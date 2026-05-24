NCAA Division I Women’s Lacrosse Glance

All Times EDT
First Round
Friday, May 8
No. 5 Stony Brook 19, Stonehill 5
Rutgers 12, Princeton 11
No. 4 Johns Hopkins 21, Albany (NY) 7
No. 6 Navy 17, UMass 16
No. 7 Michigan 18, Mercer 8
Boston College 10, Yale 4
James Madison 13, Notre Dame 12
Clemson 19, Davidson 6
No. 8 Colorado 10, Jacksonville 9
Army 20, Fairfield 8
Stanford 7, Penn St. 5
Syracuse 8 Loyola (Md.) 6
Denver 16, Florida 8
Second Round
Sunday, May 10
No. 2 North Carolina 17, Clemson 6
No. 3 Maryland 11, Rutgers 8
No. 4 John Hopkins 21, Army 13
No. 5 Stony Brook 10, Boston College 9
No. 6 Navy 11, Syracuse 10, OT
Stanford 13, No. 7 Michigan 12
No. 1 Northwestern 17, James Madison 5
No. 8 Colorado 11, Denver 9
Quarterfinals
Thursday, May 14
Johns Hopkins 13, Stony Brook 12
Northwestern 13, Colorado 12, 2OT
Maryland 14, Navy 10
North Carolina 14, Stanford 11
Semifinals
At Martin Stadium, Chicago
Friday, May 22
No. 2 North Carolina 16, No. 3 Maryland 6
No. 1 Northwestern 16, No. 4 Johns Hopkins 11
Championship
At Martin Stadium, Chicago
Sunday, May 24
No. 1 Northwestern 14, No. 2 North Carolina 11
