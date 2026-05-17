All Times EDT Saturday’s Games Everett 9, Vancouver 5, 1st game Everett 6, Vancouver 2, 2nd game Spokane 5, Hillsboro…

All Times EDT

Saturday’s Games

Everett 9, Vancouver 5, 1st game

Everett 6, Vancouver 2, 2nd game

Spokane 5, Hillsboro 2

Eugene 15, Tri-City 8

Sunday’s Games

Vancouver 7, Everett 4

Hillsboro 4, Spokane 2

Eugene 8, Tri-City 3

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Hillsboro at Eugene, 9:35 p.m.

Vancouver at Spokane, 9:35 p.m.

Tri-City at Everett, 10:05 p.m.

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