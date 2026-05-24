All Times EDT Friday’s Games Eugene 7, Hillsboro 3 Vancouver 15, Spokane 0 Everett 8, Tri-City 4 Saturday’s Games Eugene…

All Times EDT

Friday’s Games

Eugene 7, Hillsboro 3

Vancouver 15, Spokane 0

Everett 8, Tri-City 4

Saturday’s Games

Eugene 9, Hillsboro 8

Spokane 10, Vancouver 7

Tri-City 7, Everett 4

Sunday’s Games

Hillsboro at Eugene, 4:05 p.m.

Vancouver at Spokane, 4:05 p.m.

Tri-City at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Spokane at Tri-City, 9:30 p.m.

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Eugene at Vancouver, 10:05 p.m.

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