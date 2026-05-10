Estrella Damm Catalunya Championship Scores

Sunday
At Real Club de Golf El Prat
Barcelona, Spain
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,057; Par: 72
Final Round
|Yurav Premlall, South Africa (585), $398,262
|70-64-63-63—260
|Shaun Norris, South Africa (389), $257,699
|64-74-68-68—274
|Alejandro Del Rey, Spain (180), $121,353
|70-69-68-68—275
|Oihan Guillamoundeguy, France (180), $121,353
|67-72-69-67—275
|JC Ritchie, South Africa (180), $121,353
|71-64-69-71—275
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand (98), $65,830
|73-66-67-70—276
|Dan Bradbury, England (98), $65,830
|70-68-69-69—276
|Rafa Cabrera Bello, Spain (98), $65,830
|70-71-69-66—276
|Kazuma Kobori, New Zealand (98), $65,830
|71-70-68-67—276
|Martin Couvra, France (64), $43,418
|68-69-71-69—277
|Oliver Lindell, Finland (64), $43,418
|71-71-65-70—277
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (64), $43,418
|69-71-67-70—277
|Ricardo Gouveia, Portugal (52), $35,258
|67-68-71-72—278
|Stefano Mazzoli, Italy (52), $35,258
|66-67-69-76—278
|Paul Waring, England (52), $35,258
|70-69-71-68—278
|Bernd Wiesberger, Austria (52), $35,258
|69-68-70-71—278
|Lucas Bjerregaard, Denmark (41), $27,937
|66-67-72-74—279
|Adam Blomme, Sweden (41), $27,937
|70-71-71-67—279
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain (41), $27,937
|68-71-69-71—279
|Joakim Lagergren, Sweden (41), $27,937
|69-70-71-69—279
|David Law, Scotland (41), $27,937
|65-71-69-74—279
|Eddie Pepperell, England (41), $27,937
|70-68-73-68—279
|Richie Ramsay, Scotland (41), $27,937
|72-68-70-69—279
|Antoine Rozner, France (41), $27,937
|68-73-69-69—279
|Jorge Campillo, Spain (34), $22,607
|70-71-69-70—280
|Ugo Coussaud, France (34), $22,607
|69-69-72-70—280
|Nacho Elvira, Spain (34), $22,607
|70-68-71-71—280
|Ewen Ferguson, Scotland (34), $22,607
|65-76-70-69—280
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain (34), $22,607
|71-69-70-70—280
|Jayden Trey Schaper, South Africa (34), $22,607
|72-70-68-70—280
|Davis Bryant, United States (28), $18,390
|67-71-73-70—281
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (28), $18,390
|68-73-68-72—281
|Andreas Halvorsen, Norway (28), $18,390
|69-69-71-72—281
|Alexander Levy, France (28), $18,390
|65-72-72-72—281
|Yuvraj Sandhu, India (28), $18,390
|68-72-72-69—281
|Tom Vaillant, France (28), $18,390
|67-74-71-69—281
|Jonathan Broomhead, South Africa (24), $14,993
|70-71-71-70—282
|Andrew Johnston, England (24), $14,993
|73-69-71-69—282
|Yuto Katsuragawa, Japan (24), $14,993
|67-71-73-71—282
|Marcel Schneider, Germany (24), $14,993
|73-67-71-71—282
|Jason Scrivener, Australia (24), $14,993
|70-72-67-73—282
|Jack Senior, England (24), $14,993
|69-67-73-73—282
|Sam Bairstow, England (19), $11,714
|70-72-73-68—283
|Albin Bergstrom, Sweden (19), $11,714
|69-71-72-71—283
|Rikuya Hoshino, Japan (19), $11,714
|70-70-69-74—283
|Yannik Paul, Germany (19), $11,714
|69-71-71-72—283
|David Ravetto, France (19), $11,714
|69-69-76-69—283
|Daniel Rodrigues, Portugal (19), $11,714
|70-71-71-71—283
|Hugo Townsend, Sweden (19), $11,714
|70-68-72-73—283
|Jeff Winther, Denmark (19), $11,714
|71-66-72-74—283
|Filippo Celli, Italy (15), $9,137
|71-71-71-71—284
|Ross Fisher, England (15), $9,137
|69-72-72-71—284
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (15), $9,137
|73-69-70-72—284
|Adri Arnaus, Spain (12), $7,731
|71-70-71-73—285
|Matthew Baldwin, England (12), $7,731
|68-72-68-77—285
|Scott Jamieson, Scotland (12), $7,731
|71-71-74-69—285
|Marcus Kinhult, Sweden (12), $7,731
|72-70-72-71—285
|Rocco Repetto Taylor, Spain (12), $7,731
|71-71-76-67—285
|Wenyi Ding, China (10), $6,560
|69-73-71-73—286
|Andres Gallegos, Argentina (10), $6,560
|72-70-71-73—286
|Jacques Kruyswijk, South Africa (10), $6,560
|70-68-75-73—286
|Jovan Rebula, South Africa (10), $6,560
|70-69-71-76—286
|Quim Vidal, Spain (10), $6,560
|70-72-71-73—286
|Aaron Cockerill, Canada (8), $5,271
|67-69-75-76—287
|Joe Dean, England (8), $5,271
|68-73-74-72—287
|Angel Hidalgo, Spain (8), $5,271
|72-70-73-72—287
|Dylan Naidoo, South Africa (8), $5,271
|69-72-70-76—287
|Jack Yule, England (8), $5,271
|69-71-72-75—287
|MJ Daffue, South Africa (0), $5,271
|72-68-74-73—287
|Gregorio De Leo, Italy (6), $3,698
|70-71-76-72—289
|Michael Hollick, South Africa (6), $3,698
|66-76-74-73—289
|Tobias Jonsson, Sweden (6), $3,698
|67-74-71-77—289
|Romain Langasque, France (6), $3,698
|70-71-78-70—289
|Callum Tarren, England (6), $3,698
|71-71-73-74—289
|Zander Lombard, South Africa (5), $3,502
|68-71-74-78—291
|Sadom Kaewkanjana, Thailand (4), $3,498
|70-71-76-77—294
|James Morrison, England (4), $3,498
|68-74-78-74—294
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.