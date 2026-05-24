Live Radio
Home » Sports » NCAA Division I Women's…

NCAA Division I Women’s Lacrosse Glance

The Associated Press

May 24, 2026, 2:54 PM

All Times EDT

First Round

Friday, May 8

No. 5 Stony Brook 19, Stonehill 5

Rutgers 12, Princeton 11

No. 4 Johns Hopkins 21, Albany (NY) 7

No. 6 Navy 17, UMass 16

No. 7 Michigan 18, Mercer 8

Boston College 10, Yale 4

James Madison 13, Notre Dame 12

Clemson 19, Davidson 6

No. 8 Colorado 10, Jacksonville 9

Army 20, Fairfield 8

Stanford 7, Penn St. 5

Syracuse 8 Loyola (Md.) 6

Denver 16, Florida 8

Second Round

Sunday, May 10

No. 2 North Carolina 17, Clemson 6

No. 3 Maryland 11, Rutgers 8

No. 4 John Hopkins 21, Army 13

No. 5 Stony Brook 10, Boston College 9

No. 6 Navy 11, Syracuse 10, OT

Stanford 13, No. 7 Michigan 12

No. 1 Northwestern 17, James Madison 5

No. 8 Colorado 11, Denver 9

Quarterfinals

Thursday, May 14

Johns Hopkins 13, Stony Brook 12

Northwestern 13, Colorado 12, 2OT

Maryland 14, Navy 10

North Carolina 14, Stanford 11

Semifinals

At Martin Stadium, Chicago

Friday, May 22

No. 2 North Carolina 16, No. 3 Maryland 6

No. 1 Northwestern 16, No. 4 Johns Hopkins 11

Championship

At Martin Stadium, Chicago

Sunday, May 24

No. 1 Northwestern 14, No. 2 North Carolina 11

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up