327.35; Langdon, 3.791, 331.45 def. Ashley, 5.901, 114.27;
SEMIFINALS — Langdon, 3.772, 334.57 def. Torrence, 3.860, 318.77; Kalitta, 3.772, 334.15 def. Pruett, 3.787, 329.91;
FINAL — Langdon, 3.762, 334.90 def. Kalitta, 3.766, 334.24.
Funny Car:
ROUND ONE — Chad Green, Ford Mustang, 3.975, 323.27 def. Paul Lee, Dodge Charger, 4.016, 319.75; Spencer Hyde, Mustang, 4.171, 277.89 def. Daniel Wilkerson, Mustang, 4.303, 216.20; Jack Beckman, Chevy Camaro, 3.939, 325.69 def. Joe Morrison, Charger, 5.027, 161.23; Jordan Vandergriff, Camaro, 3.988, 322.27 def. Dave Richards, Mustang, 14.327, 64.45; Cruz Pedregon, Charger, 4.016, 316.60 def. Del Worsham, Toyota Supra, 4.127, 254.23; Austin Prock, Mustang, 3.977, 323.19 def. Matt Hagan, Charger, 4.388, 202.48; Ron Capps, Toyota GR Supra, 4.001, 321.12 def. Alexis DeJoria, Camaro, 4.009, 326.56; J.R. Todd, GR Supra, 4.015, 328.14 def. Blake Alexander, Charger, 4.878, 165.25;
QUARTERFINALS — Vandergriff, 3.996, 324.98 def. Green, 4.008, 321.81; Prock, 3.999, 321.88 def. Hyde, 4.112, 274.44; Beckman, 4.003, 324.05 def. Todd, 4.018, 311.41; Capps, 4.255, 263.05 def. Pedregon, 4.939, 163.67;
SEMIFINALS — Prock, 3.998, 323.12 def. Capps, 4.014, 320.28; Beckman, 3.923, 328.22 def. Vandergriff, 4.122, 250.83;
FINAL — Prock, 3.956, 324.20 def. Beckman, 3.971, 323.50.
Pro Stock:
ROUND ONE — Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.505, 212.09 def. Erica Enders, Camaro, 9.152, 107.22; Aaron Stanfield, Camaro, 6.510, 211.83 def. Cody Anderson, Camaro, 11.703, 75.03; Kenny Delco, Camaro, 6.536, 211.89 def. Matt Hartford, Camaro, 6.547, 212.79; Deric Kramer, Camaro, 6.489, 212.23 def. Matt Latino, Camaro, 6.526, 212.63; Greg Anderson, Camaro, 6.476, 212.26 def. Brandon Miller, Dodge Dart, 6.863, 164.91; Dallas Glenn, Camaro, 6.473, 212.09 def. Shane Tucker, Camaro, 6.530, 213.06; Greg Stanfield, Camaro, 6.501, 212.73 def. Alan Prusiensky, Dart, 7.288, 140.81; Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.537, 211.66 def. Eric Latino, Camaro, Foul – Red Light;
QUARTERFINALS — Coughlin Jr., 6.535, 211.23 def. Delco, 13.181, 66.00; G. Stanfield, 6.487, 212.33 def. Coughlin, 6.525, 211.66; G. Anderson, 6.464, 212.79 def. Kramer, 10.887, 83.72; Glenn, 6.488, 212.23 def. A. Stanfield, 6.503, 211.99;
SEMIFINALS — Glenn, 6.492, 212.16 def. Coughlin Jr., 6.550, 210.90; G. Anderson, 6.488, 212.53 def. G. Stanfield, 6.501, 212.13;
FINAL — G. Anderson, 6.472, 212.46 def. Glenn, 14.576, 58.85.
Pro Stock Motorcycle:
ROUND ONE — Brayden Davis, Buell, 6.743, 202.64 def. Gaige Herrera, Suzuki, Broke; Jianna Evaristo, Buell, 6.702, 204.98 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.786, 201.46; Ryan Oehler, Buell, 10.750, 75.57 def. Chase Van Sant, Suzuki, Foul – Red Light; Chip Ellis, Buell, 6.776, 200.92 def. Geno Scali, Suzuki, 6.827, 200.71; Clayton Howey, Suzuki, 6.733, 202.21 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.799, 198.26; John Hall, 6.758, 199.82 def. Charles Poskey, Suzuki, Broke – No Show; Angie Smith, Buell, 6.715, 203.65 was unopposed; Richard Gadson, Suzuki, 6.716, 201.88 def. Wesley Wells, Suzuki, Foul – Red Light;
QUARTERFINALS — Howey, 6.751, 199.94 def. Ellis, Broke; Smith, 6.702, 201.49 def. Davis, Foul – Red Light; Evaristo, 6.746, 202.06 def. Hall, 6.778, 199.35; Oehler, 6.697, 203.12 def. Gadson, 6.734, 201.58;
SEMIFINALS — Smith, 6.696, 201.52 def. Howey, 6.776, 198.85; Oehler, 6.728, 201.82 def. Evaristo, Foul – Red Light;
FINAL — Smith, 6.683, 201.52 def. Oehler, 6.741, 201.91.
Point standings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 722; 2. Doug Kalitta, 646; 3. Leah Pruett, 506; 4. Tony Stewart, 424; 5. Josh Hart, 409; 6. Maddi Gordon, 395; 7. Justin Ashley, 364; 8. Billy Torrence, 356; 9. Antron Brown, 345; 10. Clay Millican, 294.
Funny Car
1. Ron Capps, 540; 2. J.R. Todd, 524; 3. Chad Green, 500; 4. Matt Hagan, 493; 5. Jordan Vandergriff, 485; 6. Alexis DeJoria, 427; 7. Jack Beckman, 412; 8. Spencer Hyde, 370; 9. Austin Prock, 323; 10. Daniel Wilkerson, 264.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 630; 2. Greg Anderson, 619; 3. Greg Stanfield, 483; 4. Matt Hartford, 410; 5.
Erica Enders, 400; 6. Aaron Stanfield, 397; 7. Matt Latino, 380; 8. Jeg Coughlin, 339; 9. Troy Coughlin Jr., 324; 10. Eric Latino, 291.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 455; 2. Angie Smith, 429; 3. Matt Smith, 407; 4. Gaige Herrera, 357; 5. John Hall, 320; 6. Clayton Howey, 310; 7. Ryan Oehler, 279; 8. Chase Van Sant, 262; 9. Jianna Evaristo, 242; 10. Brayden Davis, 231.
