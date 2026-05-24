F1 Canadian Grand Prix Results

Sunday
At Circuit Gilles Villeneuve
Montreal, QC, Quebec.
Lap length: 4.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (2) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 68 laps, 1:28:15.758, 25 points.
2. (5) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 68, +10.768 seconds, 18.
3. (6) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 68, +11.276, 15.
4. (8) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 68, +44.151, 12.
5. (7) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 67, 1L, 10.
6. (10) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 67, 1L, 8.
7. (12) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 67, 1L, 6.
8. (14) Pierre Gasly, France, Alpine, 67, 1L, 4.
9. (15) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 67, 1L, 2.
10. (16) Oliver Bearman, England, Haas, 67, 1L, 1.
11. (4) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 66, 2L.
12. (11) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 66, 2L.
13. (13) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 66, 2L.
14. (17) Esteban Ocon, France, Haas, 66, 2L.
15. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, 64, 4L.
16. (21) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 64, 4L.
17. (20) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, did not finish, 39, 29L.
18. (3) Lando Norris, Great Britain, McLaren, did not finish, 38, 30L.
19. (1) George Russell, Great Britain, Mercedes, did not finish, 29, 39L.
20. (19) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, did not finish, 23, 45L.
21. (18) Alexander Albon, Thailand, Williams, did not finish, 11, 57L.
Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 131 points.
2. George Russell, Great Britain, Mercedes, 88.
3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 75.
4. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 72.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 58.
6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 48.
7. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 43.
8. Pierre Gasly, France, Alpine, 20.
9. Oliver Bearman, England, Haas, 18.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 16.
11. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 15.
12. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 14.
12. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 6.
14. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 5.
15. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
16. Esteban Ocon, France, Haas, 1.
17. Alexander Albon, Thailand, Williams, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 219.
2. Ferrari, 147.
3. McLaren, 106.
4. Red Bull Racing, 57.
5. Alpine, 35.
6. Racing Bulls, 21.
7. Haas, 19.
8. Williams, 7.
9. Audi F1 Team, 2.
10. Aston Martin, 0.
11. Cadillac, 0.
