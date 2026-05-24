All Times EDT
Friday’s Games
Eugene 7, Hillsboro 3
Vancouver 15, Spokane 0
Everett 8, Tri-City 4
Saturday’s Games
Eugene 9, Hillsboro 8
Spokane 10, Vancouver 7
Tri-City 7, Everett 4
Sunday’s Games
Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.
Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.
Tri-City at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Spokane at Tri-City, 9:30 p.m.
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.
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