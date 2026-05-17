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High-A Northwest League Glance

The Associated Press

May 17, 2026, 9:13 PM

All Times EDT

Saturday’s Games

Everett 9, Vancouver 5, 1st game

Everett 6, Vancouver 2, 2nd game

Spokane 5, Hillsboro 2

Eugene 15, Tri-City 8

Sunday’s Games

Vancouver 7, Everett 4

Hillsboro 4, Spokane 2

Eugene 8, Tri-City 3

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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