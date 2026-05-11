NCAA Division I Softball Regionals Glance

All Times EDT
(Double elimination; x-if necessary)
Athens (Ga.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 6 Clemson (32-20) vs. UNC Greensboro (42-17), 4:30 p.m.
Game 2 – No. 3 Georgia (38-18) vs. Coll. of Charleston (30-28), 7 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, noon
x-Game 7 – Game 6 opponents, 2:30 p.m.
Austin (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Wisconsin (32-19) vs. Baylor (28-26), 1:30 p.m.
Game 2 – No. 1 Texas (42-10) vs. Wagner (22-26), 4 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 1 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 3:30 p.m.
Baton Rouge (La.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Virginia Tech (46-10) vs. South Alabama (32-25), 4 p.m.
Game 2 – LSU (37-17) vs. Akron (34-23), 6:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 2 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 4:30 p.m.
Bryan-College Station (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 4 Texas A&M (36-17) vs. UConn (31-26), 2 p.m.
Game 2 – No. 5 Arizona St. (41-16) vs. McNeese (40-20), 4:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 3 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 8 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 3 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 5:30 p.m.
Durham (N.C.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 3 Duke (39-14) vs. Howard (28-17), noon
Game 2 – No. 6 Arizona (35-16) vs. Marshall (37-17), 2:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, noon
x-Game 7 – Game 6 opponents, 2:30 p.m.
Eugene (Ore.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Mississippi St. (38-18) vs. St. Mary’s (40-14), 7:30 p.m.
Game 2 – No. 4 Oregon (40-12) vs. Idaho St. (37-18), 10 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 5 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 7:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 10 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 7:30 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 10 p.m.
Fayetteville (Ark.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Arkansas (42-11) vs. Fordham (27-26), 5:30 p.m.
Game 2 – No. 7 Washington (36-18) vs. South Florida (42-15), 8 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 2 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 4:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 7 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 2 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 4:30 p.m.
Gainesville (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Florida (48-10) vs. Florida A&M (32-20), 11 a.m.
Game 2 – No. 7 Texas (36-20) vs. Georgia Tech (30-27), 1:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 10a.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 12:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 3 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, noon
x-Game 7 – Game 6 opponents, 2:30 p.m.
Knoxville (Tenn.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 2 Tennessee (40-14) vs. N. Kentucky (35-24), 5:30 p.m.
Game 2 – No. 7 Virginia (43-12-1) vs. Indiana (40-15), 8 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 3 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 8 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 2 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 4:30 p.m.
Lincoln (Neb.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 8 Louisville (44-12) vs. Grand Canyon (52-8), 4 p.m.
Game 2 – No. 1 Nebraska (46-16) vs. South Dakota (20-34-1), 6:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 3 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 5:30 p.m.
Los Angeles Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 7 South Carolina (30-26) vs. Cal St. Fullerton (40-13), 7:30 p.m.
Game 2 -No. 2 UCLA (47-8) vs. Cal Baptist (43-17), 10 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 5 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 7:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 10 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 7:30 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 10 p.m.
Lubbock (Texas) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 6 Mississippi (34-24) vs. Boston U. (46-13), 2 p.m.
Game 2 – No. 3 Texas Tech (52-6) vs. Marist (37-19), 4:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 3 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 8 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 4 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 6:30 p.m.
Norman (Okla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Oklahoma (48-8) vs. Binghamton (20-25), 3:30 p.m.
Game 2 – No. 8 Kansas (35-19) vs. Michigan (34-20), 6 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 3 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 5:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 8 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 3 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 5:30 p.m.
Stillwater (Okla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 5 Stanford (37-13) vs. Princeton (33-13), 2 p.m.
Game 2 – No. 4 Oklahoma St. (38-15) vs. E. Illinois (36-21), 4:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 1 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 3:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 6 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 4 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 6:30 p.m.
Tallahassee (Fla.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 3 Florida St. (49-8) vs. Stetson (36-20), noon
Game 2- No. 6 UCF (38-16-1) vs. Jacksonville St. (45-14), 2:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, noon
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 2:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 5 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, noon
x-Game 7 – Game 6 opponents, 2:30 p.m.
Tuscaloosa (Ala.) Regional
Friday, May 15
Game 1 – No. 1 Alabama (49-7) vs. USC Upstate (36-21), 1 p.m.
Game2 – No. 5 SE Louisiana (46-14) vs. Belmont (40-11), 3:30 p.m.
Saturday, May 16
Game 3 – Game 1 winner vs. Game 2 winner, 2 p.m.
Game 4 – Game 1 loser vs. Game 2 loser, 4:30 p.m.
Game 5 – Game 3 loser vs. Game 4 winner, 7 p.m.
Sunday, May 17
Game 6 – Game 3 winner vs. Game 5 winner, 1 p.m.
x-Game 7 – Game 6 opponents, 3:30 p.m.
